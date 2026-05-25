Rezumatul dimineții: Apetit pentru risc în contextul geopolitic după weekend🟩 (25.05. 2026)

🌍 GEOPOLITICĂ – Strâmtoarea Hormuz / Iran Conflictul dintre SUA și Iran rămâne principalul factor care influențează piețele. Sâmbătă, Trump a anunțat că un acord privind deschiderea Strâmtorii Hormuz a fost „în mare parte negociat” și că acesta va fi anunțat în scurt timp. Cu toate acestea, duminică și-a schimbat poziția, afirmând că nu este nicio grabă și că blocada navală va rămâne în vigoare până când acordul va fi semnat și ratificat.

Secretarul de stat Rubio a confirmat că o „propunere substanțială” privind redeschiderea strâmtorii se află pe masa negocierilor, subliniind că diplomației i se vor acorda toate oportunitățile înainte de a se lua în considerare alternative. Dovezi concrete ale unei redeschideri parțiale: două tancuri de GNL au părăsit Strâmtoarea Hormuz cu destinația Pakistan și China, iar un supertanker care transporta petrol irakian pentru China a părăsit Golful sâmbătă, după ce a fost blocat timp de aproape trei luni. 🏦 MACRO / BĂNCI CENTRALE Noul președinte al Fed, Kevin Warsh, și-a preluat funcția pe fondul stagflației – piețele includ în prețuri pe deplin o majorare a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază în ianuarie 2027, ceea ce marchează o inversare dramatică față de așteptările dinaintea izbucnirii conflictului (două reduceri în 2026). Încrederea consumatorilor americani a scăzut la niveluri record în mai, pe fondul creșterii prețurilor la combustibili.

Christine Lagarde a semnalat o revizuire a previziunilor BCE privind inflația înaintea reuniunii din 11 iunie – piața urmărește cu atenție dacă BCE își va ajusta traiectoria ratei dobânzii în fața șocului energetic. NZIER recomandă ca RBNZ să mențină ratele la 2,25% în această săptămână (27 mai), dar indică faptul că sunt probabile creșteri în trimestrele următoare.

PBOC a stabilit cursul de referință USD/CNY la 6,8318 – un yuan semnificativ mai puternic decât estimările pieței (6,7880) – ceea ce este văzut ca un semnal subtil de sprijin pentru aprecierea monedei chineze. Singapore a depășit previziunile de creștere a PIB-ului pentru Q1, iar banca centrală locală, MAS, a semnalat o stabilizare a politicii ratei dobânzii, deși Ministerul Comerțului avertizează asupra riscurilor din Orientul Mijlociu. 📈 PIEȚE – PREZENTARE GENERALĂ Sentimentul de asumare a riscului a dominat începutul săptămânii: contractele futures pe S&P 500 au crescut cu 0,7%, cele pe Nasdaq cu 1,2%, iar aurul a câștigat 1,4% pe fondul unui dolar mai slab. Vineri, Dow Jones a închis la un nivel record de 50.579 de puncte (+0,58%), S&P 500 la 7.473 de puncte (+0,37%) și Nasdaq la 26.343 de puncte (+0,19%).

Notă privind lichiditatea pieței – piețele sunt închise astăzi în SUA (Memorial Day), Marea Britanie (Spring Bank Holiday), Hong Kong și Coreea de Sud. Unele burse europene sărbătoresc, de asemenea, Lunea Rusaliilor (Germania, Franța, Elveția, Austria), deși Euronext și Xetra vor fi deschise – bursa elvețiană va fi închisă. Lichiditatea redusă ar putea amplifica dramatic orice știre din Teheran sau Washington. 🌏 ASIA Nikkei 225 a atins un nivel record, depășind succesiv pragurile de 64.000 și 65.000 de puncte – închizând la 65.263 de puncte (+3,04%). Aceasta a fost o reacție directă la scăderea prețurilor petrolului și la progresul negocierilor cu Iranul. Taiex din Taiwan a atins, de asemenea, un maxim istoric de peste 43.000 de puncte (+2,91%).

ASX 200 din Australia a crescut cu 0,47%, CSI 300 din China a crescut cu 0,91%, iar Nifty 50 din India a crescut cu 1,03%. Nu sunt programate astăzi publicări economice majore în Asia – nu sunt așteptate date semnificative.

JP225 (CFD) a crescut astăzi cu 3,24% la 65.372 – cea mai mare creștere dintre indicii principali. DE40 a crescut cu 1,65% (25.252), iar EU50 a crescut cu 1,60% (6.094) – Contractele futures europene se deschid puternic, în modul „risk-on”. 💱 VALUTE CHF este de departe cea mai puternică monedă astăzi (Currency Strength Meter), cu GBP și AUD pe locurile doi și trei. La celălalt capăt al scalei, JPY, USD și NZD sunt cele mai slabe – o schimbare clară de la monedele refugiu către monedele mai riscante.

EUR/USD a crescut cu 0,11% la 1,1643, iar GBP/USD a crescut cu 0,26% la 1,3486. USD/JPY este practic neschimbat la 158,86. EUR/PLN este stabil la 4,2343, în timp ce USD/PLN a scăzut ușor (-0,12%) la 3,6367 – zlotul câștigă ușor pe fondul unui dolar mai slab.

NOK și CHF se apreciază semnificativ față de alte monede, în timp ce JPY și TRY sunt sub presiune. USDIDX (indicele dolarului) a scăzut cu 0,30% la 98,93. 🛢️ MATERII PRIME Petrolul este cel mai mare perdant al sesiunii: OIL (Brent CFD) a scăzut cu 5,35% la 94,52 USD/baril, în timp ce OIL.WTI a scăzut cu 5,75% la 90,65 USD/baril – cele mai scăzute niveluri din ultimele două săptămâni. Scăderea este o reacție directă la progresul negocierilor dintre SUA și Iran și la semnalele că Strâmtoarea Hormuz este deblocată fizic.

Aurul (GOLD CFD) a crescut cu 1,21%, ajungând la 4.562 USD/uncie – în mod paradoxal, acesta este susținut de un dolar mai slab, mai degrabă decât de cererea obișnuită de refugiu sigur. Argintul (SILVER CFD) înregistrează o creștere mai accentuată, de 2,91%, ajungând la 77,70 USD/uncie. Gazul natural (NATGAS) a scăzut cu 0,86%, ajungând la 2,99 USD.

Prețurile petrolului rămân peste nivelurile dinainte de război (în creștere cu 30% din 28 februarie), iar analiștii avertizează că, chiar și după redeschiderea Strâmtorii Hormuz, va dura luni de zile până când lanțul de aprovizionare cu energie va reveni la normal – presiunea inflaționistă nu va dispărea rapid. ₿ CRIPTO-MONEDE Bitcoin (CFD) a crescut cu 1,68%, ajungând la 77.215 USD – se mișcă în linie cu sentimentul general de asumare a riscului, beneficiind de un dolar mai slab și de îmbunătățirea sentimentului pieței. Mișcarea este moderată în comparație cu performanța acțiunilor asiatice. 🔑 CE TREBUIE URMĂRIT AZI Fiecare știre din cadrul negocierilor dintre SUA și Iran este crucială – piața oscilează între euforie și dezamăgire. Având în vedere lichiditatea redusă (SUA, Marea Britanie și anumite părți din Europa sunt închise), fiecare tweet sau postare a lui Trump sau Rubio ar putea declanșa mișcări abrupte ale petrolului, dolarului și contractelor futures pe indici. O sesiune de tranzacționare adecvată, cu lichiditate deplină, va fi marți. Volatilitate observată pentru instrumentele principale. Sursă: xStation

