Coinbase intră în S&P 500: Un nou capitol pentru companie și un moment de referință pentru piața criptografică

Coinbase Global, cea mai mare bursă de criptomonede din SUA, se va alătura indicelui S&P 500 înainte de începerea tranzacționării pe 19 mai 2025, înlocuind Discover Financial Services. Acest lucru marchează o etapă istorică nu numai pentru companie, ci și pentru industria criptomonedelor în general, Coinbase devenind prima firmă cripto-nativă care intră în prestigiosul indice de referință. S&P 500 Criterii de intrare: Capitalizare de piață: Minim 20,5 miliarde de dolari.

Domiciliu și listare: Compania trebuie să fie înregistrată și să aibă listarea principală în SUA, tranzacționându-se la o bursă americană majoră.

Lichiditate și volum: Un volum lunar minim de tranzacționare de 250.000 de acțiuni pentru fiecare dintre cele șase luni anterioare evaluării, cu un raport între valoarea tranzacționată anualizată și capitalizarea de piață mai mare de 0,75.

Flota publică: Cel puțin 50% din acțiunile în circulație trebuie să fie disponibile pentru tranzacționare de către public.

Viabilitate financiară: Venit net pozitiv pe parcursul celui mai recent trimestru, precum și o sumă pozitivă a venitului net pe parcursul ultimelor patru trimestre.

Coinbase a îndeplinit toate aceste cerințe, demonstrând profitabilitate netă (deși minimă în ultimul trimestru), o capitalizare de piață substanțială și o lichiditate ridicată a acțiunilor.

Coinbase a raportat un profit net marginal în Q1 2025. Cu toate acestea, acesta este al șaselea trimestru consecutiv de profitabilitate. Rezultatele au fost semnificativ sub așteptări, în pofida faptului că veniturile au rămas robuste. Compania prezintă un raport preț/beneficii (PER) relativ scăzut, deși PER forward este mai mare decât PER actual, indicând perspective limitate de creștere a câștigurilor. În același timp, se anticipează că al doilea trimestru va fi puternic, având în vedere aprecierea semnificativă a prețurilor criptomonedelor în ultimele săptămâni. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB Implicațiile includerii S&P 500 pentru Coinbase: Creșterea cererii de acțiuni: Includerea în indicele S&P 500 declanșează intrări imediate de capital din partea fondurilor pasive mandatate să urmărească indicele, necesitând achiziționarea de acțiuni ale societății pentru a reflecta compoziția indicelui. Estimările sugerează o presiune inițială de cumpărare de miliarde de dolari. Fondurile de indici vor trebui să achiziționeze un volum substanțial de acțiuni Coinbase, echivalent cu câteva zile din volumul mediu de tranzacționare. Vizibilitate și credibilitate sporite: Indicele S&P 500 este sinonim cu statutul de blue-chip și reprezintă cele mai importante companii din economia SUA. Includerea sa sporește credibilitatea companiei în rândul investitorilor instituționali și de retail. Coinbase devine automat parte a portofoliilor de pensii, a fondurilor mutuale și a altor instituții pentru care S&P 500 servește drept referință. Potențial de creștere suplimentară și stabilizare a prețurilor: Analiștii își măresc țintele de preț pentru acțiunile Coinbase, citând beneficiile pe termen lung ale intrărilor de capital instituțional și o mai mare stabilitate a prețurilor datorită fluxurilor pasive de fonduri. Includerea în S&P 500 poate izola parțial societatea de volatilitatea pieței criptomonedelor, deoarece cererea pentru acțiunile sale va proveni nu numai din sentimentul legat de criptomonede, ci și din mecanismele de urmărire a indicilor. Cu toate acestea, acest din urmă factor introduce, de asemenea, un risc suplimentar - societatea poate reacționa la scăderile din S&P 500 determinate de alți constituenți, de exemplu, în urma publicării unor date macroeconomice slabe. Descoperire simbolică pentru industria criptografică: Acest eveniment este perceput ca un „moment de răscruce” pentru întregul sector, semnalând maturitatea acestuia și creșterea gradului său de acceptare în cadrul finanțelor obișnuite. Acesta ar putea deschide calea pentru ca alte companii producătoare de criptomonede să intre în S&P 500 în viitor. Reacția pieței și a analiștilor: În urma anunțului, prețul acțiunilor Coinbase a crescut cu două cifre, crescând semnificativ capitalizarea de piață a societății. Analiștii rămân în mare parte pozitivi, subliniind potențialul de apreciere suplimentară a prețului și avantajele pe termen lung ale includerii în indice. Unii analiști recomandă un rating „buy”, în timp ce alții mențin o poziție mai prudentă, reflectând abordări diferite ale riscurilor inerente asociate industriei criptomonedelor.

Ținta medie de preț pe 12 luni pentru acțiunile Coinbase este de 258 de dolari pe acțiune, comparativ cu prețul actual de tranzacționare de 242 de dolari. Cu toate acestea, actualizările recente indică un potențial și mai mare pentru companie. Sursă: Bloomberg Finance LP Intrarea Coinbase în S&P 500 este o dovadă a succesului companiei și un pas înainte simbolic pentru întreaga piață a criptomonedelor. După ce a îndeplinit criteriile stricte de includere în indice, se așteaptă ca prezența Coinbase în S&P 500 să determine o creștere a cererii pentru acțiunile sale, să îi sporească credibilitatea și, eventual, să îi stabilizeze prețul. Analiștii anticipează un interes suplimentar din partea investitorilor instituționali și consideră că această mișcare reprezintă un semnal semnificativ pentru viitorul pieței activelor digitale.â

Acțiunile companiei au fost corelate cu Bitcoin și au câștigat recent, revenirea de astăzi închizând în mare parte divergența care a apărut din slăbiciunea relativă a acțiunilor la sfârșitul lunii februarie și martie. Sursă: xStation5

