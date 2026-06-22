Calendarul economic: Datele CPI din Canada sunt în centrul atenției 💡

Indicii europeni încep dimineața de astăzi pe o notă ușor optimistă, lăsând deoparte o parte din riscurile geopolitice apărute în weekend. DAX (DE40) se tranzacționează la 25.182 de puncte (+0,07%), CAC40 din Franța (FRA40) a crescut cu +0,14%, ajungând la 8.441, iar indicele Eurostoxx50 înregistrează o creștere de +0,22%, ajungând la 6.325 de puncte. Și indicele italian FTSE MIB (ITA40, +0,11%) dar și cel elvețian - SMI (SUI20, +0,22%) înregistrează evoluții pozitive, ceea ce sugerează că investitorii consideră redeschiderea Strâmtorii Hormuz și acordul preliminar dintre SUA și Iran drept un semnal clar pozitiv pentru sentimentul pieței. Calendarul zilei (ora României) Prima jumătate a zilei a fost relativ liniștită. Date cheie: 04:00 – China: rata dobânzii la împrumuturi pe 1 an (3,00% – în conformitate cu prognoza și cu valoarea anterioară), rata dobânzii la împrumuturi pe 5 ani (3,50% – neschimbată)

10:30 – Polonia: Salarii pentru luna mai anual (prognoză 6,0% față de valoarea anterioară de 5,4%), Vânzări cu amănuntul pentru luna mai anual (prognoză 5,3% față de valoarea anterioară de 2,8%)

14:00 – Declarația președintelui Bundesbank, Joachim Nagel

15:30 – Canada: Inflația CPI pentru luna mai, anual (prognoză 3,0% față de valoarea anterioară de 2,8%) și CPI lunar (prognoză 0,8% față de valoarea anterioară de 0,4%) – publicare cheie

15:30 – Declarația președintelui BCE, Christine Lagarde

16:00 – Declarația membrului Fed, Christopher Waller Rezultatele companiilor din această săptămână În această săptămână, sezonul raportărilor financiare se concentrează pe câteva anunțuri cheie: Marți (23 iunie) – FedEx (consens EPS: 5,96 față de 6,07 anterior; venituri 23,54 miliarde față de 22,2 miliarde anterior) – rezultatele vor fi publicate în această seară, fiind extrem de semnificative ca barometru al stării logisticii globale; Carnival (EPS 0,46 față de 0,35)

Miercuri (24 iunie) – Micron Technology ⭐ – un rezultat cheie pentru întregul sector al cipurilor (EPS estimat de analiști 10,81 față de 1,91 acum un an; venituri 22,51 miliarde față de 9,3 miliarde) – rezultatele vor fi publicate în această seară

Joi (25 iunie) – Darden Restaurants , SYNNEX , McCormick , Acuity Brands – toate înainte de deschiderea sesiunii Cea mai mare volatilitate potențială este așteptată pentru Micron miercuri – rezultatele sale ar putea avea un impact semnificativ asupra întregului sector al semiconductorilor, pe fondul boom-ului AI.

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