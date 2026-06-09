Comentariu despre piața valutară: Nicio schimbare pe plan geopolitic... dolarul rămâne în frunte!

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează! Piețele valutare își țin, la propriu, respirația. Perechea USDJPY a testat din nou pragul psihologic de 160, iar impasul geopolitic înseamnă că tensiunea de pe piețe nu va scădea. Va reuși yenul să-și găsească în sfârșit un punct de sprijin sau va fi împins și mai jos? Între război și pace De săptămâni întregi, piețele valutare se mișcă într-un ritm aproape constant – și acest lucru nu este deloc surprinzător. Orice informație despre noi ciocniri armate în Orientul Mijlociu, care trezește îngrijorări cu privire la tensiunile globale, este după un timp stinsă de un alt comentariu „optimist” al lui Donald Trump, care sugerează progrese în negocierile de pace. Acest ciclu de speranță și incertitudine a devenit un fel de nouă normalitate în care piețele sunt blocate în suspans – incapabile să se miște fără echivoc în niciuna dintre direcții. În practică, aceasta înseamnă un mediu ceteris paribus: condițiile fundamentale rămân neschimbate, iar sentimentul pieței nu poate decide asupra unei direcții clare. Dolarul puternic, yenul sub presiune În acest context, dolarul își menține un avantaj clar, iar yenul rămâne victima sa. Yenul face parte din grupul monedelor cu cea mai mare variație de preț din această lună, pierzând peste 2% față de mulți parteneri comerciali. Perechea USDJPY a depășit nivelul de 160, care a funcționat timp de luni de zile ca o linie informală de apărare a Ministerului Finanțelor din Japonia. Avertismentele verbale ale ministrului finanțelor Katayama cu privire la disponibilitatea pentru „acțiuni decisive” nu au impresionat piața până acum — mai ales că intervenția de la sfârșitul lunii aprilie, care a costat aproximativ 73 de miliarde de dolari, a adus doar o ușurare temporară. Graficul zilnic USDJPY confirmă această imagine — nu numai că rata de schimb se menține peste mediile mobile cheie EMA 50, 100 și 200, dar RSI se apropie de zona 70, semnalând o presiune crescută de cumpărare. Fed cu atitudine hawkish, BoJ fără ancoră O povară suplimentară pentru yen este sistemul de cealaltă parte a ecuației, adică așteptările crescânde ca Fed să majoreze ratele. Datele privind ocuparea forței de muncă în sectorul non-agricol s-au dovedit a fi puternice, iar piețele au depășit rapid scenariul reducerilor — astăzi, probabilitatea unei cel puțin o majorare a ratei dobânzii în Statele Unite până la sfârșitul anului 2026 este estimată de contractele futures la un nivel apropiat de 70%. La rândul său, Banca Japoniei se reunește pentru următoarea ședință în perioada 15-16 iunie, iar piețele swap evaluează aproape în totalitate o creștere cu 25 de puncte de bază. Paradoxal, însă, chiar și această decizie, pe deplin prețuită de piață, nu ajută yenul. Deoarece toată lumea se așteaptă la o majorare, punerea sa în aplicare nu va aduce o surpriză care ar putea inversa tendința. Atâta timp cât impasul geopolitic continuă și Fed rămâne agresivă, perechea USDJPY are argumente structurale pentru a rămâne peste 160 — și poate pentru un alt atac, de data aceasta mai decisiv, către niveluri mai ridicate.

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