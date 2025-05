Comentariile membrilor Fed privind economia și politica monetară a SUA 🏛️EURUSD crește cu 0,6%

Observații din partea membrilor Rezervei Federale Schmid (Fed): „Atunci când ia decizii privind politica monetară, Fed trebuie să evalueze cu atenție cât de multă greutate să acorde datelor soft.”

„În anii următori, Fed trebuie să analizeze serios cum și când să își utilizeze bilanțul.”

„Să sperăm că Fed se apropie de o curbă a randamentelor mai stabilizată, normalizată.”

"Nu se întâmplă nimic bun atunci când ratele dobânzilor ajung la limita inferioară zero. Reducerea ratelor înapoi la zero ar însemna probabil că ne confruntăm cu o criză." Musalem (Fed): Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil "Lumea de după pandemie este fundamental diferită de ceea ce a fost înainte. Există cel mult o șansă din cinci ca dobânda de politică monetară a Fed să se apropie din nou de zero."

„PIB-ul este aproape de potențialul său, piața muncii este aproape de ocuparea deplină a forței de muncă, iar inflația rămâne peste țintă.”

„Putem vedea deja amprenta investițiilor în AI reflectată în datele PIB.”

„Liderii de afaceri încearcă să își dea seama cum să gestioneze incertitudinea în ceea ce privește lanțurile de aprovizionare, stocurile și inflația.” Goolsbee (Fed): „Reducerile ratei dobânzii sunt încă posibile într-un orizont de 10-16 luni.”

„În ciuda volatilității, consider că fundamentele economiei rămân puternice; dacă nu ar fi tarifele și incertitudinea, ratele ar putea scădea în cele din urmă.”

"Ratele dobânzilor sunt încă în limitele istorice. Dacă ar apărea o criză privind stabilitatea fiscală a SUA, ratele ar putea crește."

„Îngrijorările cu privire la stabilitatea financiară sunt în prezent exagerate.”

„Dacă randamentele pe termen lung sunt în creștere, acest lucru poate avea un impact direct asupra activității economice reale și ar fi luat în considerare în analiza Fed.”

„Există îngrijorarea că datele sunt în întârziere, iar rapoartele viitoare pot dezvălui consecințe mai grave ale acțiunilor deja întreprinse.”

„Dacă tarifele duc la un efect de stagflație, acesta ar fi cel mai rău scenariu al băncii centrale.”

„Pe termen scurt, Fed trebuie să aștepte ca lucrurile să se liniștească - ștacheta pentru luarea de măsuri este mai ridicată până atunci.”

„Firmele sunt îngrijorate de faptul că anunțurile tarifare continue ar putea perturba lanțurile de aprovizionare și ar putea crea o presiune în creștere asupra prețurilor.”

„Tarifele la nivelul de 50% ar reprezenta o amenințare serioasă la adresa lanțurilor de aprovizionare.”

„Un tarif de 50% pentru UE ar fi de o cu totul altă amploare decât condițiile actuale.”

Companiile spun Fed că doresc coerență politică înainte de a lua decizii majore - CNBC.” EURUSD (Interval H1) Perechea EURUSD și-a oprit creșterea la nivelul de retragere Fibonacci de 61,8% al valului descendent din a doua jumătate a lunii aprilie. Sursa: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."