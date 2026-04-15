Comentariu despre piața valutară – Piața a trecut la un nou capitol

Aspecte esențiale Prețurile petrolului rămân ridicate

Piața nu se mai concentrează doar pe Orientul Mijlociu

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează! Un acord final cu Iranul poate fi încă departe, dar piețele sunt deja în altă parte. De fapt, de la declarația președintelui SUA că obiectivele au fost în mare parte atinse, am asistat la o revenire a optimismului pe piețe, iar nici măcar noile îndoieli nu mai pot să-l clatine. Atenția este pur și simplu în altă parte. Este aproape sigur că tulburările din Orientul Mijlociu vor rămâne cu noi pentru mult timp. Acest lucru va însemna, probabil, că prețurile petrolului nu vor reveni rapid la nivelurile din februarie, când un baril era cu 30 de dolari mai ieftin. Cu toate acestea, economia globală poate funcționa la prețurile actuale ale petrolului. A fost transmis un anumit impuls stagflaționist, dar nu suficient pentru a schimba în mod decisiv cursul economiei, mai ales că aceasta a fost foarte stabilă timp de câțiva ani și recent (înainte de conflict) a început chiar să se îmbunătățească. Băncile centrale vor ezita încă puțin, dar nu pare probabil ca acestea să majoreze ratele dobânzilor. Piețele au concluzionat că cele mai grave riscuri au trecut și și-au îndreptat atenția mai departe, în primul rând către sezonul raportărilor trimestriale. Acest lucru are, desigur, consecințe asupra piețelor valutare. Dolarul a fost câștigătorul tulburărilor de pe piață, parțial datorită schimbării termenilor de schimb. O parte din această schimbare va rămâne în vigoare. Europa, importator net de energie, va plăti mai mult pentru aceasta, ceea ce o va face relativ mai puțin competitivă. Același lucru este valabil și pentru țările asiatice. Cu toate acestea, deoarece piața nu se mai teme de scenariile cele mai pesimiste pentru monede precum euro (sau monedele din regiunea noastră), prima de risc suplimentară este în scădere și asistăm la o apreciere a acestora față de dolar. În plus, monedele europene sunt susținute de rezultatele recente ale alegerilor din Ungaria. Încrederea pieței în proiectul european a fost pusă la grea încercare de peste un deceniu și, mai ales de la Brexit, nu au existat multe evenimente care să o fi consolidat. În acest context, eliminarea problemei opoziției persistente din partea unei țări este văzută ca o ușurare și ar putea direcționa și mai mult capitalul către regiunea noastră. Calendarul de miercuri este relativ liniștit. Este așteptat primul indicator al încrederii economice din SUA pentru luna aprilie (ora 15:30), care cu siguranță nu va zgudui piața bursieră, dar ne va arăta în ce măsură cresc presiunile inflaționiste în SUA. Desigur, Orientul Mijlociu va continua să fie sub lupa. Poate că ipoteza că escaladarea s-a încheiat este, de asemenea, incorectă, dar piața a presupus acest lucru.

