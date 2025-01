Boeing raportează pierderi semnificative în al patrulea trimestru pe fondul provocărilor operaționale continue și al realinierii strategice

Boeing Co. (BA.US) a publicat astăzi raportul de profituri pentru trimestrul IV 2024, dezvăluind pierderi substanțiale și provocări operaționale, în timp ce compania își continuă eforturile de reconstrucție și restructurare sub conducerea CEO-ului Kelly Ortberg. Rezultatele reflectă impactul problemelor de producție, al conflictelor de muncă și al eșecurilor programului de apărare, subliniind în același timp concentrarea companiei asupra reorganizării fundamentale și a îmbunătățirii controlului calității. Există un impact redus de preț asupra acțiunilor înainte de deschiderea sesiunii, deoarece câștigurile au fost pre-publicate săptămâna trecută. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil

Rezultatele Boeing pentru Q4 2024: Venituri: 15,24 miliarde $ față de 16,45 miliarde $ prognoză

Pierdere de bază pe acțiune: 5,90 dolari față de 3,07 dolari preconizați

Flux de numerar liber ajustat: -4,10 miliarde de dolari față de -4,17 miliarde de dolari estimat

Flux de numerar operațional: -3,45 miliarde de dolari

Total portofoliu: 521,34 miliarde de dolari Performanța segmentului: Venituri din avioane comerciale: 4,76 miliarde de dolari

Venituri din Apărare, Spațiu și Securitate: 5,41 miliarde de dolari (-20% YoY) față de 6,29 miliarde de dolari prognoză

Venituri din servicii globale: 5,12 miliarde de dolari (+5,6% față de anul anterior) față de 5,08 miliarde de dolari prognoză

Apărare, Spațiu și Securitate pierdere operațională: 2,27 miliarde de dolari față de 697,4 milioane de dolari pierdere așteptată

Câștiguri operaționale din servicii globale: 998 milioane de dolari Actualizări strategice: Programul 737 a reluat producția cu planuri de creștere treptată a ratei

Programul 787 a atins o rată de producție de cinci pe lună

Prima livrare a 777-9 este încă anticipată în 2026

Nu au fost furnizate obiective financiare pentru 2025

Anunțarea reducerii a 17.000 de locuri de muncă

A strâns peste 24 de miliarde de dolari în acțiuni

A încheiat anul cu 26,3 miliarde de dolari în numerar și titluri pe termen scurt

Plata anticipată a unei datorii de 3,5 miliarde de dolari scadentă în mai Comentariul directorului general: Kelly Ortberg a subliniat progresele înregistrate de companie în restructurare, menționând că Boeing „se pregătește pentru calea care urmează, continuând să investească în activitățile noastre de bază și eficientizându-ne în același timp portofoliul”. El a recunoscut că remedierea disfuncțiilor culturale va implica „o un parcurs pe mai mulți ani” și a subliniat eforturile de reducere a birocrației și de îmbunătățire a agilității decizionale. Revizuirea portofoliului: Potențiala vânzare a unității de navigație Jeppesen, valoare estimată la 6-8 miliarde de dolari

Concentrarea asupra investițiilor în activitatea de bază și raționalizarea portofoliului

Punerea în aplicare a unor măsuri sporite de control al calității

Restructurarea operațională pentru a susține niveluri mai ridicate de producție

Abordarea programelor de apărare care pierd bani Boeing BA.US (interval zilnic) Acțiunile se tranzacționează peste nivelul de retragere Fibonacci de 23,6% și media mobilă de 30 de zile. Cumpărătorii vor viza o retestare a maximelor din decembrie, în timp ce vânzătorii vor căuta o străpungere a nivelului de 171,7 USD, vizând nivelul de retragere Fibonacci de 38,2%, nivel care coincide cu media mobilă de 50 de zile. RSI se apropie de punctul de formare a divergenței bearish în zona neutră. Între timp, MACD a cunoscut un crossover bearish, dar histograma sa rămâne îngustă. Sursa: xStation5

