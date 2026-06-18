Calendarul economic – Pauză „hawkish” a Fed și decizii cruciale ale SNB și BoE (18.06.2026)

Ședința de miercuri de pe piețele financiare a fost dominată de decizia Rezervei Federale a SUA. FOMC a decis să mențină ratele dobânzilor neschimbate, în intervalul 3,50%–3,75%. Cu toate acestea, graficul „dot plot” actualizat s-a dovedit a fi de orientare “hawkish”, sugerând o majorare a ratei dobânzii în 2026. În același timp, doar jumătate dintre membrii Fed prevăd reduceri ale ratei dobânzii, iar Warsh însuși a încercat să minimizeze importanța instrumentului „dot plot”, anunțând modificări viitoare ale previziunilor. În cele din urmă, acest lucru a declanșat o creștere rapidă a randamentelor titlurilor de stat americane și a împins Indicele Dolarului (DXY) din nou peste pragul de 100 de puncte. Pe plan geopolitic, investitorii urmăresc cu atenție semnarea unui memorandum al guvernului SUA privind relațiile cu Orientul Mijlociu, ceea ce contribuie la stabilizarea sentimentului pieței; cu toate acestea, piețele de acțiuni din SUA au închis în scădere, ca reacție la tonul “hawkish” al Fed. Ședința de astăzi va aduce o volatilitate notabilă pe piața valutară, atenția fiind îndreptată asupra deciziilor privind rata dobânzii luate de Banca Națională Elvețiană (SNB) și Banca Angliei (BoE), care vor avea un impact direct asupra perechilor valutare cu CHF și GBP. Publicări cheie din sesiunile asiatice și din prima parte a sesiunii europene Noua Zeelandă a înregistrat o redresare economică solidă în primul trimestru al anului 2026. PIB-ul a crescut cu 0,8% față de trimestrul anterior, comparativ cu 0,5% în perioada precedentă (revizuit în creștere de la 0,2%), în timp ce rata anuală de creștere s-a menținut la 1,5%, în ciuda așteptărilor privind o încetinire la 1,1%.

Piața muncii din Marea Britanie a dat semne de stabilizare, în ciuda unei ușoare creșteri a ratei șomajului. Rata șomajului pentru luna aprilie a crescut în mod neașteptat la 5,0%, în paralel cu o creștere solidă a numărului de locuri de muncă, de 100.000 (față de prognoza de 75.000). Presiunea salarială a rămas ridicată, Indicele Câștigurilor Medii (inclusiv bonusurile) situându-se la 4,4% față de aceeași perioadă a anului trecut. Calendar macroeconomic (BST) 10:30 | Elveția – Decizia Băncii Naționale a Elveției (SNB) privind rata dobânzii. Consens: 0,00%. Valoare anterioară: 0,00%.

11:00 | Elveția – Conferința de presă a SNB.

14:00 | Marea Britanie – Decizia Băncii Angliei (BoE) privind rata dobânzii. Consens: 3,75%. Valoare anterioară: 3,75%. Se așteaptă un vot de 8 la 1 în favoarea menținerii ratelor dobânzilor.

15:30 | SUA – Cereri săptămânale inițiale de șomaj. Consens: 225.000. Valoare anterioară: 229.000.

17:30 | SUA – Variația stocurilor de gaze naturale. Consens: +82 bcf. Valoare anterioară: 108 bcf. Rezultate financiare ale companiilor Accenture (ACN) – Înainte de deschiderea pieței Trei piețe de urmărit CHF (franc elvețian) – Decizia SNB va fi un factor-cheie de volatilitate. Banca se află în continuare într-o poziție dificilă din cauza presiunilor exercitate de materiile prime și a riscurilor geopolitice, ceea ce o obligă la potențiale intervenții valutare pentru a frâna aprecierea excesivă a francului.

GBP (Lira sterlină) – Banca Angliei se confruntă cu provocarea unei inflații încă ridicate, care a încetinit totuși la 2,8%, împiedicând presiunea imediată pentru majorări ale ratei dobânzii. Se așteaptă un vot cu o proporție de 8 la 1, ceea ce ar putea fi perceput ca o atitudine “dovish”, având în vedere recentele disparități mari.

Obligațiunile de stat americane (T-Note) – Randamentele obligațiunilor au crescut brusc în urma declarației „hawkish” a FOMC. Astăzi asistăm la o ușoară revenire a prețurilor obligațiunilor, dar volatilitatea ar putea reapărea odată cu publicarea viitoarelor date din SUA.

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