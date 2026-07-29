Calendar economic: Totul deodată! Decizia Fed privind rata dobânzii și rezultatele financiare ale marilor companii din sectorul tehnologic vor pune la încercare investitorii (29.07.2026)

Ședința de tranzacționare de astăzi de pe piețele financiare este un adevărat eveniment „de greutate”. Pe de o parte, ne așteaptă un eveniment macroeconomic major, și anume decizia Rezervei Federale privind rata dobânzii în SUA, urmată de conferința de presă a președintelui Fed, Kevin Warsh. În prezent, piața preconizează o probabilitate de aproximativ 30% pentru o majorare a ratei dobânzii la ședința de astăzi a FOMC și de 100% pentru luna septembrie. Din perspectiva pieței, ne aflăm în pragul unei ședințe de tip „aruncare de monedă”, ceea ce înseamnă că potențialul pentru o surpriză și o creștere bruscă a volatilității (în special pe perechea EURUSD) este imens. Cu toate acestea, atenția traderilor de pe Wall Street va fi solicitată la maxim, întrucât adevăratul test pentru sentimentul din sectorul tehnologic și pentru monetizarea AI va avea loc imediat după închiderea sesiunii obișnuite de tranzacționare. Atunci, doi giganți —Meta Platforms și Microsoft— își vor prezenta rapoartele financiare pentru al doilea trimestru. Publicări cheie din sesiunea asiatică și din dimineață: Australia: Inflația IPC trimestrială din Q2 a fost mai mică decât se aștepta, oferind o ușurare pentru RBA. Față de aceeași perioadă a anului trecut, indicele a scăzut la 3,9% YoY (consens: 4,1% YoY), în timp ce pe bază trimestrială s-a situat la 0,6% QoQ, comparativ cu 0,7% QoQ cât se aștepta (ambele cifre referitoare la Q2). În iunie, inflația a scăzut la 3,8% de la 4,0% în mai.

Suedia: Date preliminare surprinzător de solide privind PIB-ul pentru al doilea trimestru. Economia a înregistrat o creștere impresionantă de 1,4% față de trimestrul anterior (consens: 0,7% față de trimestrul anterior) și de 2,8% față de aceeași perioadă a anului trecut (față de 1,9% față de aceeași perioadă a anului trecut, conform estimărilor), recuperându-se după scăderea din trimestrul anterior.

Norvegia: Revenire solidă a vânzărilor cu amănuntul, excluzând autovehiculele, în luna iunie. Valoarea s-a situat la 1,8% față de luna precedentă, compensând în mod clar scăderea bruscă din luna mai (-2,1% față de luna precedentă).

Germania: Prețurile la import din luna iunie au scăzut cu -0,7% față de luna precedentă (în conformitate cu estimările consensuale). Față de aceeași perioadă a anului trecut, acestea au crescut cu 6,1%. Calendar macroeconomic (ora României): 11:30 Regatul Unit - Aprobări de credite ipotecare (iunie). Consens: 57.000 | Valoare anterioară: 56.200

11:30 Regatul Unit - Masa monetară M4 (lunar) (iunie). Consens: 0,2% | Valoare anterioară: 0,1%

14:00 SUA – Indicele cererilor de credite ipotecare MBA (săptămânal). Valoare anterioară: 1,9%

17:30 SUA – Variația stocurilor de țiței EIA. Consens: -1,3 milioane de barili | Valoare anterioară: 2,01 milioane de barili

17:30 SUA - Variația stocurilor de benzină (EIA). Consens: -0,7 mil. bbl | Valoare anterioară: 0,76 mil. bbl

17:30 SUA - Variația stocurilor de distilați (EIA). Consens: 0,1 mil. bbl | Valoare anterioară: 1,4 mil. bbl

21:00 SUA - Decizia FOMC privind rata dobânzii. Consens: 3,50-3,75% | Anterior: 3,50-3,75%

21:30 SUA - Conferință de presă a Fed (Jerome Powell) în urma ședinței FOMC. Cele mai importante raportări financiare: Microsoft (MSFT) – Raport prioritar pentru întregul sector Big Tech și pentru investitorii care evaluează ritmul de monetizare al AI și creșterea veniturilor din serviciile cloud Azure.

Meta Platforms (META) – Un test pentru starea de sănătate a pieței publicității digitale și pentru amploarea cheltuielilor de capital (Capex) destinate infrastructurii de AI.

Lam Research Corp.

Qualcomm

Procter & Gamble (înainte de deschiderea pieței) 3 piețe de urmărit astăzi: EURUSD (FX) – Perechea valutară principală se va menține într-o atitudine de așteptare pe parcursul majorității zilei (în prezent, se menține stabilă în apropierea nivelului de 1,1399). Cu toate acestea, se așteaptă o creștere bruscă a volatilității la orele 21:00 și 21:30. Decizia FOMC și tonul declarațiilor lui Kevin Warsh vor stabili traiectoria directă a dolarului american în săptămânile următoare.

US100 (contracturi futures Nasdaq 100) – Indicele tehnologic rămâne sub o puternică presiune descendentă, determinată de îngrijorările legate de o posibilă bulă a inteligenței artificiale și de situația din Orientul Mijlociu. Decizia și tonul Fed, alături de rezultatele financiare ale unor companii cheie din indice (Meta și Microsoft), ar putea servi fie ca factor declanșator pentru o revenire, fie ca factor care să determine o scădere sub nivelurile cheie de suport.

Petrolul brut (OIL) – Astăzi, această marfă va avea toate motivele posibile pentru volatilitate. Pe lângă reînnoirea escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și fluctuațiile dolarului în urma deciziei Fed, investitorii așteaptă raportul Departamentului Energiei al SUA (EIA). Consensul se așteaptă la o reducere a stocurilor de 1,3 milioane de barili. EURUSD se tranzacționează lateral de la jumătatea lunii iunie și tocmai a testat nivelul cheie de suport de la 1,1355. Incertitudinea persistentă legată de Orientul Mijlociu și de viitorul prețurilor la energie a menținut băncile centrale de pe ambele maluri ale Atlanticului în stare de alertă monetară restrictivă. Cu toate acestea, în ultimele săptămâni, așteptările privind majorările ratei dobânzii din SUA s-au divergent în mod semnificativ de cele din Europa, determinând EURUSD să se retragă sub 1,1400. Sursă: xStation5

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