Calendarul economic: Wall Street așteaptă datele CPI din SUA și discursul lui Kevin Warsh (14.07.2026)

Atenția investitorilor se concentrează astăzi asupra raportului privind inflația CPI din SUA pentru luna iunie, care va fi publicat la 15:30 ora României. Previziunile Goldman Sachs sugerează că raportul ar putea fi interpretat ca fiind moderat acomodativ. Cea mai importantă componentă a inflației, costurile locuințelor, continuă să încetinească, în timp ce sectorul auto a exercitat o ușoară presiune dezinflaționistă. Prețurile petrolului au scăzut, de asemenea, notabil față de maximele recente. Doar anumite servicii, precum biletele de avion și cazarea la hotel, continuă să înregistreze o presiune notabilă asupra prețurilor, dar aceasta nu este suficientă pentru a schimba imaginea de ansamblu. Goldman Sachs consideră că unele dintre datele recente favorabile privind inflația ar fi putut reflecta efecte sezoniere, ceea ce înseamnă că un singur raport nu ar confirma încă o revenire durabilă a inflației la ținta Fed.

GS se așteaptă ca indicatorul CPI global să crească cu 3,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar CPI de bază cu 2,8%. Pe de altă parte, prețurile petrolului au înregistrat o revenire de peste 20% față de minimul recent, ceea ce ar putea determina investitorii să considere chiar și un raport CPI favorabil ca fiind parțial depășit. Date macroeconomice 13:00 Statele Unite - Indicele de optimism al întreprinderilor mici NFIB, prognoză: 95,7, valoare anterioară: 95,3.

15:15 Statele Unite - Variația săptămânală a ocupării forței de muncă ADP, valoare anterioară: 21.000.

15:30 Statele Unite - Inflația CPI de la an la an, prognoză: 3,8%, valoare anterioară: 4,2%.

15:30 Statele Unite - inflația CPI față de luna precedentă, prognoză: -0,1%, valoare anterioară: 0,5%.

15:30 Statele Unite - inflația CPI de bază față de aceeași perioadă a anului trecut, prognoză: 2,8%, valoare anterioară: 2,9%.

15:30 Statele Unite - inflația CPI de bază față de luna precedentă, prognoză: 0,2%, valoare anterioară: 0,2%.

15:55 Statele Unite - Indicele Redbook față de aceeași perioadă a anului trecut, prognoză: niciuna, valoare anterioară: 11,5%. Raportări financiare ale companiilor 13:35 – JPMorgan Chase: rezultate financiare pentru trimestrul al doilea din 2026.

13:40 – Wells Fargo: rezultate financiare pentru trimestrul al doilea din 2026.

13:45 – Bank of America: rezultate financiare pentru trimestrul al doilea din 2026.

14:25 – Goldman Sachs: rezultate financiare pentru trimestrul al doilea din 2026.

15:00 – Citigroup: rezultate financiare pentru trimestrul al doilea din 2026. Declarații ale reprezentanților băncilor centrale 17:00 – Kevin Warsh, președintele Rezervei Federale

17:30 – Christopher Waller, Rezerva Federală.

19:40 – Austan Goolsbee, Rezerva Federală.

20:30 – Susan Collins, Rezerva Federală.

21:55 – Michelle Bowman, Rezerva Federală.

23:00 – Andrew Bailey, Banca Angliei. Alte evenimente 23:00 – Începerea planificată a blocadei navale a SUA asupra Iranului. Graficul EUR/USD (interval zilnic) Prețurile petrolului au înregistrat o revenire de peste 20% față de minimul recent de aproape 70 de dolari, susținând noi scăderi ale perechii EUR/USD și consolidând dolarul american. Perechea EUR/USD se tranzacționează sub două medii mobile cheie: EMA200, reprezentată de linia roșie, și EMA50, reprezentată de linia portocalie, ceea ce indică o tendință descendentă pe termen mediu. Sursă: xStation5 Calendarul raportărilor financiare ale companiilor pentru întreaga săptămână, 13-17 iulie 2026 Sursa: XTB Research Sursa: Goldman Sachs

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