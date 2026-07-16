Comentariu despre piața valutară: Inflația se atenuează, Warsh nu oferă un răspuns

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează! Perechea EURUSD a atins ieri cel mai înalt nivel din ultimele peste 3 săptămâni — în ciuda intensificării tensiunilor geopolitice și a creșterii prețurilor petrolului, factori care, în condiții normale, ar favoriza dolarul. Cheia evoluției perechii este, desigur, cele mai recente date privind inflația din Statele Unite. Atât IPC, cât și IPP au surprins semnificativ prin scăderea înregistrată, ceea ce a limitat pariurile pieței pe creșteri rapide ale ratei dobânzii. Graficul 1: IPC inflația în Statele Unite (2005 - 2026) Sursă: XTB Research, 16.07.2026 Un factor fundamental în acest context a fost, desigur, scăderea prețurilor combustibililor la benzinării (cu 9,7% față de luna mai) și creșterea încă destul de redusă a prețurilor alimentelor (din nou, cu doar 0,2% lunar). Totuși, acestea sunt elementele cele mai variabile, care ne spun puține lucruri despre presiunile inflaționiste profund înrădăcinate. Cu toate acestea, chiar și după excluderea elementelor menționate mai sus, ceea ce ne permite indicatorul de bază, prețurile nu au crescut în iunie (0,0% MoM). Aceasta este probabil cea mai importantă informație din perspectiva investitorilor – ea sugerează că, în cazul unui scenariu optimist privind deschiderea Strâmtorii Ormuz, există posibilitatea ca Rezerva Federală să nu decidă majorarea ratelor dobânzilor în acest an. Piețele nu consideră că există șanse mari ca ratele dobânzilor să fie majorate încă din iulie, iar următoarea ședință este programată pentru septembrie. Acest lucru înseamnă că factorii de decizie vor avea suficient timp pentru a evalua impactul șocului energetic asupra economiei până în prezent și pentru a miza pe calmarea tensiunilor geopolitice dintre SUA și Iran. De asemenea, aceștia vor analiza piața muncii – cel mai recent raport NFP s-a dovedit a fi semnificativ mai slab decât s-ar fi putut aștepta. Graficul 2: Evoluția numărului de posturi vacante în sectoarele non-agricole (NFP) și subcomponenta ISM PMI privind ocuparea forței de muncă (2023 – 2026) Sursă: XTB Research, 16.07.2026 Kevin Warsh, care a fost interogat de membrii Congresului american în ultimele zile, nu ne-a oferit răspunsuri clare cu privire la viitorul politicii monetare a Fed. Deși a subliniat că aducerea inflației la nivelul țintei va fi o prioritate pentru comitet, el a evitat să declare cum intenționează să realizeze acest lucru. Să reamintim, de asemenea, că el a subliniat în repetate rânduri că este deschis la „surse alternative de date”, iar printre indicatorii săi preferați a menționat, printre altele, media costurilor forței de muncă elaborată de sucursala Fed din Dallas – în luna mai, pe bază anuală, aceasta a atins doar 2,4%. Întrebările pe care și le vor pune investitorii nu sunt deloc liniștitoare. Săptămâna viitoare vor fi mai puține date din Statele Unite. Pe lângă datele privind indicele PMI (vineri, 24 iulie), atenția se va concentra asupra Zonei Euro – datorită ședinței BCE. Este dificil să ne așteptăm la o modificare a nivelului ratelor dobânzilor, astfel încât conferința de presă a președintei Lagarde va juca un rol primordial. Ne așteptăm la semnale relativ dovish.

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