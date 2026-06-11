Calendarul economic: Toate privirile sunt îndreptate spre BCE 🇪🇺 Se vor înregistra din nou majorări ale ratei dobânzii în Europa❓ (11.06.2026)

Piețele sunt într-un moment de respiro după o vânzare masivă declanșată de o combinație de semnale geopolitice nefavorabile și o valoare a inflației CPi din SUA peste așteptări (4,2% față de aceeași perioadă a anului trecut), ceea ce amână semnificativ perspectiva relaxării politicii monetare de către Rezerva Federală. În timpul sesiunii de astăzi, atenția piețelor se va îndrepta către Europa și datele din economia SUA. Evenimentul zilei va fi decizia Băncii Centrale Europene privind rata dobânzii. Valorile recente ale inflației, mai mici decât se aștepta, în economiile cheie ale Zonei Euro (2,6% în Germania și 2,4% în Franța), împreună cu îngrijorările privind activitatea economică, ar putea oferi BCE spațiu pentru a menține ratele neschimbate. Pe de altă parte, principala preocupare a băncii centrale — prețurile ridicate persistente la energie — va avea un impact semnificativ asupra noilor prognoze, motivând potențial o „majorare preventivă”. În cursul după-amiezii, investitorii vor analiza datele privind inflația prețurilor de producție (PPI) din SUA și situația pieței muncii, ceea ce va genera, fără îndoială, o volatilitate crescută în rândul perechilor valutare cu euro și al principalilor indici bursieri. Publicații cheie din sesiunea asiatică: China a publicat datele privind masa monetară M2 pentru luna mai, care s-a situat la 8,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, marcând o ușoară scădere față de luna precedentă.

A fost publicată și valoarea din luna mai a noilor împrumuturi bancare din China (500 miliarde CNY), indicând o revenire a lichidității după o lună aprilie foarte slabă. Calendar macroeconomic (ora României): 15:15 Zona euro – Decizia BCE privind rata facilității de depozit. Consens: 2,25%. Valoarea anterioară: 2,00%.

15:30 SUA – Inflația PPI (anual). Consens: 6,4%. Anterior: 6,0%.

15:30 SUA – Inflația PPI de bază (anual). Consens: 5,4%. Anterior: 5,2%.

15:30 SUA – Inflația PPI (lunar). Consens: 0,7%. Anterior: 1,4%.

15:30 SUA – Cereri inițiale de șomaj. Consens: 220.000. Anterior: 225.000.

15:45 Zona euro – Conferință de presă a BCE.

17:30 SUA – Variația săptămânală a stocurilor de gaze naturale (EIA). Consens: 101 Bcf. Anterior: 95 Bcf Publicări cheie privind rezultatele financiare ale companiilor: Wizz Air (înainte de deschiderea pieței)

Adobe (după închiderea pieței)

RH (după închiderea pieței) 📊 3 piețe de urmărit astăzi: EUR/USD – Piața cu cea mai mare expunere la evenimentele cheie ale sesiunii de astăzi. O potențială decizie a Băncii Centrale Europene privind mult așteptata majorare a ratei dobânzii la 2,25%, combinată cu datele inflaționiste privind prețurile de producție (PPI) din Statele Unite, va stabili tendința principală pe piața valutară pentru zilele următoare.

Petrolul brut (Brent) – O primă de risc geopolitic în continuă creștere, ca urmare a atacurilor aeriene americane din timpul nopții asupra Iranului. Un factor suplimentar care va influența volatilitatea pe această piață va fi publicarea raportului lunar al OPEC, care prezintă previziunile actualizate privind cererea și oferta globală de petrol.

Nasdaq 100 – Indicele tehnologic se află sub o presiune puternică în urma datelor de ieri privind inflația CPI din SUA, care au indicat o creștere, și a reacției nervoase a pieței la raportul Oracle. Astăzi, investitorii își vor poziționa portofoliile în așteptarea publicării cruciale a rezultatelor financiare de seară ale gigantului software Adobe.

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