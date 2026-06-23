Calendarul economic: Datele preliminare PMI și rezultatele FedEx pe fondul scăderilor de pe piețe

Piețele bursiere globale rămân sub presiune astăzi, dar nu din cauza datelor, ci mai degrabă din cauza incertitudinii enorme provocate de datoria tot mai mare acumulată de companiile din sectorul tehnologic, în principal pentru dezvoltarea inteligenței artificiale. În același timp, prețurile petrolului se mențin la niveluri scăzute, semnalând îngrijorări cu privire la slăbirea cererii globale. Investitorii au luat deja în calcul datele concrete din sesiunea asiatică, dar atenția pieței se concentrează acum asupra valorilor preliminare ale indicatorilor PMI din Europa și din Statele Unite. Aceste publicații vor stabili direcția pentru instrumentele cele mai volatile, confirmând amploarea reală a unei potențiale încetiniri economice. La sfârșitul zilei, volatilitatea pe piața materiilor prime ar putea fi amplificată de raportul estimat al API privind stocurile de combustibil, iar imediat după închiderea bursei de pe Wall Street, FedEx își va prezenta situația financiară, acționând ca unul dintre barometrele-cheie ale comerțului global 📊. Publicații cheie din sesiunea asiatică Japonia: Indicatorii PMI publicați în cursul dimineții au indicat o îmbunătățire. Indicele pentru sectorul manufacturier a fost de 54,9, față de o estimare de 54,5 și la același nivel ca în perioada anterioară.

Australia: Datele preliminare PMI au confirmat o imagine mixtă: pe de o parte, o îmbunătățire în sectorul manufacturier la 51,2 de la 50,7, dar, pe de altă parte, indicele sectorului serviciilor a rămas sub 50 de puncte (deși indicele în sine s-a îmbunătățit). Calendar macroeconomic (ora României) 10:15 Franța – indicatorul PMI pentru sectorul manufacturier. Consens: 50. Valoarea anterioară: 49,7.

10:15 Franța – indicatorul PMI pentru sectorul serviciilor. Consens: 45,5. Valoarea anterioară: 44,3.

10:30 Germania – indicatorul PMI pentru sectorul manufacturier. Consens: 50,5. Valoarea anterioară: 50,1.

10:30 Germania – indicatorul PMI pentru sectorul serviciilor. Consens: 49. Valoarea anterioară: 48,1.

11:00 Zona euro – indicatorul PMI compozit. Consens: 49,1. Valoarea anterioară: 48,5.

11:30 Marea Britanie – indicatorul PMI pentru sectorul serviciilor. Consens: 50,1. Valoarea anterioară: 49,3.

16:45 SUA – indicatorul PMI pentru sectorul manufacturier. Consens: 54,6. Valoarea anterioară: 55,1.

16:45 SUA – indicatorul PMI pentru sectorul serviciilor. Consens: 51,1. Valoarea anterioară: 50,7.

23:30 SUA – Raportul API privind stocurile de țiței. Valoarea anterioară: -8,3 milioane de barili. Rezultatele companiilor FedEx (Wall Street) va publica raportul după închiderea sesiunii. Raportul se referă la al patrulea trimestru al anului fiscal. Este un eveniment absolut clasic și un așa-numit test decisiv pentru starea globală a consumatorilor și a comerțului. Merită menționat faptul că acesta este primul raport după separarea foarte mediatizată a segmentului FedEx Freight ca societate publică independentă. Piața va fi în căutarea informațiilor privind reducerile de costuri și previziunile pentru a doua jumătate a anului. Piețe de urmărit EURUSD: Principala pereche valutară va fi extrem de sensibilă în următoarele ore la discrepanțele dintre valorile preliminare ale indicatorilor PMI din Zona Euro (în special Germania) și cele din Statele Unite.

Petrolul WTI: Prețurile scăzute persistente ale materiilor prime ar putea reacționa cu o volatilitate crescută ca răspuns la raportul API publicat peste noapte. Orice surpriză privind creșterea stocurilor ar putea accentua și mai mult presiunea descendentă.

US500 (S&P 500): Indicele de referință american a fost ținta vânzătorilor încă de dimineață. Închiderea sa finală va fi influențată în mod decisiv de datele economice din SUA care vor fi publicate în cursul după-amiezii și de rezultatele FedEx publicate seara.

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