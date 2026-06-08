Comentariu despre piața valutară: Cursul dolarului se apreciază pe fondul datelor economice și al temerilor

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Dolarul american nu s-a apreciat atât de evident față de euro și alte monede importante de la sfârșitul lunii martie, când am asistat la apogeul riscurilor asociate conflictului din Orientul Mijlociu. De data aceasta, însă, moneda americană s-a apreciat datorită unui impuls cu totul diferit – datele cheie privind economia locală și, mai precis, evoluția pieței muncii.
Creșterea numărului de locuri de muncă cu normă întreagă în luna mai nu a fost doar cea mai mare din ultimele luni, ci și datele anterioare au fost revizuite în sens ascendent, ceea ce confirmă puterea pieței muncii. Cu o inflație crescută și fără probleme legate de ocuparea forței de muncă, perspectivele menținerii unor rate mai ridicate ale dobânzii sunt în creștere, chiar și în ciuda noii conduceri a Rezervei Federale. Dacă adăugăm la aceasta riscul crescut de pe piața petrolului, obținem un scenariu ideal pentru o consolidare suplimentară a dolarului. Cât de departe poate ajunge moneda americană?
Date fenomenale de pe piața muncii din SUA
Datele din SUA pentru luna mai s-au dovedit a fi senzaționale. Creșterea ocupării forței de muncă s-a ridicat la 172 de mii, ceea ce, dacă nu ar fi fost revizuirile din lunile anterioare, ar fi reprezentat cea mai mare creștere din aproape un an și jumătate. Merită subliniat faptul că consensul pieței presupunea o creștere de doar 86 de mii, iar cele mai optimiste prognoze vorbeau de 125 de mii.
De multe luni, am observat valori relativ scăzute ale cererilor de șomaj, ceea ce indica deja starea bună a economiei. În plus, numărul de noi locuri de muncă vacante a crescut semnificativ în ultima perioadă. Piața muncii americană s-a stabilizat după o perioadă de slăbiciune și acum – în ciuda prețurilor ridicate la energie – nu se întrevăd semne de răcire la orizont. Acest lucru se întâmplă chiar și în era dezvoltării inteligenței artificiale, care, conform temerilor anterioare, ar fi trebuit să elimine mii de locuri de muncă.
Având în vedere inflația crescută (care va aduce cel mai probabil o valoare de peste 4% în luna mai), este dificil să ne așteptăm ca Kevin Warsh să-și declare disponibilitatea de a reduce ratele dobânzilor. Piața estimează în prezent aproximativ 1,2 reduceri până la sfârșitul acestui an, deși anterior acorda doar o probabilitate de 60% pentru cel puțin o astfel de măsură. O economie puternică, o piață a muncii stabilă și o inflație ridicată constituie un ansamblu de date care exclude cu siguranță relaxarea politicii monetare în viitorul apropiat. Cu toate acestea, nu vom cunoaște poziția oficială a lui Kevin Warsh decât peste o săptămână.
Geopolitica adaugă combustibil la foc
Totuși, datele macroeconomice solide nu sunt singurul factor care susține dolarul. O creștere a aversiunii față de risc, lipsa unui progres în conflictul din Orientul Mijlociu și chiar escaladarea ostilităților din weekend au dus la o adâncire a scăderilor în perechea EURUSD. În ultimele zile, a avut loc un schimb de atacuri cu rachete între Iran și Israel, ceea ce a împins din nou prețurile petrolului brut spre nivelul de trei cifre.
În același timp, Trump declară că nu dorește o escaladare. Mai degrabă, acest lucru indică următoarea etapă a unor negocieri dure și de lungă durată și o încercare de a demonstra forță și disponibilitatea de a relua operațiunile. Deși stocurile globale de petrol și combustibil rămân ridicate, acestea se reduc pe zi ce trece. Prin urmare, piața începe să se teamă că conflictul se va traduce într-o reducere permanentă a producției și în tensiuni în lanțurile de aprovizionare.
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