🛢️Petrolul WTI sub 90 USD testează media pe 100 de sesiuni

Scăderea prețului sub 90 USD și minimele ultimelor săptămâni
Prețurile petrolului au înregistrat o scădere semnificativă în ultimele ore, împingând cotațiile petrolului WTI din SUA sub pragul psihologic de 90 USD pe baril. Scăderile actuale de preț se ridică deja la peste 4%. Principalul impuls pentru aceste scăderi îl reprezintă speranța tot mai puternică privind o convergență a pozițiilor dintre SUA și Iran cu privire la încheierea conflictului, care a afectat piețele globale timp de luni de zile.
Această reducere a atenuat în mod vizibil îngrijorările investitorilor cu privire la costurile ridicate ale energiei, care alimentaseră anterior presiunile inflaționiste. În același timp, însă, merită menționat faptul că scăderea prețurilor petrolului nu îmbunătățește sentimentul pe alte piețe. Observăm, de asemenea, o retragere clară a indicilor de pe Wall Street și o scădere a prețurilor pe piața metalelor prețioase, chiar și în ciuda presiunii inflaționiste potențial în scădere.
A atins petrolul deja nivelul maxim?
Mulți factori pot indica faptul că vârfurile de preț au trecut deja, deși, desigur, riscul unui deficit fizic pe piața combustibililor este încă prezent, întrucât Strâmtoarea Hormuz rămâne închisă. Pe măsură ce piețele iau în calcul progresul negocierilor de pace și perspectiva evitării unui conflict militar, așa-numita primă geopolitică se evaporă treptat din prețul petrolului.
Un acord diplomatic durabil va consolida probabil această tendință, împiedicând o revenire la maximele extreme recente. Pe de altă parte, piețele trăiesc de multe săptămâni cu speranța încetării conflictului, iar prețurile ridicate sunt atenuate de o scădere clară a stocurilor globale de țiței.
Diferențele de preț calendaristice sub 2 USD, în ciuda deficitului structural
Scăderea observată a spread-urilor calendaristice sub pragul de 2 dolari este un semnal tehnic al calmării sentimentului pe piața futures. O astfel de comprimare a spread-urilor este tipică pentru o fază de normalizare, în care investitorii încetează să mai plătească o primă exorbitantă pentru livrarea imediată. Deși nivelul de 1–2 USD, în context istoric, indică în continuare o piață restrânsă, acesta este departe de nivelurile de 5–6 sau chiar 10 dolari pe care le-am observat în lunile anterioare.
Cu toate acestea, este îngrijorător faptul că ne confruntăm cu o discrepanță evidentă între piețele pe hârtie și cele fizice. Deși spread-urile contractelor futures sugerează o revenire la echilibru, piața fizică reală se află încă într-un deficit profund de aprovizionare, după luni de restricții și perturbări logistice. Acest deficit masiv face ca piața să fie extrem de restrânsă, ceea ce ar trebui să ofere un sprijin solid prețurilor. Se pare că, chiar dacă se va semna un acord real, scăderea prețurilor față de nivelurile actuale ar trebui să se limiteze la aproximativ 10%.
Retorica lui Trump versus realitatea diplomatică
Președintele Donald Trump a injectat încă o dată o doză de optimism în piață, anunțând încă un pas înainte după ce a negociat încetarea schimbului de lovituri dintre Israel și Iran:
„Ne aflăm în etapele finale ale ceea ce va fi o înțelegere foarte, foarte bună”, a declarat Trump reporterilor din New York, sugerând că detaliile specifice ale unui acord ar putea apărea în decurs de una sau două zile.
Deși piețele financiare au reacționat la aceste cuvinte cu o scădere imediată a prețurilor materiilor prime, investitorii abordează aceste declarații cu un scepticism justificat. În ultimele săptămâni, președintele a menționat „succesul iminent” și un „acord la îndemână” de peste treizeci de ori, tratând aceste anunțuri ca parte a pârghiilor de negociere și a jocului de PR. De data aceasta, însă, optimismul are baze ceva mai solide, întrucât încetarea efectivă a acțiunilor militare ostile oferă diplomaților un spațiu real de manevră.
Prețul țițeiului WTI scade sub 90 USD și testează în prezent media pe 200 de sesiuni. Acesta este un nivel de suport cheie. În 2022, după ce a trecut în cele din urmă sub acest nivel, a avut loc o corecție semnificativă de câteva luni
Sursa: xStation5
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Comentariu despre piața valutară: Nicio schimbare pe plan geopolitic... dolarul rămâne în frunte!
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