Rezumatul zilei: Sectorul tehnologic pune presiune pe Wall Street, yenul depășește monedele G10, mărfurile energetice înregistrează o ușoară scădere (19.08.2025)

Wall Street înregistrează o corecție alimentată de vânzările masive din sectorul tehnologic. Nasdaq ( US100 : -1,2%) conduce pierderile, urmat de Russell 2000 ( US2000 : -0,75%) și S&P 500 ( US500 : -0,5%), în timp ce Dow Jones ( US30 ) se tranzacționează la un nivel stabil.

Palantir (-8,3%) și marii producători de semiconductori ( AMD : -5,1%, Nvidia : -2,9%, Broadcom : -3,5%) conduc declinul, cu Intel ca excepție notabilă, care înregistrează creșteri după știrea că guvernul SUA și SoftBank din Japonia intenționează să achiziționeze o participație de 10% în companie.

Agenția de știri franceză AFP a raportat că Vladimir Putin, în timpul unei convorbiri telefonice cu Donald Trump ieri, a sugerat Moscova ca posibil loc de întâlnire cu președintele Ucrainei.

În SUA, datele privind construcțiile de locuințe începute au surprins în sens pozitiv (1,43 milioane față de prognoza de 1,29 milioane și 1,36 milioane anterior), impulsionând acțiunile din sectorul imobiliar.

În Canada, inflația a scăzut în conformitate cu așteptările, la 1,7% (anterior 1,9%), în timp ce inflația lunară de bază a dezamăgit (0,1% față de 0,4% așteptat, anterior 0,1%). Încetinirea creșterii prețurilor, alături de slăbiciunea pieței muncii, schimbă așteptările pentru Banca Canadei în direcția unor noi reduceri ale ratei dobânzii (în prezent 2,75%; ultima reducere în martie).

În ciuda pierderilor inițiale, indicii europeni au închis în creștere, Euro Stoxx 50 (EU50) depășind pentru scurt timp nivelul cheie de 5.500, atingând cel mai bun nivel din martie. Indicele AUT20 din Austria (+1,6%), indicele W20 din Polonia (+1,05%), indicele SUI20 din Elveția (+0,87%) și indicele FRA40 din Franța (+0,84%) au înregistrat cele mai mari creșteri, în timp ce contractele futures DAX (DE40) s-au tranzacționat la un nivel stabil.

Pe piețele valutare, indicele dolarului a rămas stabil. Yenul japonez a fost cea mai puternică monedă din G10, apreciindu-se față de dolarul american ( USDJPY : -0,25%). Euro ( EURUSD : 1,165) și francul elvețian ( USDCHF : 0,807) s-au tranzacționat la un nivel stabil, în timp ce dolarul canadian s-a depreciat după publicarea datelor CPI ( USDCAD : +0,4%).

Contractele futures pe gaz natural au scăzut cu peste 5%, atingând minimele din ultimele nouă luni, pe fondul producției puternice, al prognozelor meteorologice mai reci decât se aștepta în SUA și al uraganului Erin, care ar putea reduce cererea din partea centralelor electrice și ar putea afecta condițiile de pe coasta de est. Petrolul a scăzut cu 1,2%.

Contractele futures pe cafea au înregistrat creșteri de peste 2% pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile din Brazilia, unde înghețul și temperaturile scăzute afectează atât producția, cât și calitatea boabelor, afectând prognozele pentru următoarea recoltă.

Criptomonedele au înregistrat o scădere în linie cu slăbiciunea pieței de capital din SUA. Bitcoin a scăzut la aproximativ 113.000 USD, în timp ce Ethereum a coborât sub 4.200 USD. În ciuda perspectivelor unui ETF bazat pe Dogecoin, tokenul a înregistrat, de asemenea, o scădere de peste 5%.

