Cipher Mining câștigă semnificativ în urma unei investiții de 50 de milioane de dolari a SoftBank și a unui parteneriat strategic 📈

Acțiunile Cipher Mining au crescut dramatic după anunțarea unei investiții de 50 de milioane de dolari din partea SoftBank, marcând o extindere semnificativă în centrele de date de calcul de înaltă performanță (HPC). Acțiunile companiei de minat Bitcoin au urcat cu 30%, la 6,14 dolari, în urma anunțării acestui parteneriat strategic, care poziționează Cipher pentru o creștere substanțială în peisajul infrastructurii de calcul, aflat în evoluție rapidă. Puncte cheie: Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Investiție de 50 de milioane de dolari prin plasarea privată a 10,4 milioane de acțiuni

Acord exclusiv care protejează situl Barber Lake de 300 megawați

Pivot strategic către dezvoltarea centrelor de date HPC

Parte a inițiativei mai ample a SoftBank privind infrastructura AI

Acțiunile au crescut cu 55% în ultimele 12 luni Detalii privind investiția Tranzacția face din SoftBank un investitor principal semnificativ în Cipher Mining prin intermediul unui acord de investiții private în capital public (PIPE). Ca parte a acordului, Cipher a intrat într-o perioadă de exclusivitate de o lună în ceea ce privește situl său Barber Lake de 300 megawați din Colorado City, Texas, împiedicând vânzarea acestuia către alte părți până la 28 februarie 2025. Direcție strategică CEO-ul Tyler Page a subliniat momentul investiției ca fiind crucial pentru traiectoria de creștere a Cipher, subliniind concentrarea companiei pe dezvoltarea centrelor de date la scară industrială. Parteneriatul cu SoftBank, cunoscut pentru abordarea sa investițională centrată pe tehnologie, se aliniază cu viziunea Cipher de a deveni lider în dezvoltarea centrelor de date HPC. Perspectiva analiștilor Analiștii J.P. Morgan și-au menținut ratingul “overweight” pentru Cipher Mining, considerând investiția ca fiind un indicator al interesului în creștere pentru infrastructura tehnologică emergentă. Deși remarcă faptul că suma de 50 de milioane de dolari este relativ modestă, având în vedere că noile amplasamente pot costa peste 10 milioane de dolari per megawatt, analiștii sugerează că acesta ar putea fi „un semnal al investițiilor viitoare”. Momentul investiției este deosebit de notabil, venind într-o perioadă de volatilitate a pieței în sectorul tehnologiei. În ciuda recentelor scăderi la nivelul întregii industrii declanșate de îngrijorările legate de concurența AI din partea startup-ului chinez DeepSeek, analiștii consideră că această tranzacție validează cererea continuă pentru siturile de mari dimensiuni cu contracte de energie asigurate. Cipher Mining (interval zilnic) Acțiunile se tranzacționează în prezent peste nivelul de retragere Fibonacci de 38,2%, o zonă de rezistență crucială. Pentru ca taurii să mențină impulsul, acțiunile trebuie să se mențină peste acest nivel, cu o țintă stabilită la nivelul de retragere Fibonacci de 23,6%. Urșii, pe de altă parte, ar putea viza o retestare a nivelului de retragere Fibonacci de 61,8%, care a servit recent drept suport cheie. RSI prezintă o divergență bullish clară, în timp ce MACD a format o încrucișare bullish. Sursa: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."