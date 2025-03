Ce urmează pentru Moderna? Directorul general cumpără acțiuni pe fondul promovării vaccinului împotriva cancerului

Moderna, gigantul farmaceutic renumit pentru vaccinul său revoluționar COVID-19 cu ARNm, traversează în prezent o tranziție crucială, îndepărtându-se de fluxurile de venituri asociate vânzărilor de vaccinuri împotriva coronavirusurilor. Evoluțiile recente semnalează o concentrare puternică asupra vaccinurilor împotriva cancerului, extinderea RSV și o manifestare semnificativă de încredere din partea conducerii sale. Creșterea speranțelor privind vaccinurile împotriva cancerului: Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Moderna pune un pariu substanțial pe vaccinul său personalizat împotriva cancerului, dezvoltat în colaborare cu Merck & Co. Stephen Hoge, președintele Moderna, a dezvăluit în cadrul unei conferințe a investitorilor că societatea anticipează lansarea vaccinului până în 2027. Acest calendar ambițios este alimentat de rezultatele promițătoare ale studiilor clinice de ultimă etapă axate pe cancerul de piele. Studiile au demonstrat o reducere cu 50% a riscului de deces sau de recidivă a cancerului atunci când vaccinul a fost utilizat împreună cu Keytruda de la Merck. Investitorii anticipează cu nerăbdare ca acest produs să devină un motor-cheie al veniturilor, cu scopul de a compensa scăderea preconizată a vânzărilor de vaccin COVID-19. Expansiunea și provocările pieței VRS: Vaccinul Moderna RSV, aprobat anul trecut pentru persoanele cu vârsta de peste 60 de ani, cunoaște un început lent. Compania urmărește în mod activ extinderea aprobării vaccinului pentru a include persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 59 de ani care prezintă un risc ridicat. Această extindere ar putea dubla oportunitatea de piață. Cu toate acestea, întârzierile în cadrul reuniunii Comitetului consultativ privind practicile de imunizare (ACIP), care a fost programată pentru a discuta recomandări mai largi, au amânat aprobarea potențială pentru luna iunie. În ciuda vânzărilor inițiale lente, Moderna rămâne optimistă cu privire la potențialul vaccinului RSV. Încrederea liderilor și creșterea acțiunilor: Într-o mișcare notabilă, Stephane Bancel, directorul general al Moderna, și Paul Sagan, director, au făcut achiziții semnificative de acțiuni ale companiei. Bancel a achiziționat acțiuni în valoare de aproximativ 5 milioane de dolari prin intermediul vehiculului său de investiții, Boston Biotech Ventures, în timp ce Sagan a achiziționat acțiuni în valoare de aproximativ 1 milion de dolari prin intermediul unui trust. Aceasta marchează prima achiziție pe piața liberă a lui Bancel de când a devenit CEO în 2011, ceea ce probabil a contribuit la o reacție pozitivă a pieței. Vestea a declanșat o creștere bruscă a prețului acțiunilor Moderna, acțiunile crescând cu 4,5% inițial și chiar cu 12% în timpul ședinței de tranzacționare, comparativ cu închiderea din ziua precedentă. Această manifestare de încredere din partea executivilor de top este considerată un indicator puternic al perspectivelor de viitor ale companiei. Abordarea în viitor: Moderna abordează, de asemenea, preocupările legate de contractul său cu SUA privind vaccinul împotriva gripei aviare. În ciuda incertitudinilor, Hoge a subliniat angajamentul companiei de a continua studiile clinice de ultimă etapă, subliniind importanța pregătirii pentru sănătatea publică. Pe scurt, Moderna își diversifică în mod activ portofoliul, concentrându-se asupra terapiilor inovatoare împotriva cancerului și extinzând aria de acoperire a vaccinului său împotriva VRS. Achizițiile semnificative de acțiuni efectuate de conducerea sa indică o încredere internă puternică, contribuind la o perspectivă pozitivă a pieței. În timp ce Moderna se confruntă cu provocări pe piața RSV și navighează prin evoluția priorităților de sănătate publică, rămâne un jucător cheie în peisajul farmaceutic, cu tehnologia sa mRNA pregătită să conducă la o creștere viitoare. O privire asupra performanței companiei: Este demn de remarcat faptul că, de ceva timp, compania are performanțe slabe pe piață, ceea ce este, desigur, legat de reducerea surselor de venituri după pandemia COVID-19. Compania a menținut un raport P/S relativ stabil, puțin sub 4, în ultimele trimestre. Pe de altă parte, compania a înregistrat pierderi de la începutul anului 2023. Compania a pierdut până la 26% din valoarea sa de la începutul acestui an, în timp ce în ultimul an a avut o pierdere de 66%. Desigur, situația este foarte asemănătoare în întreaga industrie. Pfizer de pe piața americană pierde, dar în același timp observăm pierderi și din partea Novo Nordisk, care a fost unul dintre câștigătorii ultimilor ani. Eli Lily, care a intrat în industria medicamentelor pentru obezitate, se tranzacționează aproape de maximele istorice.

