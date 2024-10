CHN câștigă 1,4% 📈

🏛️China ia în considerare un pachet major de stimulare economică pe fondul preocupărilor legate de creștere CHN.cash a retras pierderile, urcând cu peste 2% în urma veștii că Beijingul ar putea lua în considerare un pachet substanțial de stimulare fiscală de 1.400 miliarde de dolari (10 trilioane de yuani). O expansiune suplimentară ar putea fi posibilă dacă Trump câștigă președinția SUA. Puncte cheie: Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Beijingul evaluează un plan masiv de stimulare fiscală de 1.400 miliarde de dolari (10 trilioane de yuani) pentru a face față provocărilor economice

Pachetul include 6.000 de miliarde de yuani pentru soluționarea datoriilor locale și 4.000 de miliarde de yuani pentru achiziționarea de terenuri/proprietăți

Extinderea potențială a stimulentelor în cazul în care Trump câștigă președinția SUA, cu aprobarea așteptată la reuniunea legislativă din noiembrie China pregătește cea mai semnificativă intervenție economică de la pandemie, semnalând o schimbare în abordarea Beijingului privind gestionarea încetinirii economice. Pachetul cuprinzător, raportat de Reuters, reprezintă mai mult de 8% din PIB-ul Chinei și vizează abordarea multiplelor provocări cu care se confruntă a doua cea mai mare economie a lumii. Măsurile de stimulare planificate ar urma să fie puse în aplicare pe parcursul mai multor ani, acordându-se o atenție deosebită rezolvării problemelor legate de datoriile administrațiilor locale și stabilizării sectorului imobiliar aflat în dificultate. Calendarul și amploarea acestei inițiative reflectă îngrijorarea crescândă a factorilor de decizie chinezi cu privire la traiectoria economiei. Ministrul adjunct al finanțelor, Liao Min, a subliniat angajamentul guvernului de a consolida ajustările anticiclice, în timp ce economiștii anticipează că măsurile vor contribui la atingerea obiectivului de creștere anuală al Chinei de aproximativ 5%. Datele recente care arată o scădere de 3,5% a profiturilor industriale în primele trei trimestre ale anului 2023 subliniază urgența acestor intervenții. Această măsură strategică vine pe fondul unor tensiuni economice internaționale mai ample, în special cu Statele Unite, și demonstrează hotărârea Chinei de a menține stabilitatea economică prin intervenții fiscale semnificative. Aprobarea finală a pachetului este așteptată la următoarea reuniune a Comitetului permanent al Adunării Naționale a Poporului, la începutul lunii noiembrie. Pentru CHN.cash, rezistența este la 7.677, în timp ce suportul se menține aproape de minimele recente de la 7.097. RSI se îndreaptă spre zona de supravânzare, arătând o divergență crescătoare, în timp ce MACD se înăsprește, semnalând un potențial crossover crescător în perspectivă. Sursa: xStation

