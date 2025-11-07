Cipuri mai scumpe, dispozitive mai scumpe – TSMC schimbă regulile!

Pentru TSMC, creșterile înseamnă venituri mai mari și o potențială îmbunătățire a marjei, datorită poziției sale de lider pe piața cipurilor avansate.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM.US), cel mai mare producător de cipuri din lume, a anunțat o creștere de 8 până la 10% a prețurilor pentru cele mai avansate procesoare, în vigoare din 2026. Modificările vor afecta cipurile utilizate în smartphone-urile de top, computerele de înaltă performanță și sistemele de inteligență artificială, inclusiv procesoarele Apple și cipurile cheie de la principalii producători Android. Cea mai mare creștere a costurilor se referă la noul proces de producție de 2 nanometri, care va alimenta dispozitivele de nouă generație. Costurile mai mari sunt determinate de investițiile substanțiale ale TSMC în fabrici și echipamente avansate necesare pentru fabricarea acestor cipuri. Producătorii de smartphone-uri și computere vor trebui să decidă dacă vor absorbi aceste costuri mai mari în marjele lor sau le vor transfera consumatorilor, ceea ce ar putea avea un impact asupra prețurilor noilor dispozitive. Apple intenționează să utilizeze procesoare de 2 nanometri doar în anumite modele de iPhone 18, ceea ce indică faptul că costurile ar putea limita disponibilitatea celei mai noi tehnologii în întreaga gamă de produse. Provocări similare sunt așteptate pentru Samsung, Qualcomm și MediaTek, ceea ce ar putea duce la prețuri mai mari pentru smartphone-urile Android de top în 2026. Creșterile de prețuri au implicații financiare și pentru TSMC. Prețurile mai mari ale cipurilor vor contribui la creșterea veniturilor și, datorită poziției sale dominante pe piață, compania poate menține sau chiar îmbunătăți profitabilitatea, în ciuda creșterii costurilor de producție. Clienții TSMC vor trebui să decidă dacă vor transfera costurile mai mari către consumatori sau vor reduce propriile marje, afectând prețurile dispozitivelor sau profitabilitatea producătorilor de hardware. Pe termen lung, politica de prețuri a TSMC reflectă tendințele generale ale industriei – costurile mai mari pentru producția de cipuri avansate devin noua normă, în timp ce compania beneficiază de creșterea cererii de cipuri AI și de înaltă performanță, consolidându-și poziția financiară și pe piață. Sursa: xStation 5

