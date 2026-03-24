Ce altceva ne-ar putea scăpa în legătură cu Golful Persic❓

Chiar și persoanele care nu au legături cu piața financiară își dau seama cât de important este Golful Persic pentru piața hidrocarburilor, care joacă în continuare un rol parțial sau direct în majoritatea lanțurilor de aprovizionare necesare funcționării economiei.
Participanții la piață interesați de mărfuri și conștienți de interdependențele mai puțin evidente știu, de asemenea, că Strâmtoarea Hormuz este un „punct de strangulare” care este deosebit de important pentru tipuri mai specializate de combustibili, cum ar fi combustibilul pentru avioane, dar și, de exemplu, pentru aluminiu.
Cu toate acestea, aceasta nu este sfârșitul listei de materii prime și bunuri pentru care o mare parte din aprovizionarea globală trece prin Strâmtoarea Hormuz — bunuri care sunt adesea neobservate, dar absolut esențiale pentru funcționarea unor industrii întregi și chiar a unor sectoare ale economiei.
Îngrășăminte și logistică
Țările din Golful Persic (CCG) reprezintă 30–40% din producția globală de uree și amoniac. Aceste substanțe chimice sunt extrem de importante în multe industrii, dar una dintre cele mai importante utilizări ale lor este ca îngrășăminte. Principalii producători ai acestor compuși sunt în principal Rusia, Polonia și țările din Golful Persic.
Diferența esențială este însă că atât Rusia, cât și țările CCG sunt complet autosuficiente în ceea ce privește gazul natural, necesar pentru fabricarea acestor produse. Polonia, în schimb, are nevoie de materii prime importate.
Ureea este, de asemenea, ingredientul principal al așa-numiților agenți de reducere catalitică selectivă, cunoscuți în mod obișnuit sub denumirea de „AdBlue”. Acest aditiv pentru combustibil este fundamental pentru transportul rutier în Uniunea Europeană.
Sulf
Gazul natural și produsele sale intermediare nu sunt singurele mărfuri de export din Golf care sunt cruciale pentru producția de îngrășăminte. Cea mai simplă modalitate de a obține sulf în cantități industriale este prin desulfurarea combustibililor fosili; ca urmare, Arabia Saudită reprezintă singură peste 70% din exporturile globale de sulf.
Cu toate acestea, sulful este important nu numai pentru producția de îngrășăminte; acesta este utilizat, de exemplu, și în fabricarea multor produse farmaceutice. În ceea ce privește volumul, cea mai comună utilizare a sulfului este producția de acid sulfuric, utilizat în metalurgie și minerit. Utilizarea acidului sulfuric este esențială pentru extracția și rafinarea, printre altele, a cuprului, cobaltului și a unei game de metale din pământuri rare.
Gips
Creșterile de preț ar putea afecta, de asemenea, sectorul construcțiilor pe termen lung. Oman, Iranul și Arabia Saudită se numără printre liderii în producția de gips, care este esențial pentru o gamă de produse utilizate în mod obișnuit în industria instalațiilor și a construcțiilor.
Producția, extracția și exportul de gips nu sunt la fel de concentrate în CCG ca în cazul altor mărfuri, dar întârzierile și penuria pot fi suficiente pentru a afecta piața mai largă a acestei materii prime.
Aur
Există o serie de mine de aur în regiune, dar impactul acestora este redus; regiunea Golfului Persic este în primul rând un centru puternic pentru prelucrarea, rafinarea și comercializarea metalelor prețioase. Emiratele Arabe Unite sunt al doilea exportator mondial de aur. Activitatea minieră din regiune are un impact marginal asupra ofertei globale de aur, dar perturbările semnificative ale fluxurilor de metale prețioase — într-un moment în care piața este atât de volatilă — se pot manifesta prin fluctuații mari ale prețurilor.
Heliu
Producția de heliu este concentrată aproape în totalitate în Statele Unite, Rusia și Qatar. Acest lucru se datorează faptului că producția industrială de heliu este strâns legată de gazul natural.
Heliul este un element greu de identificat în statisticile de export, fie ca volum, fie ca valoare, dar este o verigă esențială în multe procese tehnologice de nișă, dar extrem de importante. Heliul este necesar, printre altele, pentru aparatele RMN, fabricile de semiconductori, producția de precizie și sectorul aerospațial.
Un flux constant de materie primă este, de asemenea, esențial pentru multe institute de cercetare, ale căror echipamente pot fi deteriorate fără aprovizionare continuă. Golful Persic furnizează aproximativ 30% din oferta globală totală de heliu către lume.
