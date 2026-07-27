În această săptămână

- Riscurile geopolitice se atenuează
- Încrederea investitorilor a crescut la începutul săptămânii
- Decizia Fed va fi în centrul atenției, în timp ce băncile centrale ar trebui să mențină politicile monetare neschimbate
- Investitorii se arată precauți față de companiile cu cheltuieli mari de capital, pe fondul redresării sectorului semiconductorilor
- Sezonul raportărilor financiare este crucial pentru perspectivele pieței bursiere americane din a doua jumătate a anului
- Evenimente de urmărit: Fed, BOJ, BOE, PIB-ul SUA, raportările financiare
- Riscurile geopolitice se atenuează
- Încrederea investitorilor a crescut la începutul săptămânii
- Decizia Fed va fi în centrul atenției, în timp ce băncile centrale ar trebui să mențină politicile monetare neschimbate
- Investitorii se arată precauți față de companiile cu cheltuieli mari de capital, pe fondul redresării sectorului semiconductorilor
- Sezonul raportărilor financiare este crucial pentru perspectivele pieței bursiere americane din a doua jumătate a anului
- Evenimente de urmărit: Fed, BOJ, BOE, PIB-ul SUA, raportările financiare
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În această dimineață s-a produs o schimbare majoră pe piețele financiare. Știrile conform cărora SUA și Iranul au convenit asupra unei pauze în ostilități, după două săptămâni de bombardamente neîncetate din partea ambelor părți, au fost primite cu entuziasm de către investitori. Acest lucru a redus dramatic prima de risc geopolitic; prețul petrolului Brent a scăzut cu 10% și se tranzacționează la 86 de dolari pe baril. Aceasta reprezintă o schimbare majoră față de săptămâna trecută, când prețul petrolului se apropia de pragul de 100 de dolari pe baril.
Riscurile geopolitice se atenuează
Întrebarea care se pune acum este: va avea detensionarea relațiilor dintre Iran și SUA un impact de temperare pe termen lung asupra prețului petrolului și va conduce aceasta la diminuarea preocupărilor legate de inflație, în contextul în care ne apropiem de câteva reuniuni cheie ale băncilor centrale? În weekend nu s-au înregistrat noi atacuri în Iran sau în Strâmtoarea Ormuz, pentru a doua zi consecutivă. Această liniște bruscă, după două săptămâni de atacuri, alimentează speranțele unei reveniri la diplomație.
Iranul a declarat că va înceta atacurile din Golful Persic, iar există speranțe că negocierile pentru asigurarea trecerii în siguranță a navelor prin Strâmtoarea Ormuz vor continua și în această săptămână. Deocamdată, Strâmtoarea Ormuz se află încă sub blocadă, iar atacurile grupării Houthi în Marea Roșie au sporit, de asemenea, riscurile legate de aprovizionarea cu materii prime, chiar dacă există factori care ar putea limita eficacitatea grupării Houthi, acum că aceasta a intrat în conflict. Deși situația din Orientul Mijlociu s-a calmat, ea nu a fost rezolvată și ar putea face dificilă, în acest stadiu, o scădere sub 85 de miliarde de dolari pe baril.
Apetitul pentru risc a crescut la începutul săptămânii
Scăderea prețului petrolului s-a propagat și la alte clase de active la începutul acestei săptămâni, iar apetitul pentru risc este în creștere. Contractele futures pe indicii bursieri înregistrează o creștere puternică, iar Nasdaq este estimat să crească cu 1,5% astăzi, pe fondul unor publicări importante de rezultate financiare. Scăderea prețului petrolului exercită, de asemenea, o presiune descendentă asupra randamentelor; randamentul obligațiunilor britanice pe 10 ani a scăzut cu 13 puncte de bază în această dimineață. Acțiunile asiatice au crescut peste noapte, indicele Kospi din Coreea de Sud înregistrând un câștig de 1,5%. SK Hynix a crescut cu 1,5%, producătorii de cipuri conducând indicii asiatici în sus. Se așteaptă ca această tendință să se repete în SUA și Europa mai târziu astăzi.
Evoluția prețurilor de luni dimineață sugerează că seria de pierderi înregistrată de acțiunile americane se oprește temporar; cu toate acestea, ne-am mai aflat în această situație. Evenimentele din ultimele două săptămâni ne-au reamintit că riscurile geopolitice nu sunt niciodată departe, iar relațiile dintre SUA și Iran rămân tensionate. În plus, deși indicii americani sunt în creștere, există încă alte obstacole pe care acțiunile trebuie să le depășească în zilele următoare, inclusiv rapoartele privind rezultatele financiare și decizia Fed privind rata dobânzii.
Decizia Fed va fi în centrul atenției, în timp ce băncile centrale ar trebui să mențină ratele dobânzilor neschimbate
Decizia FOMC este punctul central al săptămânii, iar evenimentele de miercuri și joi ar putea da tonul piețelor financiare în următoarele săptămâni și luni.
Randamentele au crescut brusc săptămâna trecută în Europa și SUA, pe fondul creșterii accentuate a prețurilor petrolului, însă la începutul acestei săptămâni randamentele sunt în scădere bruscă. În mod surprinzător, creșterea bruscă a randamentelor de săptămâna trecută a fost mai puțin vizibilă în Marea Britanie comparativ cu SUA. Randamentul obligațiunilor pe 10 ani a crescut cu 5 puncte de bază, iar cel pe 2 ani cu 6 puncte de bază. Aceasta se compară cu o creștere de 13 puncte de bază a randamentului obligațiunilor de stat americane pe 10 ani. Ar putea speranțele legate de reluarea producției din zăcămintele de gaze din Marea Nordului să rupă corelația pozitivă dintre randamentele britanice și creșterea prețurilor materiilor prime și să calmeze piața obligațiunilor de stat britanice (Gilt)? Va trebui să vedem dacă randamentele vor scădea în continuare pe fondul scăderii prețurilor petrolului în această săptămână și, de asemenea, să evaluăm ce măsuri va lua Banca Angliei (BOE) la următoarea sa ședință de joi.
Investitorii sunt precauți în privința companiilor cu cheltuieli mari de capital, pe fondul revenirii sectorului semiconductorilor
Săptămâna trecută, piața a asimilat primele rapoarte financiare ale „Celor 7 Magnifici”. Prețurile acțiunilor Tesla și Alphabet au scăzut cu 18%, respectiv 7% săptămâna trecută, după ce ambele companii au anunțat creșterea cheltuielilor de capital în contextul extinderii capacităților lor de inteligență artificială. În această săptămână, încă patru companii din grupul „Mag 7” își vor prezenta rezultatele financiare. Tema dominantă în sectorul acțiunilor din domeniul tehnologic este prudența față de companiile cu cheltuieli mari de capital, precum Alphabet și Tesla, și optimismul față de clienții acestora, ale căror portofolii de comenzi rămân pline datorită cererii din partea „hyperscalerilor”. Acesta este motivul pentru care, în ansamblu, „Cei 7 Magnifici” au înregistrat o scădere a prețului acțiunilor de 5,8% săptămâna trecută, comparativ cu o creștere de 2,9% a indicelui Philadelphia pentru semiconductori.
Sezonul de raportare a rezultatelor financiare este crucial pentru perspectivele pieței bursiere americane din a doua jumătate a anului
În ansamblu, indicele Nasdaq a scăzut cu 2% săptămâna trecută, comparativ cu o scădere mai modestă de 0,6% înregistrată de indicele S&P 500. Sectoarele imobiliar, industrial, energetic și al utilităților au înregistrat creșteri săptămâna trecută, pe măsură ce a început rotația din grupul „Magnificent 7”, iar corelația negativă cu prețul petrolului a persistat. Giganții tehnologici se confruntă cu o atenție sporită asupra cheltuielilor lor de capital în acest sezon al rezultatelor financiare, iar ne așteptăm la același lucru din partea Amazon, Microsoft și Meta atunci când își vor prezenta rezultatele în această săptămână. Apple își prezintă, de asemenea, rezultatele; cu toate acestea, investițiile sale în AI au rămas în urma rivalilor în ultimii ani și ar putea intra în vizorul privirii nemiloase a investitorilor. Costul finanțării devine din ce în ce mai ridicat, ceea ce ar putea afecta companiile care investesc masiv, folosindu-și bilanțurile pentru a-și finanța investițiile în IA. Acest lucru ar putea continua să reprezinte un obstacol pentru evaluări pe măsură ce ne adâncim în sezonul de raportare a rezultatelor.
Evenimente de urmărit:
Aceasta este o săptămână importantă, iar investitorii caută o direcție pe măsură ce lunile de vară continuă. Întrebarea este: mișcările de pe piețele financiare sunt deja stabilite sau există loc pentru o schimbare majoră de direcție? La sfârșitul săptămânii trecute s-a înregistrat o îmbunătățire a sentimentului, pe fondul scăderii prețului petrolului; cu toate acestea, acest lucru nu s-a tradus printr-o redresare a acțiunilor americane. Investitorii vor urmări dacă rezultatele financiare din această săptămână vor determina o rotație mai accentuată de la acțiunile tehnologice americane către cele europene sau dacă scăderea înregistrată de marile companii tehnologice, precum Tesla, poate fi oprită.
Mai jos, analizăm principalele evenimente care vor influența piețele în această săptămână.
- Ședința FOMC: Acesta este evenimentul principal pentru piețele financiare, mai ales că piața încă se obișnuiește cu noul președinte, Kevin Warsh, și cu stilul său de comunicare. Piața nu se așteaptă la nicio modificare a ratelor dobânzilor miercuri; cu toate acestea, piața contractelor futures pe rata dobânzii de referință a Fed indică două majorări ale ratei în următoarele 6-12 luni. Așa cum a afirmat chiar Warsh, există opinii diverse în cadrul FOMC, iar la această ședință am putea asista la o confruntare între cei preocupați de inflația persistentă și cei mai îngrijorați de piața muncii. Cu toate acestea, datele economice solide din SUA din ultima perioadă sugerează că aceasta ar putea fi ședința în care atitudinea acomodativă a Fed va fi abandonată. Pe măsură ce ne apropiem de această ședință, creșterea bruscă a prețurilor petrolului a determinat investitorii să-și majoreze pariurile că Fed ar putea majora ratele dobânzilor săptămâna aceasta la 36%. Cu toate acestea, considerăm că este prea devreme pentru majorări în acest moment. Băncile centrale nu pot controla prețurile energiei, riscurile geopolitice sau problemele legate de aprovizionare, astfel încât o majorare a ratei dobânzii ar fi probabil ineficientă în această etapă. Dolarul american a fost moneda cu cea mai bună performanță dintre monedele majore săptămâna trecută; indicele dolarului a crescut cu 0,5%, ajungând la peste 101,00. O nouă rundă de tarife impuse de SUA nu a afectat traiectoria ascendentă a dolarului, iar dacă Fed continuă să-și exprime îngrijorarea cu privire la riscurile inflaționiste, ne așteptăm la o nouă apreciere a dolarului.
- Reuniunile BOE și BOJ: Se preconizează că ambele bănci centrale vor menține ratele dobânzilor neschimbate, iar decizia BOE ar putea fi una echilibrată, între a se orienta către majorări viitoare ale ratei dobânzii sau a aștepta să vadă cum evoluează creșterea economică sub noul prim-ministru Andy Burnham. Piața va urmări reacția perechii USDJPY la ședința BOJ, după ce aceasta a atins săptămâna trecută un nou maxim al ultimilor 40 de ani, apropiindu-se de 164,00. Această ședință ar putea genera o volatilitate sporită a acestei perechi, pe măsură ce BOJ încearcă să stopeze declinul yenului.
- Rezultatele financiare ale companiilor sunt, de asemenea, esențiale pentru această săptămână. Google și Tesla au trecut printr-o perioadă dificilă după ce și-au prezentat rezultatele pentru al doilea trimestru săptămâna trecută. În această săptămână, încă patru membri ai „Magnificilor 7” își vor prezenta cifrele cheie pentru trimestrul trecut. Iată detaliile pe care ar trebui să le urmăriți:
- Meta: Vestea bună din acest raport ar putea fi dinamica pozitivă a interacțiunii utilizatorilor generată de Cupa Mondială. Meta a fost supusă unei atenții sporite în acest an, iar prețul acțiunilor sale a scăzut cu 10% de la începutul anului. Compania intenționează să investească până la 145 de miliarde de dolari în AI în acest an și să renunțe la investițiile din alte domenii. Accentul va fi pus pe rentabilitatea investiției și pe planul Meta de a vinde o parte din capacitatea sa de calcul. Meta nu dispune de o ofertă completă de AI, așa că modul în care își va putea monetiza produsele de AI va fi esențial.
- Microsoft: Accentul pus pe controlul costurilor legate de AI pune Microsoft într-o situație dificilă. Reducerea unor investiții ar putea compromite vânzările programului său „Co-Pilot”, integrat în suita de produse Microsoft. Prețul acțiunilor Microsoft a scăzut deja cu 20% de la începutul anului; cu toate acestea, giganții tehnologici se află într-o situație fără ieșire. Dacă investesc prea mult, piața îi pedepsește; dacă investesc prea puțin, se spune că rămân în urmă în cursa pentru AI. Nu ne așteptăm ca aceste rezultate să schimbe tendința prețului acțiunilor Microsoft.
- Amazon: Estimările privind veniturile sunt ridicate în perspectiva acestui raport, ceea ce va reprezenta un prag greu de depășit. În plus, prețurile ridicate ale petrolului din trimestrul al doilea ar putea crește costurile operaționale ale diviziei de logistică pentru segmentul de comerț electronic. Cu toate acestea, mutarea evenimentului „Prime Day” în al doilea trimestru, în loc de al treilea trimestru, ar putea genera o creștere temporară a veniturilor.
- Apple: a fost cea mai performantă acțiune din grupul „Magnificent 7” în acest an, înregistrând o creștere de 20%. Compania nu s-a lăsat prinsă în cursa hiperscalerilor de a investi în AI, iar această strategie a dat roade în 2026, pe măsură ce cheltuielile cu AI au fost supuse unei analize mai atente din partea investitorilor. Orice actualizări de produs, inclusiv iPhone-ul pliabil, ar putea fi, de asemenea, bine primite de investitori.
- Urmărirea datelor economice: În această săptămână avem parte de un val de date, inclusiv PIB-ul SUA pentru al doilea trimestru și cifrele privind PIB-ul din Zona Euro. Datele economice ar putea evidenția divergența dintre SUA și restul lumii. Modelul GDPNow al Fed din Atlanta indică o rată de creștere de 1,7% pentru al doilea trimestru, în scădere față de 2,1% în primul trimestru. Cu toate acestea, considerăm că riscurile sunt orientate în sensul unei creșteri, întrucât investițiile companiilor continuă să crească, datorită investițiilor în AI, iar cheltuielile de consum s-au menținut, de asemenea, la un nivel bun în al doilea trimestru.
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