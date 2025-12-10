Cacao crește cu peste 25% față de minimul din 25 noiembrie

Includerea viitoare a contractelor futures pe cacao din New York în Bloomberg Commodity Index (BCOM) în ianuarie ar putea declanșa achiziții pasive de fonduri de până la 2 miliarde de dolari, alături de stocurile reduse din SUA și sosirile mai slabe în porturile din Coasta de Fildeș.

Cacao a crescut cu peste 25% față de 25 noiembrie, depășind bariera de 6.000 USD și testând media mobilă pe 75 de perioade (aproape 6.350 USD) pe fondul previziunilor privind reducerea drastică a surplusului global.

Aspecte esențiale Creștere explozivă: Cacao a crescut cu peste 25% față de 25 noiembrie, depășind bariera de 6.000 USD și testând media mobilă pe 75 de perioade (aproape 6.350 USD) pe fondul previziunilor privind reducerea drastică a surplusului global.

Schimbare fundamentală: Organizații cheie (ICCO, Rabobank) și-au redus dramatic estimările privind surplusul pentru 2024/25 și 2025/26, semnalând o situație persistentă de deficit și determinând o mișcare agresivă a prețurilor.

Aflux de capital nou: Includerea viitoare a contractelor futures pe cacao din New York în Bloomberg Commodity Index (BCOM) în ianuarie ar putea declanșa achiziții pasive de fonduri de până la 2 miliarde de dolari, alături de stocurile reduse din SUA și sosirile mai slabe în porturile din Coasta de Fildeș.

Cacao a prelungit creșterea puternică din ultimele două săptămâni, crescând astăzi cu peste 6%, iar câștigul total din 25 noiembrie depășind deja 25%. Prețul a testat recent nivelul de 5.000 de dolari și se situează acum cu mult peste pragul de 6.000 de dolari. În prezent, testează media mobilă pe 75 de perioade, în apropiere de 6.350 de dolari, atingând cel mai înalt nivel din ultimele patru săptămâni. Ieri, prețul a depășit intervalul celei mai mari corecții din tendința descendentă care a început la începutul lunii august. Prognozele revizuite revigorează piața Revizuirile recente efectuate de organizații cheie indică un surplus global de cacao mult mai mic decât se anticipase inițial: ICCO (Organizația Internațională a Cacauei) a redus pe 28 noiembrie prognoza privind surplusul global de cacao pentru sezonul 2024/25 la doar 49.000 de tone, de la o estimare anterioară de 142.000 de tone. În același timp, a redus estimarea producției de la 4,84 milioane de tone la 4,69 milioane de tone. Rabobank a redus, de asemenea, prognoza privind surplusul global pentru sezonul 2025/26, reducând-o la 250.000 de tone de la proiecția din noiembrie de 328.000 de tone. ING a indicat recent că surplusul din sezonul 25/26 este estimat la 175.000 de tone, un nivel semnificativ mai mic decât prognoza revizuită a Rabobank. Suport tehnic și fundamental Pe lângă revizuirea previziunilor, contractele futures pentru cacao din New York câștigă teren datorită unor factori specifici pieței: Indicele BCOM: Contractele futures pentru cacao (cacao NY) vor fi incluse în Indicele Bloomberg Commodity (BCOM) începând din ianuarie. Conform estimărilor Citigroup, acest eveniment ar putea atrage achiziții de până la 2 miliarde de dolari din partea fondurilor pasive de mărfuri care urmăresc indicele, susținând cu siguranță prețurile actuale.

Reducerea stocurilor: Stocurile de cacao monitorizate de ICE în porturile americane au coborât marți la cel mai scăzut nivel din ultimele nouă luni (1.672.131 saci). Reducerea livrărilor din Coasta de Fildeș: Scăderea livrărilor de cacao către porturile din Coasta de Fildeș, cel mai mare producător mondial de cacao, reprezintă, de asemenea, un factor favorabil. Datele guvernamentale de luni au arătat că livrările până la 7 decembrie au ajuns la 804.288 tone, reprezentând o scădere de 1,8% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cu toate acestea, este de remarcat faptul că ritmul săptămânal recent al livrărilor a fost semnificativ mai mare decât în anii precedenți.

