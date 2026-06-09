Rezumatul dimineții: Revenire la creșteri (09.06.2026)

Schimbul de focuri din weekend dintre Israel și Iran a pus sub semnul întrebării fragilul armistițiu din regiune. Sub presiunea exercitată de Washington, ambele părți au încetat atacurile. Stabilizarea situației a contribuit la calmarea temerilor piețelor, permițând companiilor să recupereze o parte din pierderile suferite anterior. Indicii cheie din SUA au închis ieri pe verde: S&P 500 (+0,3%) și Nasdaq Composite (+0,9%) . Pe piețele europene s-a observat un sentiment mai puțin uniform. Cu toate acestea, este de remarcat faptul că acestea au suferit pierderi semnificativ mai mici vineri. Câștigători: Indicele italian FTSE MIB (+0,6%) , indicele britanic FTSE 100 (+0,1%) și indicele polonez WIG20 (+0,6%) s-au consolidat.

Pierderi: Indicele german DAX (-0,6%) , CAC40 (-0,2%) din Franța și indicele spaniol IBEX 35 (-0,7%) au încheiat ziua cu pierderi. 🌍 Geopolitică Cea mai gravă criză dintre Israel și Iran din aprilie a fost dezamorsată. Israelul își rezervă dreptul de a desfășura operațiuni țintite în sudul Libanului dacă Hezbollah reia bombardamentele.

La rândul său, Iranul declară că va relua atacurile dacă Israelul reia loviturile aeriene asupra Libanului. 🛢️ Mărfuri Prețurile mărfurilor energetice au crescut cu aproape 4% după deschiderea pieței de luni, dar majoritatea acestor câștiguri au fost deja șterse. Țițeiul Brent se tranzacționează în prezent la puțin peste 93 de dolari pe baril, în timp ce WTI se situează în jur de 90 de dolari .

Gazul TTF (bursa olandeză) pe MWh a scăzut din nou sub 50 de dolari , în timp ce NATGAS se situează în jurul valorii de 3,15 dolari . Prețurile metalelor prețioase se stabilizează, atât aurul, cât și argintul înregistrând astăzi creșteri modeste. O uncie troy de aur costă în prezent în jur de 4.347 de dolari , în timp ce argintul se situează la 68,5 dolari . 📈 Date macroeconomice Europa: Datele de luni privind comenzile industriale din Germania au dezamăgit puternic, înregistrând o scădere semnificativă de la o lună la alta de 3,8% în aprilie. Acest lucru se adaugă pesimismului crescând cu privire la creșterea economică în cadrul blocului comun. Decizia BCE privind rata dobânzii și conferința de presă a președintei Christine Lagarde sunt programate pentru această joi. Dacă ea va sublinia aceste vulnerabilități economice, euro ar putea fi supus presiunilor.

O notă ușor mai optimistă este faptul că datele privind producția industrială publicate în această dimineață au fost mai bune decât consensul, indicând o scădere de doar 0,5% față de aceeași perioadă a anului trecut. Asia: Vești cu totul opuse au venit din China, unde s-a înregistrat o revenire puternică a comerțului. Exporturile din mai au crescut cu 14,1% față de aceeași perioadă a anului trecut . În ciuda unei creșteri și mai dinamice a importurilor ( 27,4% față de aceeași perioadă a anului trecut ), excedentul balanței comerciale s-a extins, ceea ce ar trebui să susțină yuanul.

Statele Unite: Conform unui sondaj realizat de Fed New York, așteptările privind inflația pe un an au scăzut ușor de la 3,6% la 3,5% . Cu toate acestea, piețele așteaptă cu nerăbdare publicarea raportului CPI de miercuri. 🌏 Asia Piețele asiatice înregistrează astăzi creșteri semnificative: KOSPI (+8%): Indicele sud-coreean conduce raliul, recuperând pierderile de ieri. Volatilitatea indicelui a fost excepțional de ridicată în ultima perioadă, amplificată de introducerea ETF-urilor cu efect de levier pe acțiuni individuale (care vizează Samsung și SK Hynix).

Nikkei 225 (+1,9%): Indicele japonez înregistrează, de asemenea, creșteri substanțiale.

Indicii chinezi: De asemenea pe verde, cu Hang Seng (+0,4%) și Shanghai SE Composite (+0,7%) . 💱 Valute G10: O ușoară îmbunătățire a sentimentului privind situația din Orientul Mijlociu a permis dolarului neozeelandez (+0,7% față de deschiderea de luni) și coroanei suedeze cu beta ridicat (+0,5%) să se aprecieze.

Euro este, de asemenea, în ușoară creștere ( +0,2% ).

Pe de altă parte, coroana norvegiană se confruntă cu dificultăți, afectată de scăderea prețurilor materiilor prime energetice față de maximele de luni. EM (Piețe emergente): Împins de un interes reînnoit pentru piața bursieră sud-coreeană, wonul a câștigat 3,2% .

În fruntea clasamentului se află, de asemenea, monedele țărilor cele mai expuse la o potențială închidere pe termen lung a Strâmtorii Hormuz — randul sud-african și forintul maghiar . Pentru o analiză mai aprofundată a pieței valutare, citiți articolul Analiza pieței valutare publicat ieri, unde analizăm mai îndeaproape euro, dolarul și alte monede G10/EM. ₿ Criptomonede Atât Bitcoin (63.360 $), cât și Ethereum (1.689 $) rămân aproape de minimele locale.

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