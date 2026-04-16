Comentariu de piață: Apetitul pentru risc se intensifică; Wall Street revine la maxime!

Indicele S&P 500 a depășit pragul de 7.000 de puncte și își continuă ascensiunea, atingând noi maxime istorice în jurul valorii de 7.050. Revenirea se află acum la a patra zi consecutivă, iar starea de spirit pe Wall Street s-a îmbunătățit semnificativ după săptămâni de volatilitate ridicată provocată de conflictul armat din Orientul Mijlociu. Merită reamintit faptul că, la sfârșitul lunii martie, S&P 500 pierduse aproape 9% de la începutul războiului, dar piețele și-au revenit rapid, confirmând vechiul adagiu conform căruia crizele geopolitice oferă, din punct de vedere istoric, oportunități favorabile de cumpărare. Principalul catalizator al actualei tendințe ascendente rămân rapoartele privind un posibil armistițiu între Statele Unite și Iran și perspectiva unei deschideri parțiale a Strâmtorii Ormuz prin utilizarea apelor teritoriale ale Omanului. Cu toate acestea, conflictul israeliano-libanez rămâne un element cheie al puzzle-ului, întrucât Iranul condiționează continuarea dezescaladării și disponibilitatea rutei Ormuz de progresul în încetarea ostilităților pe frontul israeliano-libanez, exercitând astfel o presiune diplomatică indirectă asupra întregii coaliții occidentale. Rapoarte neoficiale indică faptul că ambele părți iau în considerare prelungirea actualului armistițiu cu încă două săptămâni, iar actualul armistițiu expiră marțea viitoare. Petrolul brut Brent se menține încă sub 95 de dolari pe baril, ceea ce investitorii interpretează ca un semnal că piața nu mai include în preț un scenariu de escaladare reînnoită, deși incertitudinea rămâne ridicată, după cum o demonstrează prima substanțială plătită în continuare de participanții la piață pentru opțiunile call, fie în scopuri speculative, fie de acoperire, față de opțiunile put. Aurul rămâne peste 4.800 de dolari pe uncie, dar nu continuă revenirea dinamică observată la începutul săptămânii, reflectând prudența continuă a participanților la piață. Un sprijin la fel de important pentru indici îl reprezintă actualul sezon de raportare a rezultatelor financiare, care a adus până acum surprize pozitive. Cele mai mari bănci de pe Wall Street, printre care JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley și Citigroup, au depășit așteptările analiștilor, beneficiind de o activitate crescută în domeniul bancar de investiții și de venituri record din tranzacționarea de acțiuni, pe fondul unei volatilități sporite. Cu toate acestea, adevărata vedetă a sezonului a fost TSMC, care a raportat o creștere de 58% a profitului net față de anul precedent, ajungând la 18,1 miliarde de dolari, confirmând faptul că revoluția inteligenței artificiale continuă să prindă avânt. Un aspect important este că previziunile privind profitul pe acțiune pentru companiile din S&P 500 pentru primul și al doilea trimestru al anului 2026 au fost revizuite semnificativ în sens ascendent în ultimele zile, ceea ce ar putea oferi un sprijin suplimentar pentru creșterea în continuare a indicilor în săptămânile următoare.

