Comentariu despre piața valutară: Petrolul se depreciază, iar odată cu el și dolarul

- Ajustarea prețurilor materiilor prime: Diminuarea tensiunilor dintre SUA și Iran a determinat o scădere semnificativă a prețurilor petrolului și gazelor naturale, ceea ce s-a tradus printr-o depreciere a dolarului american pe piața generală.
- Optimism fragil: Sentimentul investitorilor rămâne incert din cauza riscurilor geopolitice și a îndoielilor privind durabilitatea actualului armistițiu din regiune.
- Evenimente importante: Punctul cheie al săptămânii îl reprezintă decizia Fed de miercuri privind rata dobânzii și maratonul de raportări financiare ale giganților tehnologici americani, care ar putea declanșa volatilitate.
- Ajustarea prețurilor materiilor prime: Diminuarea tensiunilor dintre SUA și Iran a determinat o scădere semnificativă a prețurilor petrolului și gazelor naturale, ceea ce s-a tradus printr-o depreciere a dolarului american pe piața generală.
- Optimism fragil: Sentimentul investitorilor rămâne incert din cauza riscurilor geopolitice și a îndoielilor privind durabilitatea actualului armistițiu din regiune.
- Evenimente importante: Punctul cheie al săptămânii îl reprezintă decizia Fed de miercuri privind rata dobânzii și maratonul de raportări financiare ale giganților tehnologici americani, care ar putea declanșa volatilitate.
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O gură de aer proaspăt de optimism și deprecierea dolarului față de monedele G10
Începutul săptămânii aduce o schimbare clară în echilibrul de forțe pe piața valutară, unde dolarul american a fost supus presiunii generate de o schimbare a atitudinii investitorilor, ca urmare a scăderii semnificative a prețurilor la energie. După câteva zile de tensiuni puternice în Orientul Mijlociu, investitorii au văzut o posibilitate de progres diplomatic după ce Statele Unite au încetat atacurile aeriene asupra țintelor din Iran pentru a doua noapte consecutivă. Deși situația actuală s-ar putea să nu conducă deloc la o soluție, ci doar la înghețarea conflictului, prețurile petrolului brut scad cu până la 5%, iar gazul natural esențial pentru Europa pierde până la 7% din valoare, ceea ce stimulează perechea EURUSD spre o revenire clară. Ce ne așteaptă pe piața valutară în zilele următoare?
Scăderi puternice ale prețurilor petrolului și gazelor
Ca răspuns la absența atacurilor americane, Iranul a declarat că se va abține de la măsuri de retaliere și a inițiat discuții cu reprezentanții Omanului privind reglementarea traficului maritim în Strâmtoarea Ormuz, de importanță crucială pentru comerțul mondial. Perspectiva unei posibile încetări a luptelor a dus la o corecție puternică a prețurilor petrolului brut. Petrolul brut Brent cu contract pe septembrie a scăzut la 90 de dolari pe baril, deși săptămâna trecută a depășit temporar nivelul de 100 de dolari pe baril. Această evoluție a evenimentelor a atenuat temerile imediate privind o nouă presiune inflaționistă din partea pieței energetice, ceea ce s-a tradus printr-o depreciere a dolarului american pe piața generală. Perechea EURUSD a început ziua cu creșteri peste 1,14, dar după ora 10:00 revine sub acest nivel cheie, ceea ce este legat de fragilitatea actualului armistițiu neoficial și de riscurile uriașe care persistă în regiune.
Optimismul pieței pe baze fragile
Îmbunătățirea actuală a stării de spirit pare a fi inadecvată față de ceea ce se întâmplă cu adevărat în Orientul Mijlociu. Trump însuși a indicat că continuarea atacurilor la nivelul anterior nu ar duce la nicio evoluție decisivă. În al doilea rând, rebelii Houthi din Yemen au atacat ținte din infrastructura petrolieră a companiei Saudi Aramco în weekend și amenință că vor continua să atace petrolierele în strâmtoarea Bab el-Mandab. Deși forța lor distructivă este mult mai redusă decât cea a Iranului, acest lucru împiedică totuși navele să treacă prin acest istm important.
Un acord durabil între SUA și Iran este încă departe, iar gruparea Houthi nu este controlată 100% de Iran. Mai mult, restabilirea completă a transportului de petrol și gaze din țările din Golf pare acum mai îndepărtată ca niciodată. Un singur atac cu rachete din partea uneia dintre părți este suficient pentru a determina o nouă creștere a prețurilor la petrol și gaze
Administrația americană și reprezentanții ONU subliniază clar că președintele Donald Trump păstrează „toate opțiunile deschise”, iar suspendarea actuală a atacurilor are ca scop doar acordarea de timp pentru negocieri.
Decizia Fed și maratonul de rezultate în centrul atenției
Pe lângă știrile din Orientul Mijlociu, un punct de referință cheie pentru investitorii globali în această săptămână va fi decizia de miercuri a Rezervei Federale privind ratele dobânzilor. În ciuda deprecierii dolarului de luni, piața încă evaluează la o probabilitate de 1 la 3 (aproximativ 33%) posibilitatea ca Fed să decidă majorarea ratelor dobânzilor în cadrul ședinței de miercuri, în timp ce această mișcare este deja pe deplin prețuită pentru luna septembrie. Unii comentatori se așteaptă la o atitudine excepțional de hawkish din partea lui Kevin Warsh și la posibile voturi în favoarea unei majorări chiar acum. În combinație cu publicarea datelor privind inflația europeană și valul de rezultate financiare ale giganților tehnologici americani (de exemplu, Amazon, Meta sau Microsoft), zilele următoare indică o potențială creștere a volatilității pe piețele financiare. Dacă semnalele transmise de Fed se vor dovedi suficient de agresive și speranțele privind o armistițiu durabil cu Iranul se vor spulbera, moneda americană ar putea reveni foarte rapid în grațiile investitorilor care caută un activ de refugiu.
În această săptămână
Calendarul economic: Ce trebuie să urmărim cu atenție săptămâna aceasta❓ (27.07.2026)
Rezumatul dimineții: Scăderea prețurilor petrolului din weekend se accelerează 💥 (27.07.2026)
Rezumatul zilei: Acțiunile înregistrează evoluții divergente pe fondul unei performanțe slabe a sectorului tehnologic, în timp ce Europa se redresează pe fondul rezultatelor financiare și al indicatorilor PMI (24.07.2026)
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