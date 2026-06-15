Comentariu despre piața valutară: Deschiderea Strâmtorii Ormuz îmbunătățește încrederea pieței

Aspecte esențiale O scădere de 5% a prețurilor petrolului: Deschiderea Strâmtorii Ormuz a dus la scăderea imediată a prețurilor materiilor prime.

Deschiderea Strâmtorii Ormuz a dus la scăderea imediată a prețurilor materiilor prime. Armistițiul fragil dintre SUA și Iran: Acordul a fost semnat doar pentru 60 de zile, iar riscul geopolitic și costul ridicat al asigurării petrolierelor rămân.

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează! Deși părea că următoarele anunțuri ale lui Donald Trump privind apropierea acordului se vor solda cu un fiasco, a existat de fapt o evoluție decisivă în negocierile de pace dintre Statele Unite și Iran. Deși multe probleme rămân nerezolvate, piețele reacționează cu o euforie considerabilă și mizează pe sfârșitul conflictului care durează de mai multe luni. Înseamnă acest lucru sfârșitul amenințării inflaționiste și deschide calea pentru o revenire la reducerile ratei dobânzii? Scăderea prețurilor petrolului brut și lupta împotriva inflației globale Informațiile despre detensionarea situației din Orientul Mijlociu au dus la o reacție imediată pe piața materiilor prime, unde s-a observat o vânzare puternică a contractelor de petrol. Petrolul Brent a scăzut instantaneu cu aproape 5% la deschiderea piețelor în noua săptămână și se apropie acum de nivelul de 82 de dolari pe baril, deși investitorii au sărbătorit o scădere sub 90 de dolari pe baril în săptămâna precedentă. Scăderea prețurilor „aurului negru” este o veste excelentă pentru lupta globală împotriva inflației, ceea ce, la rândul său, creează un mediu foarte favorabil pentru monedele piețelor emergente. Prețul mai mic al țițeiului determină scăderea semnificativă a riscurilor de inflație, ceea ce reduce presiunea asupra băncilor centrale de a majora ratele dobânzilor. Riscul geopolitic nu dispare – termenii acordului SUA-Iran Cu toate acestea, merită reținut faptul că multe probleme rămân nerezolvate. Vineri urmează să fie semnat un memorandum de 60 de zile, în cursul căruia vor fi negociate problemele nucleare. Există, de asemenea, rapoarte în mass-media conform cărora problema trecerii voluntare a navelor prin strâmtoare nu a fost pe deplin rezolvată. Partea americană indică faptul că trecerea va fi liberă, în timp ce partea iraniană continuă să sublinieze dorința de a controla. În același timp, SUA urmează să ridice unele sancțiuni și să deblocheze fondurile iraniene în schimbul unor concesii ulterioare privind problemele nucleare. Deși acest acord a fost anunțat atât de Casa Albă, cât și de televiziunea de stat din Iran, trebuie reținut faptul că Trump a anunțat semnarea acordului de aproximativ 40 de ori în ultimele luni. Mai mult, Iranul a recunoscut puterea pe care o are de a închide Strâmtoarea Ormuz. Odată închisă, strâmtoarea rămâne o amenințare constantă, ceea ce va afecta permanent creșterea tarifelor pentru asigurarea petrolierelor.

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