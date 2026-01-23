BoJ menține ratele în ciuda schimbării perspectivei către o politică monetară hawkish. Ce urmează pentru USDJPY?

Banca Japoniei (BoJ) a menținut rata dobânzii pe termen scurt la 0,75%. Deși previziunile băncii centrale privind creșterea economică și inflația au indicat o politică monetară decisiv hawkish, yenul nu a reușit să câștige teren imediat. Moneda rămâne afectată de perspectivele fiscale în deteriorare, chiar dacă cresc așteptările privind o revenire la politica de înăsprire până la jumătatea anului. Piețele preconizează în prezent puțin peste două majorări ale ratei dobânzii pentru 2026, deși unele instituții, precum Citi, anticipează până la trei. Retorica prudentă a guvernatorului Kazuo Ueda a lăsat yenul sub presiune susținută. Deși un mediu cu rate mai mari ar trebui, teoretic, să susțină moneda pe un orizont de mai multe trimestre, piața valutară rămâne fixată pe termenul imediat, unde ezitarea BoJ domină discursul. Decizia de politică monetară a BoJ Menținerea ratei: Rata de politică monetară a fost menținută la 0,75% după majorarea din decembrie de la 0,5%. Decizia a fost luată cu 8 voturi pentru și 1 împotrivă, un membru disident pledând pentru o majorare imediată la 1%.

Revizuiri în sens ascendent: Banca a ridicat previziunile de creștere a PIB-ului pentru anii fiscali 2025-2026 la 0,9-1,0%. În mod crucial, a ridicat semnificativ traiectoria inflației „core-core”, care se așteaptă acum să rămână peste ținta de 2% până în anul fiscal 2027.

Dinamica inflaționistă: Comunicatul oficial a subliniat că presiunea salarială și cererea internă consolidează dinamica inflaționistă, compensând scăderea prețurilor petrolului și reducerea generală a riscurilor globale. Mesajul guvernatorului În declarațiile sale de după ședință, dl Ueda a reiterat că banca „va continua să majoreze ratele dacă previziunile economice și inflaționiste se vor concretiza”. Cu toate acestea, el a subliniat că momentul și ritmul rămân dependente de date, cu un accent special pe piața muncii. Faza de evaluare: El a menționat că nu a trecut suficient timp de la majorarea din decembrie pentru a evalua pe deplin impactul acesteia, justificând pauza actuală.

Sensibilitatea yenului: Evitând comentariile directe cu privire la nivelurile cursului de schimb – care țin oficial de competența Ministerului Finanțelor – el a recunoscut că un yen slab crește costurile importurilor și poate determina o creștere temporară a CPI. Ciclul de înăsprire din 2026 Proiecțiile proprii ale BoJ – CPI de bază stabil peste 2% alături de o creștere revizuită a PIB-ului – oferă justificarea fundamentală pentru o înăsprire suplimentară. Bloomberg Economics anticipează următoarea mișcare în iulie, sugerând că banca dorește să evite o schimbare prea agresivă, în special într-un an electoral. Piețele ratelor dobânzilor pe termen scurt preconizează o traiectorie modestă: o majorare la jumătatea anului, cu o posibilă continuare spre sfârșitul anului. Perspective pentru yen În ciuda previziunilor hawkish, USDJPY rămâne ancorat în apropierea nivelului de 160. Investitorii au interpretat reuniunea ca o „menținere moderată”, concentrându-se pe lipsa unui semnal pentru o mișcare iminentă. Frână fiscală: Participanții la piață sunt din ce în ce mai precauți în ceea ce privește traiectoria fiscală a Japoniei, în special propunerile de reducere a TVA-ului la zero pentru alimente. Temerile legate de un deficit în creștere în contextul unei politici fiscale expansive afectează puternic sentimentul investitorilor.

Diferențele de randament: Deși diferența dintre ratele dobânzilor din SUA și Japonia favorizează în continuare dolarul, creșterea istorică a randamentelor japoneze – cu JGB pe 40 de ani atingând 4% pentru prima dată – oferă, teoretic, un impuls pentru yen. Cu toate acestea, această creștere este determinată în prezent mai degrabă de anxietatea fiscală decât de schimbările de politică monetară.

Pivot fundamental: Pe o perioadă de 6-12 luni, fundamentele favorizează yenul. Reducerea treptată a diferențelor de dobândă și perspectiva unei deprecieri a dolarului pe fondul eventualelor reduceri ale Fed sugerează o recuperare a JPY de la nivelurile minime actuale. Sentimentul pieței și aspectele tehnice Pe termen scurt: Lipsa unui semnal clar de înăsprire asigură continuarea volatilității. Deși yenul s-a depreciat inițial, acesta s-a stabilizat ulterior, pe fondul creșterii randamentelor pe termen scurt și al moderării randamentelor pe termen lung.

Pe termen mediu: Sentimentul față de yen este în prezent extrem de pesimist. Cu toate acestea, dacă previziunile de creștere se vor îndeplini și BoJ va semnaliza o traiectorie consistentă de înăsprire, o redresare pe termen lung rămâne probabilă.

Poziționare: Datele recente arată o reducere extremă a pozițiilor long, alături de o creștere a pozițiilor short. Poziționarea netă se apropie de niveluri (-100.000 de contracte) care, din punct de vedere istoric, servesc ca semnal contrar. Această poziționare short extremă crește riscul unui „short squeeze”, care amintește de evoluția prețurilor din 2024. ​​​​​​​ Perspectivă tehnică: Momentul ascendent al USDJPY începe să stagneze. Deși o nouă testare a nivelului de 160 rămâne posibilă, o scădere sub media mobilă de 50 de zile ar fi un semnal semnificativ. O astfel de mișcare ar putea declanșa o corecție profundă către intervalul 150-151, mai ales dacă piața în ansamblu continuă să adopte narațiunea „Sell America”. ​​​​​​​

