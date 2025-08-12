Rezumatul zilei: Dolarul se depreciază pe fondul inflației și al comentariilor lui Trump

Indicii americani au înregistrat astăzi creșteri semnificative, impulsionați de certitudinea aproape 100% a pieței că Fed va reduce rata dobânzii la ședința din septembrie. Contractele futures US100 au înregistrat creșteri notabile de 1,14%. US500 crește cu puțin sub 1%, iar US2000 câștigă peste 2%.

Inflația CPI din SUA pentru luna iulie s-a menținut stabilă la 2,7% față de aceeași perioadă a anului trecut, contrar așteptărilor care indicau o ușoară creștere. În schimb, inflația de bază a crescut mai puternic, până la 3,1% față de aceeași perioadă a anului trecut. În ciuda acestui fapt, datele nu au modificat în mod semnificativ perspectivele Rezervei Federale.

Donald Trump a descris datele privind inflația ca fiind „foarte bune” și l-a criticat din nou pe Jerome Powell pentru lipsa reducerilor de rate. În plus, noul guvernator al Fed, Miran, a adoptat un ton distinctiv conciliant, afirmând că nu există probleme de inflație care să justifice scăderea ratelor dobânzilor.

Perechea EUR/USD a înregistrat o revenire puternică după scăderile de ieri, urcând de la nivelul de 1,1600 la aproape 1,1700.

Prețurile gazelor naturale din SUA au scăzut semnificativ în urma ultimului raport EIA STEO, care prevede o producție mai mare pentru 2025 și 2026.

Petrolul brut a rămas sub presiune, în ciuda incertitudinii legate de întâlnirea dintre Trump și Putin de vineri, din Alaska. Prețurile petrolului brut WTI au testat nivelul de 63 USD pe baril. Ultimul raport OPEC a arătat o creștere a producției în iulie față de luna precedentă, în linie cu restabilirea producției după reducerile voluntare.

Președintele ucrainean Zelensky a indicat că Rusia se pregătește pentru o ofensivă după 15 august și a declarat că Ucraina nu intenționează să retragă trupele din Donbas.

Raportul WASDE a arătat o creștere semnificativă a producției de porumb și o scădere a producției de soia, ceea ce a dus la o scădere a prețurilor porumbului sub 400 de cenți pe bushel și la o creștere a prețurilor soiei peste 1000 de cenți pe bushel.

Ieri, Donald Trump a solicitat o creștere de patru ori a importurilor de soia din SUA de către China. Acest lucru este considerat fizic improbabil, având în vedere achizițiile substanțiale ale Chinei din Brazilia.

Prețurile grâului au scăzut, de asemenea, testând nivelul de 500 de cenți pe bushel. Această scădere nu a fost legată de datele din SUA, ci de cifrele globale care arată o creștere continuă a producției față de anul precedent.

Aurul a recuperat o parte din pierderile înregistrate după retragerea de ieri, atribuită incertitudinii dinaintea reuniunii de vineri.

Indicele Institutului ZEW a fost publicat astăzi. Așteptările privind sentimentul economic german au scăzut semnificativ în august, la 34,7 puncte, față de 52,7 puncte în iulie. Această scădere abruptă a fost influențată de deteriorarea sentimentului din sectorul industrial german, care a fost puternic afectat de acordul comercial semnat recent între Uniunea Europeană și Statele Unite.

Acțiunile gigantului german IT SAP.DE au scăzut cu aproape 5%, atingând cel mai scăzut nivel din aprilie. Unii investitori se tem că această companie germană ar putea pierde cursa tehnologică împotriva omologilor americani.

La câteva ore după ce președintele Donald Trump a aprobat vânzarea cipurilor Nvidia și AMD către China în schimbul unei cote de 15% din venituri, Beijingul a ripostat. Guvernul chinez a interzis companiilor, agențiilor și firmelor de stat să achiziționeze și să utilizeze aceste cipuri, o reacție fermă la încercarea de a dezamorsa războiul comercial.

Criptomonedele câștigă teren pe fondul slăbirii dolarului. Bitcoin se apropie de bariera de 120.000 de dolari, iar Ethereum depășește 4.400 de dolari.

