China se apropie de pragul pieței bear 🚩 Alibaba și Tencent conduc valul de vânzări

Principalul indice bursier de referință al Chinei se apropie de pragul pieței bear, ceea ce evidențiază îngrijorările tot mai mari ale investitorilor cu privire la perspectivele economice ale țării. Presiunea se concentrează asupra marilor companii din sectorul internetului și al bunurilor de consum, care dețin o pondere semnificativă în principalii indici bursieri chinezi tranzacționați în străinătate.

Slăbiciunea acțiunilor chineze nu este determinată exclusiv de încetinirea creșterii economice. O problemă din ce în ce mai importantă o reprezintă chiar structura indicelui MSCI China, care rămâne puternic concentrat pe companii din sectorul internetului și al bunurilor de consum. În timp ce investitorii globali alocă capital producătorilor de semiconductori și companiilor care beneficiază de inteligența artificială (AI) din Coreea de Sud și Taiwan, indicii de referință chinezi din străinătate rămân dependenți de consumul intern, de performanța companiilor Alibaba și Tencent, precum și de sentimentul din jurul sectorului imobiliar.

Ca urmare, chiar dacă economia Chinei se stabilizează, țara ar putea continua să piardă bătălia pentru fluxurile globale de capital în favoarea altor piețe asiatice care oferă o expunere mai directă la ciclul de investiții în AI.

Indicele MSCI China a scăzut astăzi cu până la 2,1% și, la un moment dat, s-a tranzacționat cu peste 20% sub maximul atins pe 2 octombrie, situându-se la un pas de o piață bearish din punct de vedere tehnic. Alibaba și Tencent au contribuit cel mai mult la această scădere, în ciuda faptului că au reprezentat mult timp piatra de temelie a expunerii investitorilor internaționali la sectorul tehnologic din China.

Ce afectează acțiunile chineze?

Mai mulți factori nefavorabili afectează piața simultan:

Tensiuni crescânde cu instituțiile americane. Recent, Pentagonul a anunțat planuri de a adăuga BYD și Alibaba pe o listă de companii despre care se presupune că colaborează cu guvernul chinez.

Date slabe privind consumul din China.

Cheltuielile de consum s-au redus în luna mai pentru prima dată de la începutul pandemiei.

Rezultate dezamăgitoare din partea celor mai mari platforme de internet din țară.

Concurență intensă pe plan intern și internațional din partea unor piețe precum Japonia, Coreea de Sud și Taiwan, în timp ce China continuă să prezinte o primă de risc geopolitic mai ridicată.

Cheltuieli masive de investiții legate de inteligența artificială (AI), care exercită presiune asupra marjelor pe termen scurt.

Fluxurile de capital se îndreaptă către piețele care beneficiază mai direct de boom-ul global al AI.

Coreea de Sud și Taiwanul continuă să beneficieze de o cerere puternică de semiconductori și infrastructură de IA datorită expunerii lor la producători de cipuri de talie mondială. În schimb, MSCI China rămâne mult mai dependent de tendințele de consum, de reglementare, de sectorul imobiliar, de încrederea în sectorul bancar și de performanța financiară a platformelor de internet.

Problema structurală a indicelui MSCI China

MSCI China rămâne dominat de companiile de internet și de consum listate la bursă în Hong Kong. Tencent reprezintă aproximativ 13% din indice, în timp ce Alibaba reprezintă aproximativ 10%.

Această concentrare înseamnă că slăbiciunea doar a câtorva companii mari poate trage în jos în mod semnificativ întregul indice de referință. Când Alibaba și Tencent dezamăgesc, indicele are o capacitate limitată de a compensa aceste pierderi prin performanța altor sectoare.

Spre deosebire de piețe precum Taiwanul și Coreea de Sud, indicii chinezi offshore nu au o expunere semnificativă la ciclul hardware-ului dedicat exclusiv AI. Ca urmare, raliul global determinat de AI a ocolit în mare măsură acțiunile chineze listate în afara Chinei continentale.

Sectorul tehnologic din China nu este o poveste unică

Slăbiciunea se concentrează în principal asupra companiilor din domeniul internetului și al comerțului electronic. Atât Alibaba, cât și Tencent au raportat pentru trimestrul încheiat în martie venituri sub așteptările analiștilor, ceea ce a stârnit îngrijorări că investițiile masive legate de AI ar putea necesita mai mult timp decât se preconiza pentru a se traduce într-o rentabilitate mai puternică.

În același timp, indicii tehnologici chinezi interni înregistrează performanțe considerabil mai bune. Indicele Star 50, care include producători de semiconductori și firme de tehnologie avansată, a atins astăzi un nivel record.

Acest lucru evidențiază o distincție importantă: investitorii nu renunță complet la tehnologia chineză. Dimpotrivă, devin din ce în ce mai selectivi, favorizând companiile legate de semiconductori, producția avansată și lanțul de aprovizionare intern al Chinei în domeniul AI.

Indicele Hang Seng China Enterprises rămâne sub presiune

Presiunea este vizibilă și în cazul indicelui Hang Seng China Enterprises, care a scăzut astăzi cu peste 2%. În prezent, acest indice de referință este unul dintre indicii bursieri majori cu cea mai slabă performanță la nivel global în acest an, dintre cei peste 90 de indici urmăriți de Bloomberg.

Între timp, indicele Hang Seng Tech a intrat într-o piață bear la începutul acestui an, ceea ce sugerează că slăbiciunea acțiunilor din sectorul tehnologic chinez nu este doar o corecție pe termen scurt, ci face parte dintr-o pierdere mai amplă a încrederii în marile platforme de internet.

De ce piețele din China dezamăgesc investitorii?

Acțiunile chineze rămân sub presiune deoarece investitorii încă nu văd un catalizator clar pentru o redresare structurală. Provocarea depășește simpla slăbiciune a sentimentului și include compoziția indicilor înșiși, care rămân puternic dependenți de consum, de platformele de internet și de profiturile unui număr redus de companii tehnologice cu capitalizare foarte mare.

Până când cheltuielile de consum nu vor începe să se redreseze și companii precum Alibaba și Tencent nu vor înregistra o îmbunătățire mai convingătoare a profiturilor, indicele MSCI China va rămâne probabil vulnerabil la presiuni descendente suplimentare.

În același timp, puterea relativă a indicilor de referință ai pieței interne chineze de semiconductori sugerează că investitorii continuă să caute expunere pe piața chineză, dar într-o manieră din ce în ce mai selectivă și în principal prin intermediul companiilor legate direct de ciclul de investiții în AI.

Companiile tehnologice chineze pierd cursa AI în fața Coreei de Sud și a Taiwanului?

Unul dintre principalele motive care stau la baza performanței slabe a indicelui MSCI China este participarea sa limitată la raliul global determinat de AI. În timp ce piețele sud-coreene și taiwaneze continuă să beneficieze de o cerere record de semiconductori și infrastructură de AI, indicii chinezi offshore rămân dominați de platformele de internet și de afacerile din sectorul de consum.

Potrivit lui Vey-Sern Ling de la Union Bancaire Privée, companiile chineze din domeniul tehnologiei au devenit, de fapt, „victime ale succesului vecinilor lor din Asia de Nord”. Investitorii optează din ce în ce mai mult pentru producătorii de semiconductori, care sunt beneficiari direcți ai investițiilor în AI, în detrimentul platformelor de internet precum Alibaba și Tencent.

Acest lucru a crescut semnificativ costul de oportunitate al deținerii acțiunilor companiilor chineze din domeniul tehnologiei. Capitalul global se îndreaptă în mod natural către piețele unde creșterea profiturilor este mai vizibilă, în special Coreea de Sud și Taiwan.

Cu doar câțiva ani în urmă, Alibaba, Tencent și alte platforme de internet reprezentau principalul argument de investiție pentru acțiunile chineze tranzacționate în străinătate. Astăzi, această perspectivă își pierde treptat din avânt.

Rezultatele din primul trimestru au arătat că atât Alibaba, cât și Tencent nu au îndeplinit așteptările privind veniturile. Rentabilitatea este afectată de trei factori majori:

Creșterea cheltuielilor de investiții în inteligența artificială.

Concurența internă extrem de intensă.

Slăbiciunea continuă a cererii de consum din China.

Pentru investitori, acest lucru reprezintă o schimbare semnificativă a perspectivei privind sectorul tehnologic din China. Platformele de internet continuă să genereze fluxuri de numerar substanțiale, dar nu mai sunt considerate motorul de creștere incontestabil al pieței de acțiuni din China, așa cum erau înainte de pandemie și înainte de măsurile restrictive de reglementare impuse sectorului.

Indicele CHN.cash și acțiunile BABA.US (Interval D1)

Sursă: xStation5

Sursă: xStation5