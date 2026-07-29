Cine are de suferit în urma scăderii prețurilor la petrol?

- Iranul și Statele Unite au încetat atacurile din Orientul Mijlociu din cauza epuizării țintelor militare și a rezervelor de muniție
- Prețul petrolului și al gazelor naturale se prăbușește și afectează coroana norvegiană, care se află pe ultimul loc în clasamentul valutar al acestei săptămâni
- O eventuală reluare a atacurilor ar putea determina o revenire rapidă a prețului țițeiului Brent la nivelul de 100 de dolari pe baril
- Iranul și Statele Unite au încetat atacurile din Orientul Mijlociu din cauza epuizării țintelor militare și a rezervelor de muniție
- Prețul petrolului și al gazelor naturale se prăbușește și afectează coroana norvegiană, care se află pe ultimul loc în clasamentul valutar al acestei săptămâni
- O eventuală reluare a atacurilor ar putea determina o revenire rapidă a prețului țițeiului Brent la nivelul de 100 de dolari pe baril
Scăderea prețului petrolului și al gazelor, rezultată din încetarea atacurilor dintre Statele Unite și Iran, a plasat coroana norvegiană practic pe ultimul loc în clasamentul valutar al acestei săptămâni (în urma sa se află doar moneda boliviană, al cărui preț nu îl analizăm de obicei).
Iranul și Statele Unite își încetează atacurile, iar prețul petrolului scade
Bombardamentele s-au oprit, parțial din cauza epuizării țintelor militare și a rezervelor de muniție. Duminică, ambasadorul Statelor Unite la ONU, Mike Waltz, a confirmat această informație. În aceeași zi, Donald Trump a declarat că discuțiile cu Iranul continuă. În cazul în care negocierile eșuează, Statele Unite „vor reveni la ceea ce făceau înainte”.
Situația este prezentată într-un mod oarecum diferit de purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Iranului, Esmail Baghaei, care afirmă că, în prezent, nu există un dialog direct între reprezentanții Iranului și ai Statelor Unite. Cu toate acestea, Teheranul a declarat că își va opri represaliile „atâta timp cât Statele Unite mențin pauza”. De asemenea, acesta a confirmat că poartă discuții cu Omanul, un mediator cheie în întregul conflict. Obiectivul acestor discuții este stabilirea unor „mecanisme legate de traficul maritim” în Strâmtoarea Ormuz.
Strâmtoarea Ormuz rămâne de facto închisă (conform datelor Kpler, traficul maritim este limitat la maximum o duzină de nave pe zi, comparativ cu aproximativ 80-140 care tranzitează în condiții normale), iar părțile sunt încă departe de a ajunge la un acord privind îmbogățirea uraniului.
În plus, săptămâna trecută, gruparea Houthi din Yemen s-a alăturat conflictului, lansând atacuri asupra infrastructurii petroliere a companiei Saudi Aramco și amenințând că va ataca petrolierele din Strâmtoarea Bab el-Mandeb, restricționând și mai mult traficul în această trecere strategică situată la sud de Peninsula Arabică.
Toate opțiunile sunt încă posibile?
Reînceperea atacurilor ar putea determina o revenire rapidă a prețului țițeiului Brent la 100 de dolari pe baril. Dimpotrivă, orice semn de progres în negocieri s-ar putea traduce printr-o scădere treptată a prețurilor, deși se pare că piața nu mai acordă atât de multă atenție acestui tip de comunicări și privește cu o oarecare distanță stilul de comunicare adesea haotic al lui Donald Trump.
Factorul cheie rămâne numărul de nave care traversează Strâmtoarea Ormuz. Dacă se observă o îmbunătățire în acest sens, prețurile petrolului ar putea continua să scadă. Cu toate acestea, în acest moment nu există motive clare de optimism în acest domeniu.
Date macroeconomice
Astăzi, la ora 23:30, este așteptată publicarea raportului API privind variația rezervelor de petrol. Din Norvegia, săptămâna aceasta vom afla două date relevante: vânzările de retail din iunie (miercuri) și rata șomajului din iulie (vineri). Nu se așteaptă ca aceste publicații să genereze o volatilitate semnificativă în perechea EURNOK.
În contextul factorilor locali, atenția s-ar putea concentra doar asupra publicării datelor privind inflația din iulie, programată pentru 10 august. Datele mai mari decât cele așteptate ar putea determina investitorii să urmărească cu o atenție deosebită ședința Norges Bank, programată trei zile mai târziu (13 august). Probabilitatea implicită estimată de piață pentru o majorare a ratei dobânzii în august depășește deja 40%.
Cotația EURNOK
După o creștere dinamică în iunie, a venit momentul scăderilor din iulie. Prețul și-a pierdut avântul în jurul nivelului de 10,85, ușor peste nivelul de retragere Fibonacci de 78,6%.
În prezent, se află la nivelul de 11,03, testând zone importante de rezistență reprezentate de media mobilă pe 50 de zile și de retragerea Fibonacci de 50%. Puțin mai sus (aproximativ la 11,05) se află următoarea barieră, corespunzătoare mediei mobile pe 100 de zile. O străpungere efectivă în sus a acestui interval ar putea deschide calea pentru continuarea creșterilor și o revenire la maximele din iunie.
Acest scenariu este susținut de indicatorii tehnici. Indicele RSI a revenit la un nivel neutru (49,4), ceea ce lasă loc pentru posibile progrese, în timp ce indicatorul MACD indică în mod clar că presiunea de vânzare prezentă în ultimele câteva săptămâni s-a redus semnificativ, fapt reflectat de o histogramă care scade progresiv și tinde spre linia zero.
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