Calendarul economic – Procesul-verbal al ultimei reuniuni FOMC și poziția „hawkish” a RBNZ în centrul atenției

Principalul factor care influențează starea de spirit pe piețele financiare globale este escaladarea bruscă a tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu. În urma atacurilor militare reciproce între forțele americane și iraniene, piața materiilor prime a înregistrat o creștere abruptă a prețurilor petrolului brut. Investitorii urmăresc cu atenție riscul unei noi escaladări a conflictului și impactul potențial al acesteia asupra rutelor de aprovizionare cu energie. Această situație coincide cu așteptările ridicate privind evenimentul macroeconomic cheie al săptămânii – publicarea, în cursul serii, a procesului-verbal al ultimei ședințe a Rezervei Federale (procesul-verbal al FOMC). Piața va analiza documentul în căutarea unor semnale de politică monetară restrictivă și a unor indicii privind traiectoria viitoare a ratelor dobânzilor, în special în contextul inflației ridicate CPI (4,2% față de aceeași perioadă a anului trecut) și al datelor mai slabe privind piața muncii pentru luna iunie. Se așteaptă o volatilitate ridicată în special în cazul perechilor valutare legate de dolarul american, al indicilor bursieri de pe Wall Street și al contractelor futures pe petrolul brut. Publicări cheie din sesiunea asiatică Banca Centrală a Noii Zeelande a majorat rata oficială a dobânzii (OCR) cu 25 de puncte de bază, până la 2,50%, revenind la ciclul de înăsprire a politicii monetare din cauza inflației persistente.

Perechea NZD/USD a înregistrat o creștere de aproape 2% ca reacție imediată la declarația cu ton dur a băncii centrale din Noua Zeelandă.

Piața materiilor prime energetice a înregistrat o creștere rapidă a prețurilor petrolului Brent și WTI, în urma rapoartelor privind un schimb direct de focuri între forțele americane și cele iraniene. Calendar economic (ora României) 17:00 SUA - Stocuri cu ridicata (lunar). Consens: 0,3%. Valoarea anterioară: 0,3%

17:30 SUA – Variația stocurilor de țiței (EIA). Valoarea anterioară: -3,775 milioane

17:30 SUA – Variația stocurilor de benzină (EIA). Valoarea anterioară: -2,333 milioane

21:00 SUA - publicarea minutelor ultimei reuniuni FOMC. Rezultate financiare ale companiilor AZZ Inc. (înainte de deschiderea pieței)

Helen of Troy Ltd. (înainte de deschiderea pieței)

Levi Strauss & Co. (după închiderea pieței)

PriceSmart Inc. (după închiderea pieței) Piețe de urmărit Petrolul brut (WTI / Brent) – Un punct de interes pe piețele de mărfuri din cauza escaladării conflictului militar și a schimburilor de focuri dintre SUA și Iran în Orientul Mijlociu, ceea ce generează o primă de risc geopolitic ridicată. Indicele dolarului (DXY) / EUR/USD – Principala pereche valutară și indicele dolarului american se vor confrunta în această seară cu presiuni puternice de volatilitate, ca reacție la procesul-verbal al FOMC, care va defini probabilitatea implicită a pieței privind mișcările ulterioare ale ratei dobânzii din SUA. Wall Street (indicii principali) – Piața bursieră americană rămâne extrem de sensibilă la tonurile „hawkish” sau “dovish” din procesul-verbal al Fed, în special pe fondul rotației sectoriale în curs și al presiunilor din sectorul tehnologic.

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