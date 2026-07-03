Comentariu despre piața valutară – datele NFP mai slabe susțin piața

Aspecte esențiale Dolarul se depreciază în urma datelor NFP mai slabe

Prețurile petrolului (mai scăzute) sunt esențiale

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează! Ultimele zile pe piață au adus o apreciere a dolarului și o scădere a prețurilor metalelor prețioase. Aceasta este o reacție la atitudinea noului președinte al Fed, care s-a dovedit a fi surprinzător de „hawkish”. Cu toate acestea, datele mai slabe de ieri au atenuat aceste îngrijorări. Datele de ieri privind piața muncii din SUA au fost mai slabe decât se aștepta. Numărul locurilor de muncă a crescut cu doar 49 de mii, iar scăderea ratei șomajului (4,2%) a fost rezultatul unei activități profesionale mai reduse. Acestea nu sunt date absolut alarmante. În trecut, am avut rapoarte mult mai proaste, după care se preconiza o recesiune, iar acestea s-au dovedit a fi doar o exagerare statistică. De data aceasta, existau speranțe că Cupa Mondială va aduce o îmbunătățire a datelor, dar acest lucru nu s-a întâmplat. În plus, datele NFP au fost oarecum confirmate și de raportul ADP mai slab. Cu toate acestea, în opinia mea, datele au avut un impact mai mare asupra sentimentului pieței decât schimbarea reală a percepției asupra economiei de către FOMC. Warsh a afișat o atitudine diferită față de cea așteptată în cadrul conferinței, ceea ce a declanșat o apreciere semnificativă a dolarului. Totuși, piața a anticipat puțin prea mult creșterile de dobândă pentru acest an (aproape două). Între timp, prețurile petrolului au revenit, practic, la nivelurile de dinaintea începerii conflictului, iar acestea sunt mult mai ridicate. Acest lucru le va permite bancherilor să recunoască faptul că riscurile inflaționiste sunt, cel mai probabil, temporare și că își pot permite să aștepte evoluția situației. Să luăm, de exemplu, recenta declarație a lui Kashkari de la Fed, care a recunoscut că și-a modificat așteptările de la o reducere a ratei dobânzii la o majorare, din cauza situației din Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, dacă prețurile petrolului nu vor mai crește, aceste așteptări vor scădea din nou. Aici merită menționată declarația lui Warsh din această săptămână, care a reușit deja să sublinieze că așteptările privind inflația sunt în scădere. Acest aspect va fi, așadar, crucial, și se pare că, în ciuda situației încă tensionate a administrației Trump, va fi important ca aceasta să nu se agraveze semnificativ înainte de alegeri. Astfel, crește probabilitatea ca EURUSD să rămână în consolidare (din care a încercat să iasă prin atingerea unui minim), ceea ce va duce la o revenire a cotațiilor metalelor prețioase (pe care o observăm deja). Cotația EURRON evoluează în interiorul unei formațiuni de triunghi ascendent pe intervalul de o zi dar se apropie de capătul îngust din partea dreaptă. Din acest motiv, o spargere în următoarea perioadă ar putea oferi mai multă claritate cu privire la direcția de evoluție pe termen mediu. Ziua de vineri se anunță destul de calmă, deoarece în SUA avem o zi liberă înainte de sărbătoarea de mâine, iar în Europa indicatorul PMI final pentru sectorul serviciilor a fost deja publicat.

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