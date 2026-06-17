Calendarul economic: Decizia Fed sub conducerea lui Kevin Warsh se află în centrul atenției

Ședința de tranzacționare de miercuri de pe piețele financiare este dominată de așteptările legate de declarația de politică monetară care va fi emisă în seara aceasta de Comitetul Federal pentru Piața Deschisă (FOMC). Investitorii sunt concentrați în mare măsură asupra proiecțiilor economice ale Rezervei Federale și asupra conferinței de presă a noului președinte, Kevin Warsh, care vor determina direcția dolarului american și a indicilor bursieri globali. Situația geopolitică rămâne stabilă pe fondul summitului G7 în curs de desfășurare. Pe lângă decizia Fed, piețele analizează o serie de date cruciale privind inflația din Europa (Marea Britanie, Zona Euro), alături de date cheie privind vânzările cu amănuntul din SUA, ceea ce determină o volatilitate ridicată a perechilor valutare cu lira sterlină și euro, precum și a randamentelor titlurilor de stat americane. Publicații cheie din sesiunea asiatică În cursul nopții, banca centrală a Chile a menținut ratele dobânzilor la nivelul actual de 4,50%.

Datele din Noua Zeelandă au indicat un deficit de cont curent mai mic decât se aștepta pentru primul trimestru, care s-a situat la -1,01 miliarde NZD.

Semnale mixte au venit din Japonia, unde balanța comercială din mai a ratat așteptările, situându-se la -378,7 miliarde JPY, deși creșterea exporturilor a accelerat la 17% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar comenzile de utilaje din aprilie au înregistrat o revenire puternică de 8,7% față de luna precedentă. Calendarul macroeconomic (ora României) 09:00 Marea Britanie – Inflația CPI (lunar). Consens: 0,4%. Valoarea anterioară: 0,7%.

09:00 Marea Britanie – Inflația CPI de bază (lunar). Consens: 0,4%. Valoarea anterioară: 0,7%.

09:00 Marea Britanie – Inflația CPI (anual). Consens: 3%. Valoarea anterioară: 2,8%.

09:00 Marea Britanie – Inflația CPI de bază (anual). Consens: 2,7%. Valoarea anterioară: 2,5%.

09:00 Marea Britanie – Inflația PPI (lunar). Consens: 0,5%. Valoarea anterioară: 1,5%.

09:30 Ungaria - Salariile (anual). Valoarea anterioară: 9,2%.

10:00 Elveția - Previziunile economice SECO.

10:00 Slovacia – Inflația HICP (anual). Consens: 4,1%. Valoarea anterioară: 4%.

10:30 Suedia – Decizie privind rata dobânzii. Consens: 1,75%. Valoarea anterioară: 1,75%.

12:00 Zona euro – Inflația finală HICP (lunar). Consens: 1,0%. Valoarea anterioară: 0,1%.

12:00 Zona euro – Inflația finală HICP (anual). Consens: 3,0%. Valoarea anterioară: 3,2%.

15:00 SUA - Cereri de credite ipotecare. Valoarea anterioară: 10,8%.

15:30 SUA - Vânzări cu amănuntul (lunar). Consens: 0,5%. Valoarea anterioară: 0,5%.

15:30 SUA - Vânzări cu amănuntul excluzând autovehiculele (lunar). Consens: 0,7%. Valoarea anterioară: 0,5%.

15:30 Canada - Indicele prețurilor locuințelor noi (lunar). Consens: -0,4%. Valoarea anterioară: -0,1%.

17:00 SUA - Vânzări de locuințe în așteptare (lunar). Consens: 1,4%. Valoarea anterioară: 0,9%.

17:00 SUA - Stocuri ale întreprinderilor (lunar). Consens: 0,9%. Valoarea anterioară: 0,5%.

17:30 SUA - Variația săptămânală a stocurilor de țiței. Consens: -7,23 milioane barili. Valoarea anterioară: -4,5 milioane barili.

21:00 SUA - Decizia FOMC privind rata dobânzii. Consens: 3,50-3,75%. Valoarea anterioară: 3,50-3,75%.

21:00 SUA - Proiecțiile economice ale FOMC.

21:30 SUA – Conferință de presă FOMC. Calendarul raportărilor financiare Jabil Inc. - înainte de deschiderea sesiunii Trei piețe de urmărit: EUR/USD – perechea valutară principală va reacționa cu o volatilitate sporită atât la datele finale privind inflația CPI din Zona Euro, cât și la declarația Fed din seara aceasta, alături de tonul comentariului lui Kevin Warsh. GBP/USD – datele din dimineața aceasta privind inflația prețurilor de consum și a prețurilor de producție din Marea Britanie vor determina tendința pe termen scurt a lirei sterline înaintea deciziilor de seară din SUA. Aurul (XAU/USD) – metalul prețios rămâne extrem de sensibil la schimbările de ton, fie ele „hawkish” (restrictive) sau „dovish” (acomodative), din noile proiecții economice ale FOMC (graficul punctat) și la modificările randamentelor obligațiunilor de stat americane.

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