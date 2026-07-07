Comentariu despre piața valutară: Inflația a scăzut brusc! A greșit Banca Națională a Cehiei cu această majorare?

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Banca Centrală a Cehiei s-a regăsit într-o situație delicată, în urmă cu trei săptămâni a majorat ratele dobânzilor, justificând această măsură prin necesitatea de a continua lupta împotriva inflației, iar astăzi datele arată că presiunea asupra prețurilor se atenuează mult mai repede decât se aștepta oricine.
La doar trei săptămâni după înăsprirea politicii monetare, inflația din Republica Cehă a scăzut la 1,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, de la 2,1% în luna mai, o scădere mult mai pronunțată decât se aștepta oricine (se preconiza o scădere la 1,9% față de aceeași perioadă a anului trecut). Aceasta este a doua cea mai scăzută valoare înregistrată în acest an, după cea de 1,4% din februarie, și arată că presiunea asupra prețurilor se atenuează mai repede decât a presupus chiar banca centrală. Guvernatorul Aleš Michl a justificat această majorare prin necesitatea de a continua lupta împotriva inflației de bază, explicând-o prin necesitatea unei presiuni permanente asupra economiei. Astăzi, aceste cuvinte sună ca o reacție tardivă la semnalele transmise anterior de piața materiilor prime. Este greu să nu ai impresia că Banca Națională a Cehiei (CNB) s-a concentrat pe o problemă legată de salarii și servicii, care era supraîncălzită, dar pe cale de a se epuiza, ignorând canalul costurilor care se răcește rapid.
Privind în perspectivă, întrebarea cheie este dacă CNB va decide să corecteze cursul de schimb sau va rămâne fidelă atitudinii declarate de „politică monetară restrictivă pe termen nelimitat”. Un sondaj realizat în iunie în rândul analiștilor de piață arată că piața era puternic divizată – nouă dintre cei șaptesprezece experți se așteptau la o majorare, iar șapte presupuneau că ratele vor fi menținute pentru a clarifica situația geopolitică, ceea ce sugerează că decizia băncii nu a beneficiat de un sprijin fără echivoc în cadrul consensului. În același timp, chiar proiecția de primăvară a CNB indica o rată repo de 3,5% pentru al doilea trimestru al anului 2027, valoare inferioară celei actuale de 3,75%, ceea ce înseamnă că ritmul de înăsprire a depășit chiar propria traiectorie a băncii. Dacă datele privind inflația din iulie și august vor confirma tendința descendentă, presiunea pentru o atenuare a tonului comunicării – și, poate, pentru prima reducere din acest an – va crește sistematic.
O politică monetară excesiv de restrictivă are un preț, pe care îl plătește economia reală, nu doar indicatorii de inflație. Costurile mai ridicate ale creditelor sufocă investițiile întreprinderilor și consumul gospodăriilor, chiar dacă PIB-ul Cehiei a crescut cu un ritm moderat de 2,2% față de aceeași perioadă a anului trecut în primul trimestru. Coroana mai puternică, care s-a apreciat la aproximativ 24,15 pe euro după majorarea din iunie, afectează competitivitatea exportatorilor cehi, în special a industriei dependente de cererea din Germania. Chiar analiștii, chestionați de banca centrală, subliniază că o creștere salarială atât de puternică, de 8,1% față de aceeași perioadă a anului trecut în primul trimestru, nu este sustenabilă pe termen lung, iar înăsprirea suplimentară a politicii monetare într-un astfel de context nu face decât să sporească riscul unei răciri excesive a economiei. Creșterile prea rapide și prea mari amenință banca centrală să „depășească” ținta, suprimând cererea mai puternic decât ar fi necesar în lupta împotriva inflației.
Totuși, trebuie să recunoaștem meritele CNB deoarece o astfel de atitudine fermă are avantajele sale. Menținerea unor rate pozitive, dar realiste, pe termen lung ancorează mai eficient așteptările inflaționiste și protejează împotriva reapariției efectelor salariale de a doua rundă, care încă determină creșterea prețurilor serviciilor cu 4,5% față de aceeași perioadă a anului trecut. Credibilitatea băncii, construită de când inflația a atins aproape 20%, are o valoare reală pe piață, deoarece investitorii o recompensează cu o coroană mai stabilă și o primă de risc mai mică pentru datoria cehă.
În concluzie, argumentul cheie pentru faptul că CNB s-a grăbit să majoreze ratele dobânzilor îl reprezintă prețurile petrolului, care au scăzut brusc după dezamorsarea conflictului din Orientul Mijlociu. Energia deține o pondere semnificativă în coșul IPC ceh, iar impactul acesteia se reflectă deja în date: prețurile la energie au scăzut cu 1,0% față de aceeași perioadă a anului trecut în iunie, comparativ cu o creștere de 1,8% în mai, iar pe bază lunară au înregistrat o scădere de 2,8%. Întrucât presiunea asupra costurilor din această sursă se atenuează, iar propria prognoză de primăvară a băncii indica o rată repo de 3,5% în al doilea trimestru al anului 2027, valoare inferioară celei actuale de 3,75%, este dificil să nu rămâi cu impresia că decizia de majorare depășește chiar traiectoria stabilită de însăși banca centrală.
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