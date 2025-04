CHN.cash a crescut cu 6,7%, piețele așteptând negocierile SUA-China și stimulentele Beijingului 📈

Contractele pe indicele chinez HSCEI (CHN.cash) cresc astăzi cu aproape 7% deoarece piața anticipează că lovitura dată de tarifele de 104% impuse Chinei va stimula speranțele privind stimulentele chineze. Investitorii se așteaptă ca China să se simtă obligată să sprijine sentimentul pieței financiare prin adoptarea unei politici monetare extrem de relaxate și, eventual, prin introducerea unui pachet mai amplu de ajutoare menite să stimuleze cererea internă a gospodăriilor - lucru pe care l-a evitat timp de luni de zile pentru a nu risca o inflație mai mare. Dacă întreprinderile chineze sunt paralizate de războiul comercial, pare rezonabil să ne așteptăm ca China să ia măsuri pentru a stabiliza situația prin diverse intervenții economice, ceea ce ar putea ridica cel puțin temporar sentimentul pieței. Astăzi sunt programate, de asemenea, discuții la nivel înalt între delegațiile americană și chineză cu privire la tarifele vamale. Îmbunătățirea sentimentului pe piețele chineze ar putea proveni parțial din speranțele privind o reducere parțială a tarifelor americane. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil CHN.cash (interval D1) Raliul de astăzi a stagnat la un nivel cheie de rezistență - EMA de 200 de zile (linia roșie) și o retragere Fibonacci de 38,2% a mișcării ascendente care a început la începutul anului 2024. Dacă negocierile cu SUA nu duc astăzi la o reducere a tarifelor, ne-am putea aștepta la un impuls descendent al CHN.cash și la o ștergere parțială a câștigurilor. Pe de altă parte, dacă SUA își îndulcesc politica și mențin doar parțial tarifele, piața chineză ar putea beneficia deoarece condițiile pentru stimularea economică s-ar îmbunătăți. Companiile chinezești naționale, în special, ar putea avea de câștigat într-un astfel de scenariu. Cu toate acestea, este important să se ia în considerare faptul că o lovitură pentru economia Chinei ar putea declanșa un șoc financiar și ar putea adânci și mai mult problemele din sectorul imobiliar și bancar. Revenirea de astăzi pare să fie parțial susținută și de activitatea fondurilor de stat chineze, care ar putea cumpăra active chinezești pentru a limita scăderile. Rezistența cheie se află în prezent la 7.600 de puncte, în timp ce nivelurile majore de suport sunt situate în jurul a 6.700 și 6.550 de puncte, unde au avut loc reacții anterioare ale prețurilor. Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."