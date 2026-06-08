Calendarul economic: Ce influențează piața în această dimineață❓

Piețele încep săptămâna sub o dublă presiune: escaladarea conflictului dintre Iran și Israel și schimbarea de ton a Fed, care a trecut de la o orientare de pivotare la posibile majorări ale ratei dobânzii. Această combinație a determinat creșterea prețurilor petrolului și o scădere notabilă a cotațiilor acțiunilor din sectorul tehnologic. Calendarul pentru astăzi și restul săptămânii Publicarea indicatorul CPI de miercuri și decizia BCE de joi sunt evenimentele cheie ale săptămânii — împreună cu orice eventuală escaladare a tensiunilor geopolitice, acestea vor da tonul pentru săptămânile următoare. Se prefigurează o săptămână aglomerată, în special pentru sectorul tehnologic. Ce influențează piețele în această dimineață? Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu Iranul a lansat rachete către Israel pentru prima dată în ultimele patru săptămâni; Israelul a răspuns cu lovituri asupra a aproximativ 10 ținte militare, inclusiv complexul petrochimic Karoon din Khuzestan. Strâmtoarea Hormuz rămâne efectiv închisă – OPEC+ produce doar 33,19 milioane de barili pe zi, comparativ cu 42,77 milioane de barili pe zi în februarie. Rezultat: WTI +4,93% (~94,63 USD), Brent +5,04% (~97,60 USD) – cea mai mare creștere într-o singură zi din ultimele luni. Fed a revenit pe calea majorărilor de rate Raportul NFP de vineri (+172.000, a treia lună puternică consecutivă), combinat cu șocul energetic, a împins probabilitatea unei majorări a ratei Fed înainte de sfârșitul anului peste 70%. Goldman Sachs preconizează o amânare a primelor reduceri de rate până în 2027, iar piața include în prețuri pe deplin o înăsprire de aproximativ 30 de puncte de bază. Astăzi, după ora 17:00, vom vedea datele Fed din New York privind așteptările de inflație – o creștere a orizonturilor de 3 și 5 ani ar putea adăuga combustibil la foc. Deschiderea piețelor europene – DE40 și EU50 în scădere Contractele futures înregistrau o scădere de aproximativ 1% înainte de deschiderea pieței; chiar la începutul sesiunii, indicele DE40 a scăzut cu 0,75%, ajungând la 24.411 puncte, iar EU50 cu 0,70%, ajungând la 5.972 puncte. O presiune suplimentară a venit din partea datelor publicate astăzi din Germania – comenzile industriale pentru luna aprilie au scăzut cu 3,8% față de luna precedentă (prognoze: -2,0%), după o creștere de 4,5% în martie, confirmând faptul că expansiunea din martie a fost un efect punctual al comenzilor preventive înaintea întreruperilor lanțului de aprovizionare. Companiile cu cea mai mare volatilitate Tehnologia rămâne în epicentrul schimbării după „harta roșie” de vineri de pe Wall Street: Semiconductori: MU -13,25%, INTC -11,28%, AMD -10,86%, AMAT -9,71%, NVDA -6,2%

Big Tech: META -5,51%, MSFT -2,66%, AVGO -7,92%

Rotație defensivă clară: UNP +13,19%, WMT +4,09%, JNJ +2,02%, KO +3,46% În Asia, KOSPI a declanșat un circuit breaker (în scădere cu 8% la maxim, închizând sesiunea în scădere cu aproximativ 5%), Nikkei a scăzut cu 3,7%, iar TSMC a scăzut cu 2,1%. Valute și metale DXY se situează în jurul valorii de 100 – dolarul se află la maximele ultimelor două luni. EUR/USD 1,1516, USD/JPY peste 160 – yenul a anulat întregul efect al intervenției Băncii Japoniei din luna mai. Aurul a scăzut cu -0,51% la 4.296 USD – creșterea ratelor reale ale dobânzii depășește atractivitatea sa ca activ refugiu; argintul a scăzut cu 1,67%. Bitcoin își revine După ce a scăzut sub 60.000 USD vineri (cea mai mare scădere săptămânală de la prăbușirea FTX), Bitcoin a revenit la aproximativ 62.900 USD, în creștere cu 2,03%.

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