CHN.cash crește cu 2,5% 📈 Acțiunile chinezești s-au apreciat datorită comentariilor Citi, cererii interne record

Pia╚Ťa bursier─â chinez─â atrage din nou aten╚Ťia investitorilor globali, ├«nregistr├ónd c├ó╚Ötiguri puternice determinate de optimismul din jurul sectorului tehnologic ╚Öi de sprijinul guvernamental pentru inovare. ├Än ultimele zile, indicele MSCI China a crescut cu 4,3% de la ├«nceputul Congresului Na╚Ťional al Poporului, marc├ónd cea mai bun─â performan╚Ť─â ├«n timpul acestui eveniment din 2018. O cre╚Ötere a intr─ârilor de capital ├«n companiile chineze listate ├«n Hong Kong a dus la volume record de tranzac╚Ťionare. O poveste de cre╚Ötere Potrivit datelor Wind Information, achizi╚Ťiile nete de ac╚Ťiuni de c─âtre investitorii din China continental─â au atins ieri 29,62 miliarde HKD (3,81 miliarde USD), cel mai ridicat nivel de la lansarea programelor Shanghai Connect ╚Öi Shenzhen Connect. Investitorii s-au ar─âtat deosebit de interesa╚Ťi de gigan╚Ťi tehnologici precum Alibaba ╚Öi Tencent, care nu sunt disponibile pe bursele din China continental─â. ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real TESTEAZ─é DEMO Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Recenta cre╚Ötere a ac╚Ťiunilor chineze╚Öti este alimentat─â ├«n mare m─âsur─â de angajamentele guvernului de a intensifica sprijinul pentru sectorul tehnologic. Beijingul a anun╚Ťat cre╚Öterea cheltuielilor pentru inteligen╚Ťa artificial─â ╚Öi tehnologiile de ultim─â genera╚Ťie, sporind ├«ncrederea investitorilor. ├Än plus, decizia de a extinde deficitul bugetar la 4% din PIB, inclusiv extinderea programelor de subven╚Ťionare a consumatorilor, a oferit un alt stimulent pie╚Ťei. Anali╚Ötii Citi au remarcat ieri c─â, ├«n ciuda riscurilor legate de tarifele americane, ac╚Ťiunile tehnologice chineze r─âm├ón o alternativ─â atractiv─â de investi╚Ťii. ├Än consecin╚Ť─â, Citigroup ╚Öi-a ├«mbun─ât─â╚Ťit ratingul pentru ac╚Ťiunile chineze╚Öti, ├«n special Hang Seng China Enterprises Index, la ÔÇ×overweightÔÇŁ, ├«n timp ce a retrogradat pia╚Ťa american─â la ÔÇ×neutruÔÇŁ. China - ├«nc─â subevaluat─â? ├Än ciuda cre╚Öterii recente, anali╚Ötii sus╚Ťin c─â ac╚Ťiunile chineze r─âm├ón relativ subevaluate ├«n compara╚Ťie cu pie╚Ťele occidentale. Investitorii ├«ncep s─â caute alternative la pia╚Ťa bursier─â american─â, mut├óndu-╚Öi din ce ├«n ce mai mult aten╚Ťia c─âtre Asia, ├«n special China ╚Öi Hong Kong. Evaluarea Citi sugereaz─â c─â evalu─ârile sc─âzute ╚Öi schimb─ârile de politic─â care ar putea stimula consumul fac din China o pia╚Ť─â atractiv─â. Teoria inteligen╚Ťei artificiale r─âm├óne un motor puternic al sentimentelor. Dup─â descoperirea DeepSeek AI, modelul Hunyuan al Tencent ╚Öi QwQ-32B al Alibaba consolideaz─â pozi╚Ťia de lider tehnologic a Chinei. Companiile din sectoarele tehnologiei, comer╚Ťului electronic (Alibaba), lan╚Ťurilor de restaurante (Yum China) ╚Öi turismului sunt a╚Öteptate s─â beneficieze de redresarea economic─â a Chinei ├«n trimestrele urm─âtoare. Investitorii privesc din ce ├«n ce mai mult China ca pe o alternativ─â viabil─â la alte pie╚Ťe emergente. ├Äntrebarea cheie r─âm├óne dac─â actuala pia╚Ť─â ├«n cre╚Ötere este ├«nceputul unui trend ascendent pe termen lung sau doar o reac╚Ťie pe termen scurt la stimulentele guvernamentale. CHN.cash (interval D1) Privind indicele CHN.cash, observ─âm c─â acesta r─âm├óne ├«n interiorul unui canal ascendent al pre╚Ťurilor, tranzac╚Ťion├óndu-se ├«n prezent ├«n apropierea intervalului s─âu superior. Un semn pozitiv este c─â corec╚Ťia de pe Wall Street nu a reu╚Öit s─â diminueze sentimentul fa╚Ť─â de ac╚Ťiunile din China. ├Äntrebarea cheie este dac─â o poten╚Ťial─â revenire a ac╚Ťiunilor americane va redirec╚Ťiona capitalul dinspre China c─âtre indicii americani. Cu toate acestea, av├ónd ├«n vedere ├«mbun─ât─â╚Ťirea fundamentelor care sus╚Ťin pia╚Ťa ascendent─â chinez─â ╚Öi posibilitatea unui summit Xi-Trump ├«n iunie 2025, indicele pare s─â reziste presiunii pe termen scurt ╚Öi s─â ├«╚Öi men╚Ťin─â ferm tendin╚Ťa ascendent─â. Sursa: xStation 5

