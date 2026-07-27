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În această dimineață s-a produs o schimbare majoră pe piețele financiare. Știrile conform cărora SUA și Iranul au convenit asupra unei pauze în ostilități, după două săptămâni de bombardamente neîncetate din partea ambelor părți, au fost primite cu entuziasm de către investitori. Acest lucru a redus dramatic prima de risc geopolitic; prețul petrolului Brent a scăzut cu 10% și se tranzacționează la 86 de dolari pe baril. Aceasta reprezintă o schimbare majoră față de săptămâna trecută, când prețul petrolului se apropia de pragul de 100 de dolari pe baril.

Riscurile geopolitice se atenuează

Întrebarea care se pune acum este: va avea detensionarea relațiilor dintre Iran și SUA un impact de temperare pe termen lung asupra prețului petrolului și va conduce aceasta la diminuarea preocupărilor legate de inflație, în contextul în care ne apropiem de câteva reuniuni cheie ale băncilor centrale? În weekend nu s-au înregistrat noi atacuri în Iran sau în Strâmtoarea Ormuz, pentru a doua zi consecutivă. Această liniște bruscă, după două săptămâni de atacuri, alimentează speranțele unei reveniri la diplomație.

Iranul a declarat că va înceta atacurile din Golful Persic, iar există speranțe că negocierile pentru asigurarea trecerii în siguranță a navelor prin Strâmtoarea Ormuz vor continua și în această săptămână. Deocamdată, Strâmtoarea Ormuz se află încă sub blocadă, iar atacurile grupării Houthi în Marea Roșie au sporit, de asemenea, riscurile legate de aprovizionarea cu materii prime, chiar dacă există factori care ar putea limita eficacitatea grupării Houthi, acum că aceasta a intrat în conflict. Deși situația din Orientul Mijlociu s-a calmat, ea nu a fost rezolvată și ar putea face dificilă, în acest stadiu, o scădere sub 85 de miliarde de dolari pe baril.

Apetitul pentru risc a crescut la începutul săptămânii

Scăderea prețului petrolului s-a propagat și la alte clase de active la începutul acestei săptămâni, iar apetitul pentru risc este în creștere. Contractele futures pe indicii bursieri înregistrează o creștere puternică, iar Nasdaq este estimat să crească cu 1,5% astăzi, pe fondul unor publicări importante de rezultate financiare. Scăderea prețului petrolului exercită, de asemenea, o presiune descendentă asupra randamentelor; randamentul obligațiunilor britanice pe 10 ani a scăzut cu 13 puncte de bază în această dimineață. Acțiunile asiatice au crescut peste noapte, indicele Kospi din Coreea de Sud înregistrând un câștig de 1,5%. SK Hynix a crescut cu 1,5%, producătorii de cipuri conducând indicii asiatici în sus. Se așteaptă ca această tendință să se repete în SUA și Europa mai târziu astăzi.

Evoluția prețurilor de luni dimineață sugerează că seria de pierderi înregistrată de acțiunile americane se oprește temporar; cu toate acestea, ne-am mai aflat în această situație. Evenimentele din ultimele două săptămâni ne-au reamintit că riscurile geopolitice nu sunt niciodată departe, iar relațiile dintre SUA și Iran rămân tensionate. În plus, deși indicii americani sunt în creștere, există încă alte obstacole pe care acțiunile trebuie să le depășească în zilele următoare, inclusiv rapoartele privind rezultatele financiare și decizia Fed privind rata dobânzii.

Decizia Fed va fi în centrul atenției, în timp ce băncile centrale ar trebui să mențină ratele dobânzilor neschimbate

Decizia FOMC este punctul central al săptămânii, iar evenimentele de miercuri și joi ar putea da tonul piețelor financiare în următoarele săptămâni și luni.

Randamentele au crescut brusc săptămâna trecută în Europa și SUA, pe fondul creșterii accentuate a prețurilor petrolului, însă la începutul acestei săptămâni randamentele sunt în scădere bruscă. În mod surprinzător, creșterea bruscă a randamentelor de săptămâna trecută a fost mai puțin vizibilă în Marea Britanie comparativ cu SUA. Randamentul obligațiunilor pe 10 ani a crescut cu 5 puncte de bază, iar cel pe 2 ani cu 6 puncte de bază. Aceasta se compară cu o creștere de 13 puncte de bază a randamentului obligațiunilor de stat americane pe 10 ani. Ar putea speranțele legate de reluarea producției din zăcămintele de gaze din Marea Nordului să rupă corelația pozitivă dintre randamentele britanice și creșterea prețurilor materiilor prime și să calmeze piața obligațiunilor de stat britanice (Gilt)? Va trebui să vedem dacă randamentele vor scădea în continuare pe fondul scăderii prețurilor petrolului în această săptămână și, de asemenea, să evaluăm ce măsuri va lua Banca Angliei (BOE) la următoarea sa ședință de joi.

Investitorii sunt precauți în privința companiilor cu cheltuieli mari de capital, pe fondul revenirii sectorului semiconductorilor

Săptămâna trecută, piața a asimilat primele rapoarte financiare ale „Celor 7 Magnifici”. Prețurile acțiunilor Tesla și Alphabet au scăzut cu 18%, respectiv 7% săptămâna trecută, după ce ambele companii au anunțat creșterea cheltuielilor de capital în contextul extinderii capacităților lor de inteligență artificială. În această săptămână, încă patru companii din grupul „Mag 7” își vor prezenta rezultatele financiare. Tema dominantă în sectorul acțiunilor din domeniul tehnologic este prudența față de companiile cu cheltuieli mari de capital, precum Alphabet și Tesla, și optimismul față de clienții acestora, ale căror portofolii de comenzi rămân pline datorită cererii din partea „hyperscalerilor”. Acesta este motivul pentru care, în ansamblu, „Cei 7 Magnifici” au înregistrat o scădere a prețului acțiunilor de 5,8% săptămâna trecută, comparativ cu o creștere de 2,9% a indicelui Philadelphia pentru semiconductori.

Sezonul de raportare a rezultatelor financiare este crucial pentru perspectivele pieței bursiere americane din a doua jumătate a anului

În ansamblu, indicele Nasdaq a scăzut cu 2% săptămâna trecută, comparativ cu o scădere mai modestă de 0,6% înregistrată de indicele S&P 500. Sectoarele imobiliar, industrial, energetic și al utilităților au înregistrat creșteri săptămâna trecută, pe măsură ce a început rotația din grupul „Magnificent 7”, iar corelația negativă cu prețul petrolului a persistat. Giganții tehnologici se confruntă cu o atenție sporită asupra cheltuielilor lor de capital în acest sezon al rezultatelor financiare, iar ne așteptăm la același lucru din partea Amazon, Microsoft și Meta atunci când își vor prezenta rezultatele în această săptămână. Apple își prezintă, de asemenea, rezultatele; cu toate acestea, investițiile sale în AI au rămas în urma rivalilor în ultimii ani și ar putea intra în vizorul privirii nemiloase a investitorilor. Costul finanțării devine din ce în ce mai ridicat, ceea ce ar putea afecta companiile care investesc masiv, folosindu-și bilanțurile pentru a-și finanța investițiile în IA. Acest lucru ar putea continua să reprezinte un obstacol pentru evaluări pe măsură ce ne adâncim în sezonul de raportare a rezultatelor.

Evenimente de urmărit:

Aceasta este o săptămână importantă, iar investitorii caută o direcție pe măsură ce lunile de vară continuă. Întrebarea este: mișcările de pe piețele financiare sunt deja stabilite sau există loc pentru o schimbare majoră de direcție? La sfârșitul săptămânii trecute s-a înregistrat o îmbunătățire a sentimentului, pe fondul scăderii prețului petrolului; cu toate acestea, acest lucru nu s-a tradus printr-o redresare a acțiunilor americane. Investitorii vor urmări dacă rezultatele financiare din această săptămână vor determina o rotație mai accentuată de la acțiunile tehnologice americane către cele europene sau dacă scăderea înregistrată de marile companii tehnologice, precum Tesla, poate fi oprită.

Mai jos, analizăm principalele evenimente care vor influența piețele în această săptămână.