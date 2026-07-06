Declarațiile secretarului general al NATO susțin acțiunile companiilor europene din sectorul apărării

Acțiunile companiilor europene din sectorul apărării au început săptămâna cu creșteri semnificative, în urma declarațiilor secretarului general al NATO, Mark Rutte, care a subliniat că producătorii de armament se confruntă din ce în ce mai mult cu dificultăți în a ține pasul cu creșterea abruptă a comenzilor.
Pentru piață, acesta a reprezentat un alt semnal și o confirmare a faptului că cea mai mare provocare pentru industria europeană nu este cererea, ci capacitatea acesteia de a livra echipamentele la timp.
Compania italiană Fincantieri s-a remarcat cel mai mult, acțiunile sale înregistrând o creștere de peste zece la sută.
Creșteri au fost înregistrate, printre altele, și de Leonardo, Saab, Hensoldt, Rheinmetall, Thales, Indra, Dassault Aviation și Safran, cu creșteri cuprinse între 2 și 5 la sută.
Analiza tehnică a Fincantieri (FCT.IT) (interval zilnic)
Producătorul italian de sisteme destinate războiului naval a pierdut peste 60% din valoarea sa față de nivelul maxim atins la sfârșitul anului 2025. Creșterile de astăzi sunt impresionante și extrem de necesare din perspectiva cererii, dacă dorește să recâștige inițiativa, dar s-ar putea să nu fie suficiente pentru a schimba tendința pe termen lung. Valoarea companiei este afectată de o „cruce a morții” din martie 2026. Investitorii ar trebui să urmărească evoluția prețului în raport cu nivelurile Fibonacci. Doar o depășire a nivelului Fibonacci de 38,2% poate fi considerată un semnal semnificativ care oferă speranțe pentru o revenire la o tendință ascendentă. Sursă: xStaion5
Reacția investitorilor arată că piața ia din ce în ce mai mult în calcul nu doar bugetele mai mari alocate apărării, ci și o potențială îmbunătățire a marjelor și a puterii de negociere a producătorilor care își utilizează capacitatea maximă de producție.
Rutte a subliniat că NATO abia acum trece de la etapa declarațiilor politice la cea a executării ordinelor. Conform datelor NATO, aliații europeni (și Canada) au majorat cheltuielile de apărare cu 20% față de 2024, ajungând la peste 574 miliarde USD. În același timp, conform noului obiectiv, aliații trebuie să atingă 5% din PIB pentru cheltuielile legate de apărare și securitate până în 2035.
Rutte a menționat, de asemenea, că limitările vizează atât capacitatea industrială, cât și capacitatea de a recruta și instrui personal militar. Conform declarațiilor sale, comenzi în valoare de aproximativ 300 de miliarde de dolari au fost deja plasate către producătorii de armament din SUA, ceea ce ilustrează și mai bine amploarea cererii generate de țările NATO.
Din perspectiva companiilor europene din domeniul apărării, acesta este un semnal ambiguu, dar pozitiv pentru piață. Pe de o parte, capacitatea de producție limitată implică riscul unor întârzieri, presiune asupra lanțurilor de aprovizionare și necesitatea de a suporta cheltuieli de capital ridicate.
Pe de altă parte, dacă cererea este structurală și pe termen lung, producătorii pot conta pe un portofoliu de comenzi mai extins, o calitate îmbunătățită a veniturilor și, potențial, condiții contractuale mai avantajoase.
Un catalizator suplimentar îl reprezintă viitorul summit NATO de la Ankara, programat pentru 7-8 iulie. Reuniunea se va concentra pe cheltuielile de apărare, capacitățile de transfer și logistică, precum și pe sprijinul suplimentar acordat Ucrainei. Un domeniu deosebit de promițător pentru cheltuieli suplimentare ar putea fi cel al dronelor și al sistemelor de contracarare a dronelor.
Din perspectiva sentimentului sectorial, este absolut crucial ca aceste câștiguri să fie privite în contextul comentariilor lui Donald Trump, potrivit cărora „Putin simte presiunea” și că „sfârșitul războiului este mai aproape decât crede toată lumea”. În trecut, astfel de declarații ar fi exercitat o presiune semnificativă asupra valorilor companiilor din sectorul apărării. Astăzi, însă, piața vede mai multe oportunități decât riscuri pentru valorile sectorului, ceea ce este important după câteva luni de scăderi profunde față de nivelurile maxime.
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