⚫Rezumat pentru piața mărfurilor – Petrol, Aur, Gaze naturale, Emisii (11.08.2026)

Petrol: Petrolul brut, după scăderile înregistrate la începutul săptămânii trecute, a revenit la creșteri puternice pe fondul incertitudinii majore privind viitorul Strâmtorii Hormuz .

Iranul indică faptul că este pe cale să ajungă la un acord cu Omanul privind restabilirea traficului în Strâmtoarea Hormuz, dar, în același timp, anunță menținerea blocadei până în 2029 – adică până la sfârșitul mandatului prezidențial al lui Donald Trump sau până la momentul restituirii fondurilor înghețate, ridicării sancțiunilor și retragerii trupelor americane din Orientul Mijlociu.

În cea de-a doua sesiune a acestei săptămâni, petrolul brut a crescut cu peste 2% . Petrolul Brent testează zona de 90 USD pe baril, în timp ce petrolul WTI depășește nivelul de 84 USD . Pe de altă parte, Pakistanul informează că Statele Unite ar urma să poarte discuții cu Iranul privind un acord, ceea ce a dus la inversarea întregului câștig zilnic înregistrat pe piață.

La nivel săptămânal, petrolul a înregistrat un câștig de până la 12% , iar față de săptămâna trecută, creșterea a fost de aproape 8% . În prezent, dinamica mișcărilor a fost limitată. Prețul se menține peste mediile pe 1 an, 2 ani și 5 ani, cea mai mare supraevaluare fiind vizibilă în raport cu media pe 2 ani.

Deși Strâmtoarea Hormuz rămâne oficial închisă, transportul acestei mărfi prin această strâmtoare continuă. Cu toate acestea, surse sugerează o scădere a volumului de la peste 4 milioane de barili pe zi săptămâna trecută la aproximativ 3 milioane de barili pe zi în prezent. Înainte de izbucnirea conflictului, se transportau aproximativ 20 de milioane de barili pe zi .

Comentariile actuale nu ar trebui să genereze creșteri drastice suplimentare. Înghețarea conflictului în stadiul actual ar putea menține prețurile într-un interval larg de 70–90 USD pe baril. Doar un potențial atac al SUA asupra infrastructurii energetice a Iranului sau o intensificare a acțiunilor Iranului împotriva țintelor din regiune ar putea duce la o depășire permanentă a nivelului de 100 USD . Petrolul brut și marja de crack Volatilitatea pe piața petrolului brut este în creștere, iar marja de rafinare se menține la un nivel ridicat, ceea ce evidențiază situația tensionată de pe piața combustibililor. În prezent, provocarea nu o reprezintă accesul la petrolul în sine, ci aprovizionarea cu produse petroliere. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB Indicii de referință ai petrolului și marjele curbei Diferențele de preț pe termen scurt rămân la niveluri reduse și ar putea indica chiar o ușoară supraevaluare a prețurilor. Merită menționat, totuși, că piața petrolului se află în continuare într-o situație clară de backwardation. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB Analiza tehnică a petrolului brut Petrolul brut a înregistrat o revenire evidentă la începutul acestei săptămâni, ieșind dintr-o tendință descendentă, însă dacă prețul se va închide cu o umbră clară a lumânării, vor apărea presiuni pentru o revenire sub pragul de 85 USD pe baril. În cazul unui corp verde la sfârșitul sesiunii, prețul ar putea încerca să testeze media pe 100 de perioade, situată peste nivelul de 92 USD pe baril. Sursă: xStation5 Aur: Aurul a testat nivelul de 4.400 USD pe uncie pentru prima dată de la începutul lunii iunie. De la începutul acestei luni, aceasta reprezintă o creștere de aproximativ 8%

Principalul factor de creștere pe piața aurului este schimbarea de atitudine față de Rezerva Federală . Pe fondul comentariului vag al lui Warsh de la ultima ședință a Fed și al datelor mai slabe privind piața muncii, probabilitatea unei majorări a ratei dobânzii în septembrie scade la un nivel de aproximativ 35%

Aurul depășește media pe 50 de perioade pentru prima dată de la jumătatea lunii mai și testează media pe 100 de perioade .

Merită menționat faptul că, pe termen scurt, aurul prezintă o corelație slabă sau, uneori, chiar negativă cu inflația, din cauza așteptărilor crescânde privind majorările ratei dobânzii. Pe termen lung, aurul prezintă o corelație pozitivă cu inflația.

Temerile că Fed va rata din nou ținta de inflație din cauza lipsei unui plan concret determină o creștere mai puternică a randamentelor la capătul lung al curbei randamentelor (o mișcare semnificativă a randamentelor pe 30 de ani ).

Randamentele pe termen mediu (10 ani) rămân la un nivel ridicat, ceea ce ar putea indica o ușoară supraevaluare a aurului în acest moment.

Pe de altă parte, randamentele ridicate pot reflecta, de asemenea, îngrijorări cu privire la situația fiscală din Statele Unite, ceea ce se poate observa și din comportamentul băncilor centrale.

Băncile centrale rămân active în ceea ce privește achizițiile de aur pe piață, înregistrând o creștere semnificativă a achizițiilor în al doilea trimestru al acestui an. În același timp, cererea totală în Q2 s-a dovedit a fi destul de slabă.

Observăm semne clare de îmbunătățire a cererii: fondurile ETF au reluat achizițiile de aur, ceea ce ar putea fi legat de starea mai bună a pieței bursiere din SUA (aurul a devenit un activ cu o volatilitate mai mare la trecerea dintre 2025 și 2026). În același timp, se observă o activitate crescută a cumpărătorilor pe piața contractelor futures din China. Poziționarea aurului pe COMEX și la Shanghai Deși încă nu se observă nicio activitate din partea investitorilor pe COMEX, în cazul pieței din Shanghai se constată o revenire puternică a pozițiilor long, până la cele mai ridicate niveluri înregistrate din ianuarie. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB Prețul aurului și deținerile din fondurile ETF Fondurile ETF au reluat achizițiile de aur, iar revenirea actuală seamănă cu situația din luna aprilie. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB Prețul aurului și cererea fizică Suma cererii de investiții și a cererii din partea băncilor centrale din ultimele 4 trimestre este în scădere evidentă. În prezent, probabilitatea unei reveniri a cererii în trimestrul al treilea este destul de mare, având în vedere vânzările masive efectuate de fondurile ETF în trimestrul al doilea, cererea foarte scăzută pentru monede și menținerea unei cereri puternice din partea băncilor centrale. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB Structura cererii de aur Băncile centrale au asigurat că cererea din trimestrul al doilea nu a fost una dintre cele mai scăzute din ultimii aproximativ doisprezece ani. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB Analiza tehnică a aurului Prețul aurului testează în prezent media pe 100 de perioade. O închidere peste acest nivel ar trebui să permită o evoluție în apropierea valorii de 4.500 USD și o posibilă anulare a ultimului impuls descendent. Acest lucru ar deschide calea către un nivel de cel puțin 4.800 USD până la sfârșitul anului, în contextul presiunilor exercitate de Fed în vederea majorării ratelor dobânzilor. Sursă: xStation5 Gaze naturale: Prețurile gazului natural din SUA au crescut semnificativ la trecerea dintre prima și a doua săptămână a lunii august , ceea ce ar putea fi legat de prognozele privind temperaturi ușor mai ridicate în SUA în a doua jumătate a lunii august .

Consumul actual de gaz din Statele Unite se situează la niveluri ridicate, ceea ce ar putea duce la testarea intervalului de 2,8-3,0 USD/MMBtu

În același timp, nivelul stocurilor din SUA rămâne foarte ridicat, iar actualul sezon de reaprovizionare a stocurilor se va încheia, cel mai probabil, în jurul valorii de 4.000 Bcf

Fenomenul puternic El Niño ar putea amâna începutul sezonului de încălzire în SUA, ceea ce ar putea determina scăderea prețurilor și corecții descendente după reînnoiri masive ale contractelor futures.

Statele Unite reprezintă în prezent un factor de stabilizare pe piața mondială a energiei, fiind totodată cel mai mare exportator de gaz natural lichefiat (GNL). O eventuală închidere a Strâmtorii Hormuz determină creșterea cererii mondiale de gaz american.

Prețurile gazului în Europa au revenit la nivelul de 60 EUR/MWh , cu perspective de creștere în continuare. În acest moment, nu pare că prețurile gazelor naturale din Europa ar putea fi expuse unor creșteri suplimentare din cauza incertitudinii privind umplerea instalațiilor de stocare înainte de 1 noiembrie . Nivelul de umplere nu depășește în prezent 60% , în timp ce ținta pentru 1 noiembrie este de 90% .

În același timp, însă, El Niño ar putea determina creșterea temperaturilor în emisfera nordică și ar putea reduce presiunea asupra creșterilor prețurilor la materiile prime energetice. Piața gazelor naturale din SUA Consumul de gaze naturale destinat producției de energie electrică atinge cel mai ridicat nivel din acest an. În plus, cererea totală atinge maximul ultimilor 5 ani, ceea ce ar putea însemna o presiune pe termen scurt asupra creșterii prețurilor. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB Caracterul sezonier al stocurilor de gaze naturale din SUA Variația implicită a stocurilor pentru această săptămână este de 0, ceea ce indică un consum foarte ridicat de gaze. Acest lucru ar putea însemna că ritmul de creștere a stocurilor s-ar putea încetini ușor, ceea ce este, totuși, în concordanță cu tendințele sezoniere. Cu toate acestea, producția ridicată de gaze și schimbarea sezonului de încălzire ar putea duce la o creștere a stocurilor peste 4000 Bcf, ceea ce ar putea limita în mod evident nivelul prețurilor după reînnoirile puternice înregistrate chiar înainte de începerea sezonului de încălzire. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB EMISS (certificate de emisii de CO2): Prețurile certificatelor de emisii de CO2 în Europa s-au menținut sub 70 EUR pe tonă pentru o perioadă îndelungată în acest an, din cauza incertitudinii privind viitorul sistemului ETS2 .

Creșterea cererii de energie electrică (temperaturi ridicate, construirea centrelor de AI) determină, de asemenea, o creștere a cererii de certificate.

Luna iulie este, de obicei, o lună în care oferta de certificate la licitații scade sau este ajustată din cauza perioadei de vacanță (lichiditate redusă a pieței).

Prețurile se mențin în prezent sub 100 EUR/MWh din cauza creșterii economice limitate și a tensiunilor comerciale. De asemenea, construcția de surse regenerabile de energie (RES) în Europa avansează, deși fluctuațiile meteorologice determină, de asemenea, o creștere a volatilității prețurilor cotelor de emisii.

Perspectiva pe termen lung indică o creștere a prețurilor cotelor de emisii până la 130-150 EUR/t până în 2030 , din cauza scăderii ofertei. Cu toate acestea, incertitudinea legislativă înseamnă că această creștere a prețurilor nu este sigură în prezent.

La jumătatea lunii iulie, UE a prezentat o propunere de reformă a sistemului ETS1; cu toate acestea, modificările sunt de natură superficială – ele presupun o mai mare flexibilitate și o ușoară încetinire a ritmului de eliminare treptată a cotelor gratuite, care trebuia să înceapă în acest an.

Sistemul ETS2 urmează să intre în vigoare în 2028, dar licitațiile oficiale vor avea loc deja în 2027. Pentru a preveni un șoc al prețurilor și transferul costurilor ridicate către consumator, în 2027 se va efectua o alocare anticipată a cotelor de emisii, urmând să fie oferite 130% din limita anuală a cotelor. Caracterul sezonier al prețurilor cotelor de emisii de CO2 Sezonalitatea nominală a prețurilor certificatelor indică o creștere până în a treia săptămână a lunii august, urmată de o scădere evidentă și de reluarea creșterii în octombrie. Sursă: Bloomberg Finance LP, XTB Analiza tehnică a pieței emisiilor de CO

Nivelul-cheie de suport pentru prețurile cotelor de emisii se situează în intervalul 80–82 EUR pe tonă, în timp ce potențialul actualei mișcări ascendente se situează către intervalul 85 și 87 EUR. Sursă: xStation5

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