Cafeaua a scăzut cu 2%, fiind presată de oferta mai mare așteptată din Vietnam 📉

Contractele futures la cafea (COFFEE) au scăzut cu peste 2% astăzi, ca urmare a creșterii îngrijorărilor cu privire la un potențial surplus de ofertă. Conform celor mai recente date ale Marex, stocurile globale de cafea în sezonul 2025/26 ar putea depăși cererea cu 1,2 milioane de saci. Marex estimează că producția globală de cafea pentru sezonul actual va ajunge la 170,7 milioane de saci , iar consumul global la 170,5 milioane de saci . În sezonul 2025/26 , se preconizează că producția va crește până la 172 de milioane de saci , în principal datorită unei redresări anticipate în Vietnam, unde se estimează că producția va ajunge la 29,8 milioane de saci , o creștere de 2,2 milioane comparativ cu 2024/25 - chiar și în ciuda problemelor meteorologice.

Între timp, se preconizează că producția Braziliei va scădea cu 1,5 milioane de saci , ajungând la 64 de milioane de saci, în timp ce consumul mondial va crește ușor, ajungând la 170,8 milioane de saci , ceea ce va duce la un surplus modest de aprovizionare. Ca urmare, contractele futures pe cafea sunt în scădere atât la New York, cât și la Londra . Datele ICE arată că stocurile de Arabica și Robusta au atins cele mai ridicate niveluri din ultima săptămână și , respectiv, din ultima lună , ceea ce sporește presiunea pe piață.

Marex subliniază un potențial declin al cererii globale de cafea din cauza creșterii prețurilor. Se așteaptă o slăbire a consumului în Brazilia, în timp ce creșterea cererii în SUA și Europa rămâne relativ mică . Brazilia, una dintre cele mai mari piețe de cafea din lume, se confruntă cu o creștere semnificativă a prețurilor , JDE Peet's crescând prețurile la cafea cu până la 30% . Ca urmare, acțiunile JDE Peet's (JDEP.NL) au scăzut cu peste 3% astăzi . Potențialele tarife de import din SUA adaugă incertitudine pe piață Un factor de risc suplimentar pentru piața cafelei este potențiala impunere de tarife de import în SUA. National Coffee Association (NCA) analizează posibilele efecte ale măsurilor comerciale propuse de administrația Trump, care ar putea afecta comerțul cu Canada și Mexic. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Este demn de remarcat faptul că Starbucks prăjește cafea pentru sute de magazine canadiene în instalații din SUA , subliniind integrarea profundă a lanțurilor de aprovizionare cu cafea din America de Nord. Mexicul rămâne un furnizor cheie de cafea pentru SUA , exportând în medie peste un milion de saci anual .

Președintele NCA, Bill Murray , a solicitat ca cafeaua să fie exclusă din potențialele măsuri tarifare , subliniind că astfel de taxe ar putea afecta trei din patru consumatori americani .

Incertitudinea pieței este în creștere, mai ales că restricțiile comerciale suplimentare s-ar putea extinde la alte țări sud-americane , care se numără printre principalii furnizori de cafea către SUA. Până în prezent, Trump a menționat doar pe scurt Brazilia în contextul tarifelor , dar această problemă ar putea reapărea în viitoarele negocieri comerciale. CAFEA (D1) Contractul futures al cafelei Arabica a spart sub linia ascendentă de trend, semnalând o potențială presiune descendentă spre un test al EMA50 (linia portocalie) pe termen scurt. Sursa: xStation 5

