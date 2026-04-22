Comentariu despre piața valutară: Investitorii așteaptă următorul „TACO” al lui Trump

Miercuri dimineață aduce un sentiment de relaxare pe piețe, ceva ce a lipsit timp de câteva zeci de ore pentru cumpărătorii tentați de creșterile aproape astronomice ale indicilor bursieri înregistrate de la începutul lunii aprilie. Nu pentru că situația din Orientul Mijlociu s-a stabilizat, ci pentru că a încetat să se deterioreze. Contextul este bine cunoscut: Strâmtoarea Ormuz rămâne de facto închisă, iar înainte de conflict, între 120 și 140 de nave treceau zilnic prin această fâșie îngustă de apă; astăzi, numărul acestora s-a redus la doar o duzină. Peste 325 de petroliere sunt blocate în Golful Persic, lumea își ține respirația, iar Trump prelungește armistițiul, dar refuză să ridice blocada navală. Este dificil să navighezi în acest peisaj de piață deoarece încă nu există nicio soluție. Cu toate acestea, piețele reacționează în această dimineață la ceea ce este fragil și neoficial. Bloomberg a raportat, citând agenția de știri Tasnim afiliată IRGC, că Iranul ar fi primit un semnal privind disponibilitatea SUA de a relaxa blocada. O singură frază, o singură sursă, zero garanții, și totuși a fost suficient pentru ca contractele futures pe S&P 500 să crească cu 0,6%, aurul să urce la aproximativ 4.769 USD, iar argintul să câștige aproape 2,5%. Prețurile petrolului au scăzut, WTI pierzând peste 1,6% și Brent aproape 1,4% deoarece piața include în preț mai degrabă un potențial sfârșit al războiului decât războiul în sine. Cu cât ne apropiem mai mult de pace, cu atât scade prima geopolitică din prețurile petrolului brut. Investitorii așteaptă următorul TACO al lui Trump, iar președintele SUA așteaptă ca Iranul să ia inițiativa în continuarea negocierilor de pace. Contractele futures pe indicii europeni se alătură acestei îmbunătățiri prudente a sentimentului, contractele futures pe DAX câștigând aproape 0,80%, iar Euro Stoxx 50 crescând cu 0,76%, deși merită reținut faptul că ieri au închis în scădere. Piața se află astăzi pe o linie subțire între speranța în diplomație și realitatea dură: nu există un calendar pentru continuarea negocierilor de pace, vizita lui Vance în Pakistan a fost anulată, iar Iranul avertizează public că consideră blocada un act de război. Fiecare știre din Teheran poate face prețurile să oscileze cu câteva puncte procentuale în orice direcție în câteva minute, iar am văzut acest lucru în repetate rânduri în ultimele zile. Pe lângă toate acestea, un calendar macroeconomic încărcat și sezonul de raportare a rezultatelor financiare sunt în plină desfășurare. În această seară, Tesla și Boeing își vor publica rapoartele trimestriale; aceste două nume vor fi suficiente pentru a oferi pieței un motiv să se miște din nou, indiferent de ce se întâmplă în Golful Persic. Christine Lagarde și Philip Lane de la BCE vor lua cuvântul înainte de prânz, iar Marea Britanie își va publica datele privind inflația pentru luna martie. Deocamdată, piețele încă pariază pe deschiderea Strâmtorii Ormuz, iar orice semn în acest sens va alimenta creșterea. Dar această speranță devine din ce în ce mai greu de menținut. JPMorgan și-a ridicat ținta pentru S&P 500 la 7.600 de puncte, dar cu cât ruta maritimă închisă blochează mai mult timp o cincime din aprovizionarea globală cu energie, cu atât va fi mai greu să se justifice noi maxime istorice bazate exclusiv pe performanța companiilor din sectorul tehnologic. Strâmtoarea Ormuz nu este doar o problemă legată de petrol în aceste zile, ci mai degrabă un barometru al sentimentului global.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."