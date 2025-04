Cacao: Un minim sau o pauză înainte de noi scăderi?

Prețurile la cacao s-au menținut aproape de pragul de 8.000 de dolari pe tonă pentru o perioadă îndelungată. Recolta din sezonul de mijloc a început recent, deși livrările din acest sezon nu se vor materializa decât mai târziu în cursul anului. În prezent, piața continuă să primească cacao din recolta principală, care a fost deja supusă prelucrării, precum uscarea și fermentarea. Datele recente indică o creștere anuală de 10,7 % a sosirilor de cacao în porturile ivoriene, ajungând la 1,45 milioane de tone. Cu toate acestea, această redresare modestă survine după un sezon precedent extrem de dezamăgitor. În plus, un surplus de aprovizionare de 35% în decembrie sugerează că recoltele ulterioare au fost mai puțin robuste. Previziunile inițiale ale Organizației Internaționale a Cacaoului (ICCO) anticipau o creștere de aproximativ 8% a producției mondiale pentru acest sezon, ajungând la 4,84 milioane de tone. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Deși se preconizează o creștere a producției de cacao în acest sezon, aceasta ar putea fi inferioară previziunilor optimiste inițiale ale ICCO. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB Dinamica cererii merită, de asemenea, atenție. Stocurile extrem de reduse au sugerat sfârșitul disponibilității ofertelor mai ieftine achiziționate înainte de creșterea semnificativă a prețurilor din ultimii ani. Deși o oarecare distrugere a cererii este evidentă, în principal prin ajustări ale conținutului de cacao din cadrul produselor, aceasta rămâne relativ limitată. Datele privind prelucrarea din primul trimestru pentru Europa au indicat o scădere de 3,7% în ritm anual, până la 353.500 de tone, mai bună decât scăderea anticipată de 5%. În mod similar, volumele de prelucrare din Asia au atins 214.000 de tone, o scădere anuală de 3,4%, de asemenea mai puțin severă decât contracția așteptată de 5%. Date europene privind prelucrarea de cacao. Sursă: ECA Având în vedere posibilitatea ca producția să se situeze sub așteptări, iar cererea să se dovedească mai rezistentă, surplusul de ofertă anticipat ar putea fi considerabil mai mic. Proiecțiile anterioare sugerau o piață echilibrată și este foarte probabil ca acest scenariu să fie revizuit în curând, mai ales că prețurile actuale la cacao sunt mai acceptabile pentru prelucrători decât în urmă cu câteva luni. Excedentul actual de aprovizionare este estimat la 142.000 de tone; cu toate acestea, pe baza informațiilor recente, ICCO probabil va revizui în scădere aceste previziuni pe termen scurt. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB Pe fondul unor oferte ușor mai mari în acest sezon comparativ cu cel precedent, stocurile de la bursă înregistrează o revenire sezonieră. Acest lucru nu este neobișnuit, având în vedere modelele istorice. În ultimul deceniu, doar anul 2024 a înregistrat o scădere a stocurilor în primele două trimestre. Cu toate acestea, o creștere puternică și continuă a stocurilor în luna mai și la începutul lunii iunie ar putea semnala o distrugere reală a cererii și o schimbare fundamentală pe piață. Cu toate acestea, în prezent, nu există niciun motiv convingător pentru a nu considera acest lucru ca fiind o sezonalitate tipică. Este demn de remarcat faptul că previziunile privind producția la mijlocul recoltei pentru Côte d'Ivoire anticipează 400.000 de tone, o scădere de 10 % față de anul precedent. Stocurile de cacao sunt în creștere în conformitate cu tiparele sezoniere. De obicei, creșterea stocurilor se încheie în perioada de tranziție mai-iunie. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB Piața rămâne excepțional de lipsită de lichiditate, fapt evidențiat de volumul scăzut al pozițiilor long și short pe bursa din New York. Anul acesta s-a înregistrat o nouă reducere semnificativă a pozițiilor, ceea ce indică temerile speculatorilor cu privire la eventualele întreruperi ale aprovizionării. Anul trecut, comercianții care au vândut contracte de livrare către procesatori, cumpărând în același timp pe piața locală la vedere, au suferit pierderi substanțiale sau s-au confruntat cu falimentul. Totalul pozițiilor deschide la un prag redus evidențiază lichiditatea redusă a pieței. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB Dacă modificarea anuală a totalului pozițiilor deschide ar servi drept indicator principal pentru modificarea anuală a prețurilor, ar trebui să anticipăm o volatilitate limitată a prețurilor în lunile următoare. Aplicând o corelație de la unu la unu (o simplificare semnificativă, desigur), ne-am putea aștepta la o scădere anuală a prețurilor de 15-20% până în iulie. Acest lucru ar plasa intervalul de preț la 7.400-7.700 de dolari pe tonă, foarte aproape de nivelurile actuale și poate fi legat de backwardation (contractele viitoare au prețuri mai mici decât prețurile spot). Cu toate acestea, este esențial să ne amintim că, deși această relație s-a menținut în diferite grade în ultimii doi ani, aceasta nu garantează continuarea ei pentru următorii doi ani. Lipsa de lichiditate de pe piețe sugerează că prețurile ar trebui să se consolideze pentru multe luni de acum înainte. Nivelul de 7.000 de dolari pe tonă reprezintă un suport tehnic puternic, în timp ce 8.000 de dolari este în prezent un nivel apărat de cumpărători. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB Curba forward este acum considerabil mai plată decât în urmă cu un an, dar această aplatizare nu a rezultat exclusiv dintr-o scădere a contractelor cu scadență scurtă. În timp ce contractele pe termen scurt au scăzut, contractele cu scadență mai lungă au crescut simultan. Contractul din septembrie se tranzacționează la 7.800 de dolari, în timp ce contractul din martie 2025 este la 7.200 de dolari, iar contractul din martie 2027 este aproape de 7.000 de dolari. Acest lucru sugerează o piață mai echilibrată, dar indică, de asemenea, că nivelurile ridicate ale prețurilor sunt susceptibile de a persista. Pe grafic începe să se contureze o potențială formațiune Bottom-Saucer în intervalul 7.700-8.000 de dolari pe tonă. În cazul în care recolta de la mijlocul sezonului se dovedește cu adevărat dezamăgitoare, prețul ar putea încerca să atingă recentul maxim local de peste 9.000 de dolari pe tonă. Rezistența puternică, asociată cu vârful din iunie 2024 și cu minimul din decembrie 2024, este situată la 10.000 USD pe tonă. Sursa: xStation5

