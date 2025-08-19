COFFEE crește cu 2,5% până la maximul din ultimele două luni, pe fondul vremii reci din Brazilia 📈

Contractele futures de pe ICE pe cafeaua Arabica (COFFEE) câștigă astăzi aproape 3%, pe fondul prețurilor de piață și al ofertei limitate. Vremea rece și înghețurile din principalele regiuni producătoare pot afecta oferta în acest an, ca urmare a schimbărilor climatice. Potrivit McDougall Global View, nu numai recolta din 2025, ci și cea din 2026 ar putea fi limitată din cauza înfloririi premature și a vremii reci. După cum se poate observa în grafic, cafeaua rezistă canalului de scădere a prețurilor, urcând peste mediile exponențiale de 50 și 200 de perioade, unde impulsul ar putea favoriza cumpărătorii. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Sursa: xStation5 Analiza raportului CoT privind cafeaua Pozițiile deschise au scăzut cu aproximativ 16.000 de contracte, ceea ce arată că unii jucători s-au retras de pe piață, indicând o ieșire clară de capital în ultima săptămână. Producători/comercianți (hedgeri): Poziții nete puternic short, cu aproximativ 59,5 mii de poziții short față de 30,9 mii de poziții long.

Acesta este un semnal clasic: fermierii și exportatorii acoperă producția deoarece se tem de scăderea prețurilor în viitor. Dealerii de swap (adesea bănci, acoperire structurală): Reducere semnificativă a pozițiilor, în special a celor short (-8,3 mii).

Acest lucru sugerează că aceștia transferă riscul înapoi pe piață și sunt mai puțin dispuși să își mențină expunerea. Fonduri gestionate (fonduri speculative): Încă în poziție clar long (34,6 mii poziții long față de 10,3 mii poziții short), dar au redus expunerea long (-3,2 mii).

În același timp, au redus și pozițiile scurte, ceea ce înseamnă că participarea globală este în scădere – mai puțină agresivitate de ambele părți ale pieței. Alte entități raportabile (de exemplu, CTA, fonduri mai mici): O imagine mixtă: o creștere a pozițiilor long(+721) și a pozițiilor short(+1,95k), dar o scădere bruscă a activității de spread (-6,4k).

Acest lucru indică o reducere a arbitrajului și a strategiilor neutre, ceea ce se traduce printr-o lichiditate tehnică redusă pe piață. Structura pieței (ponderea OI) Producătorii dețin aproximativ 41% din totalul pozițiilor short și doar 21% pe poziții long – în esență, piața este puternic acoperită împotriva riscului de scădere.

Fondurile gestionate reprezintă 24% din pozițiile long, față de doar 7% din pozițiile short– speculatorii rămân în continuare optimiști, dar mai puțin decât în săptămâna precedentă.

Cei mai mari jucători (primii 4-8 traderi) controlează până la 26% din totalul pozițiilor short– o concentrare ridicată care face piața sensibilă la mișcările lor.

Cea mai notabilă schimbare este că producătorii au adăugat poziții short(+1,5k), în timp ce fondurile au redus pozițiile long(-3,2k). Poziționarea a scăzut în ansamblu, semnalând închiderea pozițiilor – probabil marcarea de profituri sau reducerea riscurilor. Tonul general: puțin mai puțin entuziasm din partea fondurilor, mai multă presiune de acoperire din partea producătorilor. Implicații pentru tranzacționare Fundamentale: producătorii pariază pe prețuri mai mici, lăsând o ofertă clară în exces pe piață.

Speculatorii: încă poziții long, dar cu o convingere redusă – taurii sunt mai puțin încrezători și ar putea să se retragă sub presiunea ofertei.

Concentrarea marilor traderi: expunerea short puternică a celor mai mari jucători crește riscul unor scăderi mai accentuate dacă fondurile continuă să reducă pozițiile long.

Pe termen scurt: piața pare mai slabă, cu posibilități de corecții în sens descendent.

Pe termen lung: cu excepția îmbunătățirii fundamentelor (vremea din Brazilia, randamentul culturilor, costurile logistice), presiunea persistentă de acoperire va limita potențialul de creștere al pieței. Sursa: CoT, CFTC

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."