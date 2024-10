💵 Comentariile lui Goolsbee despre Fed confirmă ciclul agresiv de relaxare a politicii Fed

Austen Goolsbee, pre╚Öedintele Rezervei Federale americane din Chicago, a fost foarte dovish ieri, confirm├ónd pozi╚Ťia lui Powell de la ultima reuniune. Iat─â comentariile lui Goolsbee: Dac─â condi╚Ťiile continu─â ├«n acest fel, vor urma multe reduceri ├«n urm─âtoarele 12 luni; ratele trebuie s─â scad─â semnificativ.

Revenim la un mod normal de mandat dublu. Reducerea cu 50 pb pentru început are sens.

Sentimentul consumatorilor nu este un bun indicator al comportamentului cheltuielilor. Este o perioad─â de precau╚Ťie.

Creșterea PIB, cheltuielile de consum și creșterea salariilor au fost puternice.

Cre╚Öterea num─ârului de situa╚Ťii de incapacitate de plat─â este, de asemenea, un semnal de alarm─â.

Direc╚Ťional, ╚Öomajul este ├«n cre╚Ötere, dar nivelul este ├«nc─â sc─âzut.

O creștere de 0,7% a șomajului pe parcursul unui an este, de obicei, un semn de avertizare al recesiunii.

În general, economia prezintă unele semne de avertizare, dar și unele puncte forte.

De obicei, deteriorarea pie╚Ťei muncii se produce rapid.

Rata ╚Öomajului se afl─â la niveluri pe care mul╚Ťi le consider─â ca fiind de ocupare deplin─â a for╚Ťei de munc─â.

Men╚Ťinerea ratelor la un nivel ridicat de zece ani nu are sens atunci c├ónd vrei ca lucrurile s─â r─âm├ón─â unde sunt.

Sunt mulțumit de reducerea cu 50 de puncte de bază a ratei Fed, care arată că Fed se concentrează asupra riscurilor pentru ocuparea forței de muncă, nu doar asupra inflației. În ciuda semnalelor dovish din partea Fed, EURUSD scade pe fondul unor rapoarte macro mai slabe decât se așteptau din partea economiilor europene. Astăzi, sentimentele germane Ifo au fost din nou mai slabe decât se așteptau; atât condițiile actuale, cât și condițiile de afaceri au fost mai scăzute decât se așteptau.

