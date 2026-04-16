Comentariu despre piața bursieră: A sosit momentul unei scăderi?

Valorile indicilor principali din SUA au atins din nou niveluri record. Paradoxal, ar putea fi acesta începutul unei corecții? Creșterea economică, la fel ca veniturile companiilor, are propria sa natură. Bazele creșterii pot fi mai mult sau mai puțin solide. În timp ce creșterile și recordurile ulterioare înregistrate de indici și companii în ultimele trimestre s-au bazat uneori pe fundații fragile, astăzi aceste fundații au dispărut efectiv. În ciuda războiului comercial al lui Donald Trump și a creșterilor ocazionale ale prețurilor unor mărfuri, au existat o serie de factori și tendințe care au susținut creșterea valorilor, în ciuda incertitudinii. Astăzi, nu asistăm la incertitudine, ci mai degrabă, așa cum s-ar părea, la o deplasare a realității, un fenomen caracteristic în special perioadelor de evaluări iraționale. Șansele unui acord de pace în Golful Persic sunt în prezent greu de cuantificat, dar chiar dacă acesta s-ar încheia astăzi, piețele tranzacționează ca și cum strâmtoarea și infrastructura ar fi funcționat fără probleme cu doar câteva săptămâni în urmă. Chiar și cei mai buni analiști se străduiesc să identifice punctul de cotitură de pe piața combustibililor care va arunca economia într-o spirală descendentă. Cu toate acestea, nu există nicio îndoială că această spirală descendentă reprezintă în prezent traiectoria de bază a economiilor. Președintele AIE a declarat astăzi că Europa va rămâne fără combustibil pentru avioane în termen de șase săptămâni. Prețul unui galon de benzină în SUA, la momentul redactării acestui articol, a crescut cu aproximativ 100% față de minimul din decembrie 2025. Amploarea creșterii este foarte apropiată de vârful din 2022. Aceste prețuri au fost stabile timp de câteva săptămâni și nu există niciun scenariu în care acestea să revină rapid la nivelurile de dinainte de război. Chiar dacă războiul se va termina, infrastructura a fost avariată de săptămâni întregi, iar navele vor avea nevoie de încă câteva săptămâni pentru a efectua livrările. Inflația este în creștere, așa cum arată deja datele, iar situația se așteaptă să se înrăutățească în timp. Cea mai mare problemă nu este inflația în sine, ci faptul că economia globală era în plină expansiune în 2022 și putea face față unor rate ridicate ale dobânzii. Astăzi, încrederea consumatorilor se află la cel mai scăzut nivel din 2008, iar piața muncii rămâne în stare gravă. Încetinirea economică este vizibilă și în rezultatele băncilor de investiții: scăderea ratelor dobânzilor arată clar că firmele și consumatorii împrumută mai puțin. Un factor de sprijin este faptul că rezultatele sectorului financiar arată că situația pe piața de capital privat nu este atât de gravă pe cât au bănuit recent participanții la piață. Cu toate acestea, amenințările la adresa economiei cu care investitorii vor trebui să se confrunte în lunile următoare par a fi mult mai mari decât crizele de pe piața de capital privat.

