Calendarul economic: Festivalul băncilor centrale în plină desfășurare

Festivalul băncilor centrale este în plină desfășurare. Săptămâna aceasta a fost dominată încă de la început de deciziile și comunicatele principalelor autorități monetare din lume. A început cu Banca Japoniei, apoi piețele au asimilat ședința FOMC și mesajul Rezervei Federale, iar astăzi atenția se îndreaptă spre Europa, unde BCE și Banca Angliei încheie o serie densă de evenimente cheie. Aceasta este o situație rară în care deciziile de politică monetară ale mai multor economii majore se concentrează într-un interval de timp foarte scurt, forțând piețele să-și reevalueze continuu așteptările. Într-un astfel de mediu, datele macroeconomice nu mai sunt doar statistici. Fiecare dată privind inflația, cifra de creștere sau comunicatul privind piața muncii devine o piesă de puzzle care fie consolidează, fie contestă narațiunea băncii centrale. Întrebarea cheie pentru piețe rămâne dacă dezinflația este cu adevărat stabilă sau dacă economiile intră într-o fază mai inegală, în care dinamica creșterii și a prețurilor se diverg. Calendarul de astăzi este deosebit de încărcat în Europa, cu date privind inflația, PIB-ul și piața muncii sosind simultan din mai multe economii, toate alături de deciziile BCE și ale Băncii Angliei. În același timp, datele din SUA continuă să servească drept reper global pentru așteptările privind rata dobânzii. Calendarul macroeconomic al zilei: 08:30 ora României – Franța PIB s.a. (trimestrial, Q1): actual 0,0% față de prognoză 0,2% / anterior 0,2%

Cheltuieli de consum (lunar): actual 0,7% față de prognoză 0,6% / anterior -1,4% 09:00 ora României – Germania Vânzări cu amănuntul (lunar): prognoză -0,5% / anterior -0,6%

Vânzări cu amănuntul (anual): prognoză 0,4% / anterior 0,7%

Prețurile de import (lunar): prognoză 2,5% / anterior 0,3%

Prețurile de import (anual): anterior -2,3% 09:30 ora României – Ungaria PIB s.a. (trimestrial): anterior 0,2%

PIB n.s.a. (anual): prognoză 1,0% față de 0,8% anterior

PIB s.a. (anual): anterior 0,6%

Balanța comercială: anterior 665 milioane EUR 09:45 ora României – Franța CPI (anual): prognoză 2,0% față de 1,7% anterior

HICP (anual): prognoză 2,2% față de 2,0% anterior

CPI (lunar): prognoză 0,9% față de 1,0% anterior

CPU (anual): anterior -2,4% 10:00 ora României – Republica Cehă PIB (trimestrial): prognoză 0,5% față de 0,7% anterior

PIB (anual): prognoză 2,5% față de 2,7% anterior 10:00 ora României – Spania PIB (trimestrial): prognoză 0,5% față de 0,8% anterior

PIB (anual): prognoză 2,7% față de 2,7% anterior 10:00 ora României – Elveția KOF: prognoză 96 față de 96,1 anterior 10:00 ora României – Turcia Balanța comercială: anterior -9,03 miliarde 10:30 ora României – Polonia CPI (anual): prognoză 2,9% față de 3,0% anterior

CPI (lunar): prognoză 0,4% față de 1,1% anterior 10:55 ora României – Germania Rata șomajului: prognoză 6,3%, conform așteptărilor 11:00 ora României – Germania PIB (trimestrial): prognoză 0,2% față de 0,3% anterior

PIB (anual): prognoză 0,4% față de 0,6% anterior 11:00 ora României – Italia PIB (trimestrial): prognoză 0,1% față de 0,3% anterior

PIB (anual): prognoză 0,6% față de 0,8% anterior

Rata șomajului: anterior 5,3% 12:00 ora României - Zona euro (date cheie) Inflația HICP(anual): prognoză 2,9% față de 2,6% anterior

HICP de bază (an/an): prognoză 2,3% față de 2,3% anterior

PIB (trim/trim): prognoză 0,2% față de 0,2% anterior

PIB (an/an): prognoză 0,8% față de 1,2% anterior

Rata șomajului: anterior 6,2% 15:15 ora României – decizia de politică monetară a BCE Rata de refinanțare: anterior 2,15% (prognoză neschimbată)

Rata dobânzii la depozite: anterior 2,00% (prognoză neschimbată) 15:45 / 16:15 ora României Conferință de presă BCE

Discursul Christinei Lagarde 14:00 ora României - Marea Britanie(BoE) Rata dobânzii: anterior 3,75% (prognoză neschimbată) 15:30 ora României - SUA Cheltuieli de consum: prognoză 0,9% față de 0,5% anterior

PCE de bază (anual): prognoză 3,2% față de 3,0% anterior

PIB (anualizat): prognoză 2,3% față de 0,5% anterior

Deflatorul PIB: prognoză 3,8% față de 3,7% anterior

PCE de bază (trimestrial): prognoză 4,1% față de 2,7% anterior

Venituri: prognoză 0,3%

Cererile de șomaj: anterior 214.000

ECI: prognoză 0,8% față de 0,7% anterior 16:45 ora României - SUA indicatorul PMI Chicago: prognoză 53 față de 52,8 anterior 17:00 ora României - SUA Indicatori anticipatori: anterior -0,1% 17:30 ora României - SUA Variația stocurilor de gaze naturale: prognoză 83 Bcf față de 103 Bcf anterior

