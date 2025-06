Circle debutează cu succes la NYSE 📌🖋️

Circle Internet Group, emitentul monedei stabile USDC, ╚Öi-a ├«ncheiat cu succes oferta public─â ini╚Ťial─â (IPO). Aceasta marcheaz─â o etap─â semnificativ─â ├«n dezvoltarea sectoarelor cripto ╚Öi fintech. Ac╚Ťiunile companiei vor fi disponibile pentru cump─ârare pe platforma XTB ├«ncep├ónd de ast─âzi. ­čôł Informa╚Ťii cheie privind IPO Ticker: CRCL

Burs─â: Bursa din New York (NYSE)

Data IPO: 5 iunie 2025

Pre╚Ťul final al ofertei: 31 USD pe ac╚Ťiune (peste intervalul estimat de 27-28 USD)

Num─ârul de ac╚Ťiuni: 34 de milioane (14,8 milioane de ac╚Ťiuni Circle noi; 19,2 milioane de la ac╚Ťionarii existen╚Ťi)

Încasări: aproximativ 1,1 miliarde de dolari

Evaluare: aproximativ 6,9 miliarde de dolari; evaluarea complet diluat─â se apropie de 8 miliarde de dolari Circle este o companie global─â de tehnologie care opereaz─â ├«n spa╚Ťiul fintech din sectorul criptomonedelor, concentr├óndu-se ├«n special pe monedele stabile. Principalul s─âu produs este moneda stabil─â USDC, ancorat─â 1:1 la dolarul american. Compania ╚Öi-a depus prospectul S-1 la SEC ├«n ianuarie 2024, cu actualiz─âri publice lansate ├«n aprilie ╚Öi mai 2025. ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Date financiare Venituri: ├Än 2024, Circle a generat venituri ├«n valoare de 1,68 miliarde de dolari - ├«n principal din dob├ónzile ob╚Ťinute din rezervele USDC (obliga╚Ťiuni ale Trezoreriei SUA). ├Än Q1 2025, veniturile bazate pe rezerve au crescut cu 55%, ajung├ónd la 557 de milioane de dolari.

Venit net: 155 de milioane de dolari ├«n 2024 - o sc─âdere de 42% de la 268 de milioane de dolari ├«n 2023; profitabilitatea r─âm├óne puternic─â ├«n compara╚Ťie cu o pierdere semnificativ─â ├«n 2022.

EBITDA ajustat─â: 284 milioane USD ├«n 2024, ├«n sc─âdere cu 29% fa╚Ť─â de anul precedent

Costuri: Costurile de distribu╚Ťie ╚Öi tranzac╚Ťionare au crescut cu 68,2% ├«n Q1 2025, ├«n principal datorit─â parteneriatelor cu Coinbase ╚Öi al╚Ťi distribuitori.

Capitalizarea USDC: ├Än prezent este de 61 de miliarde de dolari ╚Öi se afl─â la un maxim istoric, dep─â╚Öind v├órful pie╚Ťei bull din 2021 de 56 de miliarde de dolari.

Model de venituri: ├Än principal, dob├ónzi la rezerve, similar cu Tether; ├«n plus, comisioane de tranzac╚Ťionare ╚Öi servicii de platform─â. Perspectiva ╚Öi strategia conducerii Circle ├«╚Öi propune s─â capitalizeze pe adoptarea ├«n cre╚Ötere a stablecoins ├«n comer╚Ť, pl─â╚Ťi transfrontaliere ╚Öi finan╚Ťe institu╚Ťionale. Proiectul de lege GENIUS din SUA poate oferi USDC un avantaj de reglementare ├«n decont─ârile globale. Principala concuren╚Ť─â pentru USDC include Tether (USDT, ~154 miliarde de dolari ├«n capitalizare), Ripple ╚Öi poten╚Ťialele stablecoins de la b─âncile majore odat─â ce va fi adoptat─â o lege privind stablecoins. ├Än 2025, compania a lansat, de asemenea, Circle Payments Network - un sistem pentru decontarea instantanee a stablecoin pentru b─ânci, neobanci ╚Öi portofele digitale. Cota de pia╚Ť─â: USDC de╚Ťine aproximativ 24,4% din pia╚Ťa stablecoin, care se ridic─â ├«n prezent la 250 de miliarde de dolari

Eforturi de diversificare: Circle se extinde ├«n domeniul serviciilor de plat─â, inclusiv prin lansarea Circle Payments Network (CPN), pentru a reduce dependen╚Ťa de veniturile bazate pe rezerve Mediul de reglementare ­čĆŤ´ŞĆ IPO-ul Circle are loc pe fondul unei pozi╚Ťii mai favorabile a autorit─â╚Ťilor de reglementare americane fa╚Ť─â de criptografie. Proiectul de lege GENIUS urm─âre╚Öte s─â stabileasc─â reguli clare pentru monedele stabile, ceea ce poate aduce beneficii firmelor conforme precum Circle, introduc├ónd ├«n acela╚Öi timp o nou─â concuren╚Ť─â din partea sectorului bancar. Evaluare Presupun├ónd un venit net de 155 de milioane de dolari ├«n 2024, raportul pre╚Ť-beneficiu (PE) este de aproximativ 44, plas├ónd Circle printre firmele fintech cu o valoare mai mare.

