Ce urmează pentru Iran?

Situația din Iran și din Strâmtoarea Hormuz rămâne tensionată, iar perspectivele conflictului sunt extrem de schimbătoare și complexe. Devine din ce în ce mai evident că partea americană, reprezentată de președintele Donald Trump, nu este pregătită corespunzător pentru un conflict.

Comportamentul și declarațiile venite din partea Statelor Unite dezvăluie un grad semnificativ de surprindere și dezorganizare, dacă nu chiar de disperare. Acest lucru nu înseamnă, totuși, că Republica Islamică Iran se află într-o poziție confortabilă.

„Pragul de durere” al Iranului este cu câteva ordine de mărime mai ridicat decât cel al Statelor Unite. Cu toate acestea, trebuie pusă întrebarea dacă „rezerva” economică, socială și instituțională a Iranului este suficientă pentru a compensa avantajul militar al SUA.

Răspunsul este nu, dar acest răspuns nu este exhaustiv.

O mare parte a opiniei publice și mulți analiști încearcă să se concentreze pe afirmația că, în istoria modernă, nu a fost niciodată posibil să se forțeze capitularea unei țări exclusiv sau în principal prin lovituri aeriene. Cea mai mare problemă a acestei opinii este că nu este un fapt, ci o anecdotă lipsită de fundamente solide. Operațiunile „Desert Storm”, „Unified Protector” și „Allied Force” au fost tocmai astfel de operațiuni și s-au încheiat cu succes, cu pierderi neglijabile din partea coaliției.

Este important, totuși, că în acele operațiuni Statele Unite au avut o politică de țintire mult mai liberală decât ar fi acceptabil din punct de vedere social astăzi. Una dintre aceste alegeri „liberale” a fost lovirea infrastructurii de transport a apei și a energiei electrice, atât în Serbia, cât și în Irak. Regimurile fundamentaliste pot lupta ani de zile, chiar și fără nicio șansă de victorie, dar o persoană moare totuși fără apă după aproximativ trei zile. Iranul este un deșert și un stat a cărui populație, înainte de industrializare și electrificare în secolul al XX-lea, se situa în jurul a 10 milioane, comparativ cu cei 90 de milioane de astăzi.

Atât Teheranul, cât și Pentagonul sunt conștiente de aceste fapte. Rezultatul este reprezentat de ultimele amenințări ale lui Trump și de presupusele negocieri pe care le poartă cu Iranul. Având în vedere natura haotică și ermetică a ambelor centre de putere, nu este posibil să se prevadă cum se vor desfășura evenimentele, dar este posibil să se contureze scenariile cele mai probabile.

Scenariul care are cel mai mult sens și oferă cele mai mari beneficii pentru Iran este acela de a câștiga timp. Negocierile simulate ar permite regimului să-și consolideze resursele militare grav epuizate, să abordeze cele mai presante probleme sociale și economice, menținând în același timp presiunea asupra rutelor comerciale, mizând pe scăderea prețurilor la combustibil și a indicilor bursieri pentru a-l forța pe Trump să accepte un armistițiu în condiții favorabile Iranului. Acest lucru ar echivala cu o înfrângere funcțională pentru Statele Unite, dar ar permite o normalizare treptată a condițiilor de piață.

La polul opus se află un scenariu de dezarmare parțială/condiționată a Iranului și deblocarea Strâmtorii Hormuz. Niciun acord de dezarmare cu Iranul nu poate fi pe termen lung, având în vedere natura regimului aflat la putere, dar soluțiile ad hoc pot fi necesare pentru Iran și suficiente pentru Statele Unite. Aceasta ar fi o formă de încetare a focului și ar fi dificil să o numim o victorie pentru vreuna dintre părți, dar este scenariul preferat în prezent de piețe.

Scenariul unei escaladări maxime ar fi ca Trump să-și ducă la îndeplinire amenințările recente. Statele Unite dispun în continuare de capacități enorme de a lovi orice ținte din Iran; Iranul, între timp, nu are capacitatea de a opri SUA sau chiar de a-și regenera pierderile. Acest lucru ar putea provoca o destabilizare în regiune la o scară greu de imaginat și o reacție în lanț cu consecințe imposibil de prevăzut.

Acesta este un scenariu extrem de nefavorabil pentru aproape toate părțile, inclusiv piețele financiare.

O astfel de escaladare ar reprezenta creșterea maximă a presiunii cinetice asupra Iranului și ar priva regimul de orice motive de reținere în măsurile pe care le ia.

În același timp, chiar dacă Statele Unite ar reuși să provoace prăbușirea statului iranian, aceasta ar însemna doar că, în loc să protejeze strâmtoarea de IRGC, ar trebui să o protejeze de potențial mai multe grupuri cu un profil operațional și opinii similare cu cele ale Houthișilor din Yemen