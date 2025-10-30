Chipotle: Criticat după publicarea rezultatelor financiare, scădere de două cifre

Chipotle este unul dintre simbolurile fast-food-ului din SUA. Compania a publicat rezultate financiare după care prețul acțiunilor a scăzut drastic, în ciuda faptului că a depășit consensul pieței. Compania a eșuat într-un domeniu extrem de important, semnalând investitorilor că, creșterea actuală și cea preconizată sunt aproape imposibil de realizat. După publicarea rezultatelor, acțiunile au scăzut cu aproximativ 16%. La prima vedere, rezultatele par bune pentru o companie de această amploare. Veniturile au crescut cu 3,0 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă o creștere de peste 7% față de anul precedent.

EPS ajustat a crescut cu 7,4%.

Răscumpărare generoasă de acțiuni la nivelul de 686,5 milioane de dolari.

În plus, restaurantul intenționează să deschidă peste 315 locații în 2025 și cel puțin 350 în 2026. Deci, care este problema? Secțiunile următoare ale raportului financiar aduc dezamăgiri și amenințări din ce în ce mai mari. Scăderea marjelor operaționale și a marjelor restaurantelor, la 15,9% și, respectiv, 24,5%.

Vânzări comparabile: +0,3% Piața avea așteptări mari de la companie. Chipotle a înregistrat performanțe foarte bune în 2023-2024. Programele de loialitate atractive și îmbunătățirile operaționale au stimulat semnificativ veniturile companiei, dar la mijlocul anului 2024 au apărut primele semne că rata de creștere era nesustenabilă. Chipotle se confruntă cu presiuni din două direcții principale. Primul factor este un tip de risc de piață. O parte semnificativă din meniul restaurantului include carne de vită, al cărei preț a crescut vertiginos în acest an din cauza tensiunilor și slăbiciunilor acumulate în sector. Cu toate acestea, aceasta este doar o problemă; a doua amenințare la adresa companiei este mult mai gravă și mai durabilă, lucru pe care conducerea îl discută deschis. Clienții țintă ai lanțului, persoanele cu vârsta cuprinsă între 25 și 35 de ani și gospodăriile cu un venit anual de până la 100.000 de dolari, reprezintă aproximativ 40% din vânzări. După cum recunoaște compania, cererea în rândul acestui grup cheie este în cădere liberă. Indicatorii șomajului și ai încrederii consumatorilor se înrăutățesc, dar nu reflectă gravitatea situației. Partea mai săracă și mai tânără a societății simte toate efectele inflației și presiunea asupra pieței muncii mult mai acut decât restul, fără a beneficia deloc de creșterea prețurilor activelor. Dimpotrivă. Și aceasta nu este o eșec unic pentru Chipotle. Reuters raportează că aceasta este o tendință la nivelul întregii industrii, așa cum se reflectă în rapoartele financiare ale concurenților. Compania și-a redus prognoza pentru a treia oară în acest an, indicând acum o scădere a „LfL” cu „câteva procente” în 2025. Compania declară simultan o abordare „lentă și prudentă” a creșterilor de prețuri. Transferul incomplet al costurilor către clienți va crea o presiune pe termen scurt asupra marjelor, dar va permite menținerea unei baze de clienți mai mare. Între timp, extinderea rapidă și susținută a rețelei are ca scop păstrarea potențialului de scalare. Aceste măsuri corective sunt promițătoare pe termen lung, dar mulți investitori se vor aștepta la creștere aici și acum. CMG.US (interval zilnic)

Sursa: xStation5

